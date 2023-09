Mit Plakaten mit Slogans wie „Systemwandel – nicht Klimawandel“ oder „Ich wäre in der Schule, wenn der Planet cool wäre“ marschierten allein in Berlin rund 12.000 Menschen zu einer Demonstration der Fridays-for-Future-Bewegung.

Auch in Großstädten wie Hamburg und München kamen große Menschenmengen von bis zu 10.000 Menschen.

Ein Greenpeace-Aktivist protestiert am 15. September 2023 am Brandenburger Tor in Berlin mit einem Transparent mit der Aufschrift „Gas zerstört“ neben einem Detail einer Darstellung des weisen Affen „Sehe nichts Böses“, der den deutschen SPD-Parteikanzler vertritt. (Foto von Ungerade ANDERSEN / AFP)

Früher eine regelmäßige Veranstaltung für Schüler, die „Schulstreiks“ veranstalteten, sind die Freitagskundgebungen in Deutschland in letzter Zeit seltener geworden, und einige Klimaaktivisten wenden sich stattdessen radikaleren Protestarten zu, wie etwa Sitzstreiks an stark befahrenen Straßenkreuzungen oder auf Autobahnen.

Aktivisten in Berlin halten ein Transparent hoch, auf dem sie den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen fordern. (Foto von Odd ANDERSEN / AFP)

Paul Günther, 19, sagte, er sei zur Berliner Kundgebung gekommen, um „die Unehrlichkeit unserer Kanzlerin im Hinblick auf die Klimakrise“ zu verurteilen.

„Ein Expertenrat hatte errechnet, dass die Ziele der Regierung zu schwach sind und sie sie mit dem, was sie tun, selbst dann nicht erreichen können“, sagte der Geographie-Student.

Die deutsche Klimaaktivistin Luisa Neubauer spricht auf der Bühne während des Protests am Brandenburger Tor in Berlin am 15. September 2023. (Foto von Odd ANDERSEN / AFP)

Auch Rentnerin Birgit Martens, 65, stellte fest, dass die Regierung „nicht genug unternimmt, um ihre eigenen Klimaziele zu erreichen“.

„Unser Planet ist bedroht und die Regierung ergreift nicht genügend Maßnahmen gegen die aktuelle Klimakrise“, sagte Josephine Paeder, 38, die im öffentlichen Verkehrssektor arbeitet.

Die Fridays-for-Future-Bewegung und andere Aktivisten marschieren am 15. September mit Transparenten, die vom Barbie-Hype inspiriert sind und auf denen zu lesen ist: „Dein Klimaschutzgesetz ist nicht genug!“, „Kenergy statt LNG!“, „Diese Barbie will ein verschärftes Klimaschutzgesetz“. , 2023 in Berlin (Foto von Odd ANDERSEN / AFP)

Deutschland hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu werden und die Emissionen bis 2030 um 65 Prozent im Vergleich zu 1990 zu senken.