In Bidens qualvoller Entscheidung, einen Deal abzuschließen, der Brittney Griner befreite, aber Paul Whelan in Russland zurückließ

Washington

CNN

—



Präsident Joe Biden hatte Cherelle Griner bereits persönlich darüber informiert, dass ihre Frau aus russischer Haft entlassen wurde, als Helfer mit weiteren Neuigkeiten eintrafen: Brittney Griner war nun sicher aus Russland heraus – und am Telefon.

„Hier ist Joe Biden“, sagte der Präsident, als der Anruf durchgestellt wurde. „Willkommen, willkommen zu Hause!“

Fast zehn Monate nach der Festnahme von Brittney Griner auf einem Moskauer Flughafen kam der jubelnde Moment im Oval Office am Donnerstag zum Höhepunkt langwieriger, frustrierender Verhandlungen und einer schmerzhaften Entscheidung, die einen anderen inhaftierten Amerikaner enttäuscht zurückließ und sich fragte, was sein Schicksal sein könnte.

In Gesprächen über eine Reihe von Regierungskanälen machten russische Beamte ihren amerikanischen Kollegen klar: Sie würden Griner – und nur Griner – im Austausch gegen einen verurteilten russischen Waffenhändler mit dem Spitznamen „Kaufmann des Todes“ freilassen.

Aufgrund des überaus hohen Bekanntheitsgrades der Angelegenheit sei es sicher, dass diese Bedingungen vom russischen Präsidenten Wladimir Putin selbst gestellt worden seien, sagte ein US-Beamter.

Trotz Bidens Versuchen, Griners Fall mit dem von Paul Whelan in Verbindung zu bringen, einem ehemaligen US-Marinesoldaten, der 2018 wegen Spionage verhaftet und zwei Jahre später zu 16 Jahren Gefängnis verurteilt wurde, wurde kürzlich klar, dass Putin nicht nachgeben würde.

„Die Wahl war, Brittney Griner sofort nach Hause zu bringen oder niemanden nach Hause zu bringen“, sagte ein hochrangiger Verwaltungsbeamter.

Als sich der Winter in der Strafkolonie näherte, in der Griner festgehalten wurde, sah sich Biden einer einzigartigen Entscheidung des Präsidenten gegenüber. Griner zu Hause willkommen zu heißen, würde ein Versprechen einlösen und den Albtraum beenden, den sie und ihre Familie durchmachen mussten.

Aber jeder Sieg würde durch die Unfähigkeit, Whelans Freiheit zu sichern, und den unvermeidlichen Rückschlag durch die Freilassung eines der produktivsten Waffenhändler der letzten Jahrzehnte gemildert.

Die Situation wurde noch komplizierter, als hochrangige Strafverfolgungsbeamte, wütend über die Aussicht, eine berüchtigte Figur freizulassen, deren Festnahme Jahre gedauert hatte, und alarmiert über den Präzedenzfall, den die Freilassung von Bout schaffen würde, heftige Einwände erhoben.

Biden nahm den Deal an.

„Brittney wird bald wieder in den Armen ihrer Lieben sein und – und sie hätte die ganze Zeit dort sein sollen“, sagte der Präsident aus dem Roosevelt Room, wo Griners Frau zu ihm gesellte. „Das ist ein Tag, auf den wir lange hingearbeitet haben.“

Kurz zuvor war Griner in Abu Dhabi aus ihrem Transportflugzeug in die Luft des Nahen Ostens gestiegen – fünfzig Grad wärmer als in Moskau – und lächelte, sagte ein US-Beamter.

Zu Beginn dieser Woche waren US-Beamte zuversichtlich, dass eine Lösung von Griners Fall nicht nur möglich, sondern wahrscheinlich war. Biden stimmte den Parametern des Deals endgültig zu und leitete den Gefangenenaustausch ein.

Die Entscheidung wurde nur einer eng verbundenen Gruppe von US-Beamten mitgeteilt, um zu verhindern, dass die Nachricht bekannt wird, bevor Griner in US-Gewahrsam war, erklärte ein US-Beamter. US-Beamte waren besorgt darüber, dass Russland das Versprechen zurückziehen könnte, nachdem der Kreml wiederholt davor gewarnt hatte, die Angelegenheit nicht öffentlich zu diskutieren. Sie waren sich auch des anhaltenden Krieges in der Ukraine bewusst und befürchteten, dass größere Eskalationen den Plan zu Fall bringen könnten. Die Beamten des Weißen Hauses waren so besorgt, dass der fragile Deal scheitern könnte, dass Biden die Umwandlungspapiere für Bout nicht unterzeichnete, bis Griner in Abu Dhabi vor Ort war und eine US-Grußparty in Sichtweite hatte.

Griners Frau, die am Mittwoch in Washington ankam, wurde zu einem Treffen am frühen Morgen im Weißen Haus eingeladen, das für Donnerstag angesetzt war. Sie sollte sich ursprünglich mit dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan treffen, der sie im Laufe der Verhandlungen mehrmals informiert hatte.

Griner war zu diesem Zeitpunkt aus der Strafkolonie, in der sie festgehalten worden war, nach Moskau verlegt worden: ein konkretes Zeichen für eine bevorstehende Lösung. Als Cherelle Griner zum Treffen mit Sullivan ins Weiße Haus kam, war offensichtlich, dass die entscheidende Frage nicht mehr war, ob ihre Frau freigelassen würde, sondern wann.

Cherelle Griner wartete kurze Zeit im Weißen Haus, bevor klar wurde, dass sich das geplante Treffen mit Sullivan verschoben hatte. Insbesondere eine Person wollte die offizielle Nachricht überbringen, dass Griners fast 10-monatige Tortur zu Ende gegangen sei.

Sie wurde ins Oval Office geführt, wo Biden darauf wartete, ihr mitzuteilen, dass Griner offiziell auf dem Heimweg sei.

Griners Flucht in die Freiheit markierte einen Moment, von dem Offizielle anerkannten, dass er nur der erste Schritt eines wahrscheinlich schwierigen und emotional erschütternden Prozesses für den Profisportler in den kommenden Wochen und Monaten war. Eine Reihe von Unterstützungsprogrammen, die über Jahre von der US-Regierung entwickelt wurden, um den Bedürfnissen von Häftlingen und Geiseln gerecht zu werden, die in die USA zurückkehren, wurden für Griner vorbereitet.

Biden, der laut Beamten darüber informiert wurde, was vor ihm liegen könnte, machte sein eigenes öffentliches Plädoyer, als er die Freilassung von Griner ankündigte.

„Tatsache bleibt, dass sie Monate ihres Lebens verloren hat, ein unnötiges Trauma erlebt hat und Raum, Privatsphäre und Zeit mit ihren Lieben verdient, um sich von ihrer unrechtmäßigen Inhaftierung zu erholen und zu heilen“, sagte er.

Griners Fall, ein Spitzensportler mit einer ausgesprochenen Frau und einer engagierten Basis von Unterstützern, darunter mehrere andere Prominente, erregte die öffentliche Aufmerksamkeit und erhöhte den Druck auf Biden, ihre Freilassung im vergangenen Jahr zu erreichen. Das Weiße Haus beschrieb ihr Leiden unter „unerträglichen Umständen“ während ihrer Haft. Und es gab Bedenken hinsichtlich der Gesundheit und des Wohlbefindens von Griner, der schwarz und lesbisch ist, während er in Russland inhaftiert war.

Ihr Fall diente auch dazu, die Notlage von Whelan zu verstärken, dessen Verhaftung wegen Spionagevorwürfen 2020 zu einer Verurteilung und einer 16-jährigen Haftstrafe führte. US-Beamte haben den Prozess als unfair bezeichnet und sagen, die Anklagen seien fabriziert.

Im Juli schrieb Griner einen Brief an Biden, in dem sie sagte, sie habe „Angst, dass ich für immer hier sein könnte“. Sie bat ihn, alles zu tun, um sie nach Hause zu bringen. Im Weißen Haus traf sich Biden zum ersten Mal mit Griners Frau, um ihr den Brief zu zeigen, den er als Antwort schickte.

Später in diesem Monat traf das Weiße Haus die ungewöhnliche Entscheidung, öffentlich bekannt zu geben, dass es ein bedeutendes Angebot auf den Tisch gelegt hatte, um die Freilassung von Griner und Whelan zu erreichen. Für Griner und Whelan waren sie bereit, Viktor Bout auszutauschen, der 2011 wegen Verschwörung zum Mord an amerikanischen Bürgern verurteilt wurde.

Amerikanische Beamte äußerten sich sehr frustriert darüber, dass Russland den Vorschlag abzulehnen schien.

Hinter den Kulissen sagten russische Beamte ihren Kollegen, dass die Freilassung von zwei inhaftierten Amerikanern für einen russischen Gefangenen ein Reinfall sei. Als jedoch amerikanische Beamte versuchten, andere Optionen zu erörtern, die Whelans Freilassung neben der von Griner sichern würden, stießen sie auf erheblichen Widerstand.

Ein hochrangiger Regierungsbeamter sagte, die USA hätten „versucht, andere Optionen, andere Kategorien von Optionen zu artikulieren, um den Raum zu schaffen, um wirklich das Feilschen zu haben, das wir haben wollen“, und beschrieb die anderen Kategorien als Personen in US-Gewahrsam.

„Wenn Sie feilschen, kommen Sie näher“, sagte der Beamte. „Und stattdessen haben wir keine Änderung oder Abschwächung einer Reaktion erfahren, die einfach eine Nachfrage nach etwas ist, das wir einfach nicht bereitstellen können, weil es nicht etwas ist, das wir kontrollieren können.“

Als klar wurde, dass Whelan nicht zusammen mit Griner freigelassen werden würde, wurde Whelans Schwester persönlich von hochrangigen US-Regierungsbeamten besucht, um die Neuigkeiten „mitzuteilen und zu besprechen“. Ein anderer hochrangiger US-Beamter sprach am Donnerstag ausführlich mit Whelan selbst.

In einem Telefonat mit CNN am Donnerstag drückte Whelan seine Frustration darüber aus, dass nicht mehr getan wurde, um seine Freilassung zu erreichen.

„Ich wurde wegen eines Verbrechens verhaftet, das nie stattgefunden hat“, sagte er aus der Strafkolonie, in der er in einem abgelegenen Teil Russlands festgehalten wird. „Ich verstehe nicht, warum ich immer noch hier sitze.“

Die Schwester von Paul Whelan, Elizabeth Whelan, sprach am Donnerstagnachmittag mit Biden, sagte sie gegenüber CNN.

Sie beschrieb es als „guten Anruf“.

Als die Umrisse des Deals in der vergangenen Woche bekannt wurden, informierten Beamte des Weißen Hauses andere US-Regierungsbehörden, dass die Russen nur zustimmen würden, Bout gegen Griner auszutauschen. Beamte des Justizministeriums, die immer gegen die Freilassung von Bout waren, äußerten sich frustriert darüber, dass ein früherer Deal, an dem Whelan beteiligt war, ihrer Ansicht nach schlechter geworden war.

Ein Beamter sagte, die Strafverfolgungsbeamten hätten heftige Einwände erhoben, ihnen sei jedoch mitgeteilt worden, dass die Entscheidung getroffen worden sei. Für die Strafverfolgungsbeamten des FBI und der Drug Enforcement Administration, die Jahre und aufwändige Anstrengungen unternommen haben, um zu versuchen, Bout zu fangen, weckte die Freilassung von Bout zusätzliche Bedenken hinsichtlich des Präzedenzfalls, den der Deal schaffen könnte.

Die Biden-Administration führte eine Sicherheitsbewertung durch, bevor Biden endgültig grünes Licht für die Annahme des Deals zum Handel mit Griner gegen Bout gab. Letztendlich lautete die Schlussfolgerung der Bewertung, dass „Bout keine Sicherheitsbedrohung für die USA darstellte“, sagte ein US-Beamter gegenüber CNN.

Eine Tatsache, die bei der Bewertung berücksichtigt wurde, so der Beamte, sei die Tatsache, dass Bout seit über einem Jahrzehnt im Gefängnis sei und in letzter Zeit nicht aktiv an kriminellen Aktivitäten beteiligt gewesen sei.

Abgesehen davon, dass die Sicherheitsbewertung von Bout „gründlich“ sei, wollte der Beamte nicht weiter darauf eingehen, wie die USA sicher sein konnten, dass der russische Waffenhändler kein zukünftiges Risiko für das Land darstellen würde.

Die Publicity rund um Griner, darunter Prominente, die Kritik am Weißen Haus von Biden in den sozialen Medien posteten, weil es sich nicht schneller bewegte, um ihre Freilassung zu erreichen, schien den russischen Preis für Griners Freilassung zu erhöhen, sagten Strafverfolgungsbeamte.

Dies verstärkte die Befürchtungen, dass das Abkommen die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Russland, der Iran und andere Länder die Verhaftung von Amerikanern nutzen könnten, um zu versuchen, die Öffentlichkeit zu nutzen, um Zugeständnisse zu erlangen, die die USA sonst nicht geben würden.

Am Donnerstag wies ein Regierungsbeamter die Vorstellung zurück, dass die Freilassung von Bout einen neuen Präzedenzfall für die Sicherstellung der Freilassung von Amerikanern geschaffen habe, und sagte, feindliche Regierungen würden sich irren, wenn sie den Austausch vom Donnerstag so interpretieren würden.

„Jede Schlussfolgerung, dass dies irgendwie zur Norm geworden ist, wäre falsch, und ich glaube nicht, dass Regierungen auf der ganzen Welt klug wären, diese Schlussfolgerung zu ziehen“, sagte der Beamte. „Aber in den seltenen Fällen, in denen die Amerikaner nach Hause müssen, was für diesen Präsidenten eine echte Priorität ist, gibt es manchmal keine Alternativen mehr, und es muss ein hoher Preis bezahlt werden.“