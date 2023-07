Biden diskutierte diese und andere Iterationen irgendwann in den letzten 48 Stunden mit Austin, dem nationalen Sicherheitsberater Jake Sullivan und Stabschef Jeff Zients im Oval Office. Am Ende entschied sich Biden für eine Version, die Franchetti als CNO und Paparo als Chef des US-Indopazifik-Kommandos nannte.

Austin „war gut damit“, sagte ein US-Beamter, der mit dem Treffen vertraut war, und der Minister brachte im Weißen Haus keine erneute Argumentation für seine Top-Wahl vor.

Das Weiße Haus gab diese Schritte am Freitag offiziell bekannt, zusammen mit zwei weiteren personellen Veränderungen innerhalb der Führungsstruktur der Marine.

Normalerweise wählt der Präsident den obersten Offizier der Marine nicht selbst aus, daher könnte Bidens Entscheidung, Franchetti für den Posten zu gewinnen, als Zurechtweisung für Austin angesehen werden. Aber der Schritt habe nicht zu Spannungen in der Beziehung geführt, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Rande des Aspen Security Forum.

„Der Präsident hatte die Gelegenheit, mit dem Verteidigungsminister zusammenzusitzen, und sie arbeiteten gemeinsam an dieser Liste, und das ist die Liste, und das ist eine gute Sache“, sagte er.

Auf die Frage, ob zwischen Biden und Austin Tageslicht herrschte, sagte Sullivan: „Ich glaube nicht, dass es Tageslicht gibt.“ Beide Männer beendeten die Diskussion „mit einem sehr guten Gefühl, wo wir stehen“, sagte er.

Sieben Beamte der Biden-Regierung erläuterten ausführlich, wie der Präsident die historische Entscheidung traf, die meisten unter der Bedingung der Anonymität, um einen sensiblen internen Prozess detailliert darzustellen.

Die Nominierung des ersten weiblichen Mitglieds der Joint Chiefs ist ein historischer Schritt für einen Präsidenten, der seit Beginn seiner Amtszeit der Vielfalt Priorität einräumt. Allein im Pentagon hat Biden den ersten schwarzen Verteidigungsminister (Austin), die erste stellvertretende Verteidigungsministerin (Kathleen Hicks) und den ersten schwarzen Offizier, der einen Militärdienst leitet (Air Force General CQ Brown), nominiert.

Doch die Entscheidung fiel mir nicht leicht. Obwohl Franchetti, der derzeit als Offizier Nr. 2 der Marine dient, schon früh zu den Spitzenkandidaten für den Spitzenposten bei der Marine gehörte, empfahl Austin Anfang des Jahres stattdessen Paparo für die Rolle. Als Kommandeur der Pazifikflotte der Marine hat sich Paparo auf die dringendste Herausforderung des Pentagons konzentriert: Chinas wachsende Seemacht.

Damals sagten Experten, Austins Entscheidung, Paparo, der sich auf einem guten Weg zum Leiter des Indopazifik-Kommandos befand, zu empfehlen, spiegelte ernsthaftere Überlegungen darüber wider, wie das wachsende Ungleichgewicht der Marine im Pazifik angegangen werden könne.

Doch die Nachricht von Austins Empfehlung gelangte innerhalb weniger Tage an die Presse, was den Verteidigungsminister in eine missliche Lage brachte. Einige hochrangige Marineoffiziere kritisierten die Entscheidung intern, einige spekulierten, dass Austin Paparos Namen vorgeschlagen habe, damit er stattdessen einen Armeeoffizier zum Leiter des Indopazifik-Kommandos ernennen könne, so zwei ehemalige Verteidigungsbeamte mit Kenntnis der Debatte.

Zwei Beamte des Verteidigungsministeriums sagten, dass die Entscheidung, am Freitag gleichzeitig die Nominierungen von Fanchetti, Paparo, Vizeadmiral Jim Kilby als Vizechef der Marine und Vizeadmiral Stephen Koehler als Nachfolger von Paparo als Kommandeur der US-Pazifikflotte bekannt zu geben, möglicherweise auch etwas Druck auf den Senat ausüben könnte, wo Sen. Tommy Tuberville (R-Ala.) hat wegen seines Einspruchs gegen die Abtreibungspolitik des Pentagons alle Militärkandidaten pauschal blockiert.

Admiral John Aquilino, der derzeitige Indo-Pacom-Chef, wird voraussichtlich erst im April zurücktreten, was dem Senat Monate gibt, um eine Anhörung abzuhalten und Paparo und Koehler zu bestätigen. Es ermöglicht der Marine außerdem, alle nachfolgenden Beförderungen entlang der Befehlskette durchzuführen.

Einer der Beamten des Verteidigungsministeriums sagte auch, dass die Benennung von Paparo gleichzeitig mit Franchetti die Vorschläge einiger in Washington zunichte mache, dass ein Armeegeneral den Job bei Indo-Pacom bekommen könnte, etwas, das die Marine vehement abgelehnt hat, da es seit über 75 Jahren ein Marinequartier ist.

Die Präsidentin habe sich letztendlich aufgrund ihrer Qualifikationen und ihres Hintergrunds für Franchetti entschieden, sagte ein zweiter US-Beamter, der mit den Diskussionen vertraut war.

Franchetti passte „stark zu der Rolle, und sie wollte sie“, sagte der Beamte und bemerkte, dass Paparo „sehr glücklich ist, zu Indo-Pacom zu gehen“.

Aus Austins Sicht gibt es keine „harten Gefühle“, sagte ein dritter Beamter des Verteidigungsministeriums mit Kenntnis der Diskussionen.