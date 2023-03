“Je hoeft het rode licht niet aan te doen.”

Dat zijn niet alleen de teksten van een hit van The Police. Het is ook de boodschap die het Europees Geneesmiddelenbureau afgeeft aan de Amsterdamse autoriteiten, die overwegen de rosse buurt van de stad te verplaatsen naar dezelfde buurt als de drugstoezichthouder.

De gemeente wil de binnenstad opruimen en de befaamde verzameling raamkozijnen waar sekswerkers klanten werven sluiten. Het is van plan ze te verplaatsen naar een locatie dichter bij de periferie van de stad, in een complex dat eufemistisch een ‘erotisch centrum’ wordt genoemd.

Het probleem, zoals bevestigd door een EMA-woordvoerder aan POLITICO, is dat twee van de drie overwogen locaties in de buurt van het congrescentrum RAI Amsterdam liggen, dicht bij het hoofdkantoor van de toezichthouder. En hoewel het EU-orgaan misschien verantwoordelijk is voor het reguleren van Viagra, wil het niet noodzakelijkerwijs midden in de actie worden geduwd.

De EMA is “zeer bezorgd dat hierdoor veiligheid, beveiliging en overlast zal ontstaan” voor zowel haar personeel als bezoekers, aldus een woordvoerder in een schriftelijke reactie op een verzoek om commentaar. De woordvoerder noemde zorgen over drugshandel, dronkenschap en wanordelijk gedrag.

De toezichthouder vertrok na de stemming voor Brexit vanuit Londen richting Amsterdam. Nu, zo stelt het, houden de Nederlandse autoriteiten zich niet aan de afspraken.

“Veiligheid en beveiliging waren ook belangrijke vereisten voor de selectiecriteria van de nieuwe locatie voor EMA ten tijde van het verhuisproces van het Agentschap”, aldus de woordvoerder.

De stad houdt een openbare raadpleging over de verhuizing en een besluit wordt in de herfst verwacht.