(Motorsport-Total.com) – Liam Lawson, die de rest van het Formule 1-seizoen 2024 in de Team Cockpit zal zitten met Daniel Ricciardo. Sinds 22 jaar geleden woont de Neuseeländer sinds 2025 op de Stammplatz, het is nog steeds niet in Stein geeißelt.

© Motorsportafbeeldingen Liam Lawson was blij hier vorige week te zijn en was daar om Austin te bezoeken Zoom

„Ik ben blij om aan het einde van het seizoen bij jullie te zijn“, zegt Lawson in een interview hiermee Nieuw-Zeelandse heraut. „Ik kreeg meer zelfvertrouwen dan ooit, die er ook bij was. Aber voorlopig wel, sinds deze laatste race.“

Wie de Racing Bulls Platz voor 2025 kan verdienen, is er klaar voor: „Ik moet mijn toekomst meenemen. Ik moet gelukkig zijn in de vorm 1 zonder dat ik me daar zorgen over hoef te maken en in de toekomst een baan heb. Ik zal er nu blij mee zijn.“ Het toeval verdient.

2023 Absolvierte Lawson fünf Rennwochenenden als Ersatzmann für Ricciardo, der sich damals in Zandvoort an der Hand verletzt hatte. Lawson heeft aan alle vijf de Grands Prix deelgenomen en won er 13. in Zandvoort, 11. in Monza, 9. in Singapore, 11. in Suzuka en 17. in Doha.

De kwalificatiewedstrijd tegen Yuki Tsunoda verloor met 2:4 van Lawson. In de Rennen was Bilanz aber 4:2 (Sprint-Shootout en Sprint in Doha eingerechnet). Und: Er is veel plezier samen tijdens de ritten tijdens het weekend bij Punkte in Singapore. Tsunoda hield zich nergens aan vast.

Marko: Lawson moet Leistung zeizen

Nadat Lawsons in de Red-Bull-Kader zijn gescheiden sinds de eerste Form-1-uitzending, toen: „Wir is een goede Anzahl von Nachwuchsfahrern“, legt Helmut Marko uit. „Dat is Hadjar, dat is Lawson, dat is auch Iwasa – ohne jetzt irgendwo this Reihenfolge einer Wertung zu unterziehen.“

In een interview op het YouTube-kanaal Formel1.de zei over de Red Bull Motorsport Consultant: „We kijken ernaar uit om onze toekomst te zien en zullen blij zijn met onze relatie: wie zal blij zijn met Lawson’s relatie met Yuki? Dan zullen we het zeker weten: wie zal de toekomst van onze beide elftallen?“

Lijkt Verstappen op Helmut Marko? Kunt u mij vertellen dat Max Verstappen trots is op zijn carrière? Deze mensen werden in dit interview geïnterviewd door Helmut Marko. Weitere Formel-1-Videos

Sprich: Sollte Lawson 2024 nicht wie erhofft presteert, könnte 2025 zum Beispiel Isack Hadjar seine Chance in der Formel 1 bekommen. De eerste 20-jarige Franzose is actief in de Form-2-Meisterschaft an zweiter Stelle, nu de vierjarige Punkte achter McLaren-Junior Gabriel Bortoleto.

Daarom zal Marko von Lawson het „objectieve resultaat in de huidige race“ zien, om ervoor te zorgen dat de scheiding vóór 2025 wordt doorgevoerd. Wobei Lawsons eerste Auftritt in Austin „niet relevant, er is een Motor-Rückversetzung-hoed. Zehn Platze op Sprintlopen, das Kracht das Leben nicht gerade leichter“, zegt de Österreicher.

Lawson wist dat hij ouder was dan hij

Omdat Lawson eigenaar is van de informatie, zal hij of zij beter geïnformeerd zijn. Als u tevredener bent met uw ervaring, kan Ricciardos niet communiceren in Singapore. Op de achtergrond speel ik openbarungen met sponsoren van een rol.

Maar die situatie zou de langste verklaring duidelijk zijn, zonder dat iemand verder zou kunnen praten, want voor Lawson „niet goed“. Er staat: „Singapur was mijn eerste levenservaring. We wisten dat alles in orde was. En Daniel was blij om te zien dat ik gelukkig was met mijn leven.“

„Und self in dieser Saison hatte ich nie das Gefühl, dass ich mit ihm in Konkurrenz stehe. Er was ook een mooie Gefühl. Ik ben tenslotte nog steeds natuurlijk: ik heb een kans in de Form 1, en die komt later Ik ben natuurlijk dankbaar voor deze kans, en ik ben dankbaar voor mijn beide handen.

„Het hele ding is: ik heb veel respect voor degenen die bij mij zijn geweest. Ik ben heel gelukkig geweest in mijn eigen situatie, maar Daniel is in de open situatie zoals ik ben, ik ben heel blij. Er was ook een vraag over het thema en je moet daar wat tijd doorbrengen.

Übrigens: Het hele interview met Helmut Marko (34 minuten), over de racesituatie van Daniel Ricciardo, de sportieve situatie van Red Bull in de WM-Champf met McLaren en een mogelijke Formule 1-Rückkehr van Sebastian Vettel, gibt’s jetzt op YouTube – Kanaal von Formel1.de zo zie. (Je kunt je gratis abonneren en nieuwe video’s wijzigen!)