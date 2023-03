Islamabad

CNN

Aanhangers van de voormalige premier van Pakistan, Imran Khan, kwamen dinsdag in botsing met de politie die hem buiten zijn huis wilde arresteren, zelfs toen de oude politicus tegen CNN zei dat hij “mentaal voorbereid was om de nacht in een cel door te brengen”.

“Ik wil een goed arrestatiebevel en dat wil ik zien, mijn advocaten willen het arrestatiebevel zien”, zei hij tegen CNN. Hij zei ook dat hij geloofde dat zijn arrestatie zowel onvermijdelijk als politiek gemotiveerd was, verwijzend naar de komende tussentijdse verkiezingen in april en de algemene verkiezingen in oktober.

“Het is een kwestie van tijd. Ik ben ervan overtuigd dat ze zullen binnenkomen en me zullen arresteren, ik ben erop voorbereid”, zei hij, eraan toevoegend: “Ik weet wat de bedoeling is. Ze willen me uit de race halen. Ze willen me uit de wedstrijd halen, zodat ze de verkiezingen kunnen winnen.”

Khan wordt beschuldigd van het illegaal kopen en verkopen van geschenken die buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders hem tijdens zijn ambtsperiode hebben gegeven, wat hij heeft afgewezen als ‘bevooroordeeld’.

Maandag vaardigde het Hooggerechtshof van Islamabad een arrestatiebevel uit tegen Khan vanwege de zaak om hem op 18 maart voor de rechtbank te brengen.

“Op bevel van de rechtbank zal de persoon die wegliep van de rechtbank worden gearresteerd en gearresteerd en daar worden voorgeleid”, twitterde de Pakistaanse minister van Binnenlandse Zaken Rana Sanaullah dinsdag.

Maar de advocaten van Khan hebben betoogd dat hij eerder niet voor de rechtbank is verschenen omdat hij vanwege veiligheidsoverwegingen zijn woonplaats in Lahore niet kan verlaten. Volgens zijn juridische team kan hij alleen optreden via een videoverbinding.

In zijn interview met CNN waarschuwde de voormalige leider dat pogingen om hem te arresteren zouden kunnen leiden tot een gevaarlijke escalatie van politiek geweld in het land, en dat hij geloofde dat de regeringscoalitie van Pakistan uiteindelijk “dat voorwendsel van geweld” zou kunnen gebruiken om de komende stemmingen uit te stellen.

In een verklaring aan CNN ontkende de minister van Informatie van het land elke politieke betrokkenheid bij de zaak. “De regering heeft niets te maken met de arrestatie (van Khan) en de arrestatie heeft niets te maken met verkiezingen. De politie volgt alleen de bevelen van de rechtbank op”, zei Marriyum Aurangzeb.

“In plaats van samen te werken met wetshandhavers, overtreedt Imran Khan de wet, negeert hij gerechtelijke bevelen en gebruikt hij zijn partijmedewerkers als menselijk schild om arrestatie te ontlopen en onrust aan te wakkeren”, voegde ze eraan toe.

In grote steden in heel Pakistan zijn protesten uitgebroken ter ondersteuning van Khan, die een video op sociale media plaatste waarin hij zijn volgelingen vroeg om “naar buiten te komen” om zijn beweging te steunen als hij wordt vastgehouden.

Lokale media en beelden die werden gedeeld door functionarissen van Khan’s Pakistaanse partij Tehreek-e-Insaf (PTI) lieten zien dat waterkanonnen en traangas door de politie werden gebruikt tegen aanhangers van Khan.

De politie van Islamabad tweette dat vier politieagenten gewond zijn geraakt nadat ze door aanhangers van Khan door stenen waren geraakt.

Khan werd in april afgezet als premier bij een motie van wantrouwen. Sindsdien heeft hij een volkscampagne geleid tegen de huidige regering en beschuldigde hij deze ervan samen te werken met het leger om hem uit zijn ambt te ontheffen.

“(De regering), ze zijn doodsbang dat als ik aan de macht kom, ik ze ter verantwoording zal roepen”, vertelde hij dinsdag aan CNN.

“Ze weten ook dat zelfs als ik naar de gevangenis ga, we de verkiezingen zullen beïnvloeden, wat ze ook doen”, voegde hij eraan toe.

Khan is in 2007 slechts één keer gearresteerd door de eerder dit jaar overleden president en militair heerser Pervez Musharraf.

De huidige politieke onrust komt op een moment dat de Pakistaanse regering wacht op een uitgestelde reddingsoperatie van het Internationaal Monetair Fonds, die zal helpen bij de crisis in de kosten van levensonderhoud en de kwakkelende economie van het land.