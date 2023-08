In Indien beginnt die jährliche Einkaufssaison früher als in westlichen Ländern. Denn Diwali, das hinduistische Lichterfest, findet etwa zwei Monate früher als Weihnachten statt, je nach Jahr entweder Ende Oktober oder Anfang November.

Für Konsumgüterhersteller, vor allem große Tech-Unternehmen wie Apple, WKN 865985″>Apple oder Samsung ist diese Jahreszeit im bevölkerungsreichsten Land der Welt ungefähr so ​​wichtig wie die vorweihnachtliche Einkaufssaison in anderen Ländern. Die jüngste Entscheidung der indischen Regierung schockierte die Branche kurzzeitig.

Am Donnerstag kündigte das Land überraschend an, den Import elektronischer Produkte begrenzen zu wollen. Wer künftig Tablets oder Laptops ins Land einführen will, braucht eine Lizenz. Die Reaktion der Hersteller folgte prompt. Wie die Finanznachrichtenagentur Bloomberg berichtete, stoppten Apple und Samsung und HP beginnen sofort mit dem Import in das Land.

Indien ruderte daraufhin etwas zurück. Die zuständige Außenhandelsbehörde DGFT teilte mit, dass Hersteller bis zum 31. Oktober weiterhin elektronische Produkte ohne Lizenz importieren dürfen. Darüber hinaus soll laut Bloomberg der Prozess für eine Lizenz gestrafft werden – und die Bearbeitung von Genehmigungen soll bestenfalls nur einen Tag dauern.

Indiens Regierung will das Land zu einer Tech-Supermacht machen

Dennoch dämpft Indiens Vorstoß die Stimmung im Vorfeld der wichtigen Diwali-Einkaufssaison. „Angesichts der bevorstehenden Feiertage kann es nun zu Verzerrungen bei einigen Angeboten kommen. „Außerdem sollten die üblichen Rabatte nicht so aggressiv beworben werden wie im letzten Jahr, da es zu Ungleichgewichten bei Angebot und Nachfrage kommen kann“, sagte ein Analyst dem US-Börsenportal „CNBC“.

Hinter dem ungewöhnlichen Schritt steht das Bestreben der indischen Regierung, das Land zu einer Tech-Supermacht zu entwickeln. Bisher war das Land auf Importe für Spitzentechnologie angewiesen. Premierminister Narendra Modi forciert daher die lokale Produktion. Modis Regierung kündigte kürzlich Pläne an, Technologieunternehmen mit Subventionen in Höhe von insgesamt 2,1 Milliarden US-Dollar nach Indien zu locken.

Auch die Rivalität mit dem Nachbarland China spielt eine Rolle. Bisher war China der weltweite Produktionsstandort Nummer eins für elektronische Produkte. Aufgrund geopolitischer Unsicherheiten planen jedoch viele Hersteller, ihre Lieferketten zu diversifizieren und die Produktion in andere asiatische Länder zu verlagern.