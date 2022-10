Impfung nicht möglich: Ebola-Fälle in Uganda häufen sich

Stand: 05.10.2022 11:26 Uhr

Eine alte Ebola-Variante breitet sich in Uganda aus. Es gibt jedoch keine Impfung. Die Angst vor einer Ansteckung ist groß: Kinder gehen nicht zur Schule, im Gesundheitssystem fehlt Schutzkleidung.

Von Antje Diekhans, ARD Studio Nairobi

Das Klassenzimmer ist fast leer. In den ersten Bänken sitzen nur wenige Schüler. Die anderen seien zu Hause geblieben, seit in der Region Mubende in Zentraluganda Ebola-Fälle entdeckt worden seien, sagte der stellvertretende Schulleiter Robert Kasirye der Nachrichtenagentur AP: „Eigentlich haben wir 692 Schüler. Aber wegen Ebola sind es jetzt nur noch 16. Die Eltern schon Angst, dass sich ihre Kinder anstecken könnten.“



WDR-Logo Antje Diechans

ARD-Studio Nairobi

Der erste Todesfall durch die Viruserkrankung wurde in der Region vor gut zwei Wochen registriert. Ein 24-jähriger Mann wurde mit hohem Fieber und anderen Symptomen ins Krankenhaus gebracht und verstarb wenige Tage später.

Das Virus sei bei ihm zweifelsfrei nachgewiesen worden, aber er sei womöglich nicht das erste Opfer der Krankheit gewesen, sagt der Leiter der Klinik, Paul Batiibwe: „Wir prüfen, ob es bisher nicht diagnostizierte Fälle gegeben hat. Das passiert zu Beginn von Epidemien häufiger. Unsere zweite große Sorge ist, dass jetzt alle Kontakte aufgespürt und überprüft werden müssen.“

Das Gesundheitssystem ist überlastet

Die Angaben zur Zahl der Todesfälle weichen vom ugandischen Gesundheitsministerium ab. Sicher ist, dass inzwischen mindestens acht weitere Menschen an Ebola gestorben sind. Hinzu kommen mehr als ein Dutzend Todesfälle, bei denen die Infektion nicht eindeutig nachgewiesen werden konnte.

Das Gesundheitssystem sei überlastet, klagt Irene Nakasiita vom Roten Kreuz in Uganda: „Wir haben nicht die Kapazitäten, die jetzt gebraucht werden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch das Auffinden von Schutzkleidung unsere eigene Gesundheit gefährden.“ Gleichzeitig müssen wir aber den Gemeinden helfen, weil die Menschen auf uns zählen.“

Etwa fünfzig Jahre alte Virusvariante

Ebola-Ausbrüche im benachbarten Kongo konnten zuletzt immer wieder unter Kontrolle gebracht werden. Aber in Uganda ist es eine andere Virusvariante, die erstmals in den 1970er Jahren im Sudan auftauchte. Gegen sie gibt es noch keine Impfung. Etwa die Hälfte der Infizierten stirbt. Trotzdem sagte Ugandas Präsident Yoweri Museveni in einer Rede, er sei unbesorgt: „Ich möchte allen Ugandern versichern, dass die Regierung in der Lage ist, diesen Ausbruch unter Kontrolle zu bekommen, so wie wir es zuvor getan haben“, sagt er. Es gibt keinen Grund zur Panik. Deshalb würden Schulen, Märkte und Gotteshäuser nicht geschlossen.

Allerdings beruhigte er die Menschen kaum. Die leeren Klassenzimmer zeigen dies deutlich.