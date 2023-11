Impfstoffe auf dem Stimmzettel: Ein VIERTEL der Amerikaner sagt jetzt, dass Covid-19-Impfungen unsicher sind und dass sie jemanden kennen, der an einer Impfung gestorben ist, während die Möchtegern-2024-Möchtegern DeSantis und RFK Jr. im Wahlkampf Skepsis zeigen

Die Amerikaner werden immer skeptischer gegenüber der Sicherheit und Wirksamkeit von Impfstoffen – und Politiker von links und rechts wiederholen diese Befürchtungen in ihren Kampagnen für den Einzug ins Weiße Haus.

Umfragen in dieser Woche zeigen, dass die meisten Wähler zwar auf Impfungen gegen Covid-19, MMR und andere Erreger vertrauen, Millionen weitere jedoch in den letzten Monaten ihre Meinung geändert haben und sie nicht mehr als sicher ansehen.

Die Umfragen erfolgen zu einer Zeit, in der Gesundheitsbehörden vor weit verbreiteten Fehlinformationen im Internet warnen, die Impfungen mit Tod und Autismus in Verbindung bringen, und dass Ivermectin, ein Antiparasitikum, das typischerweise bei Tieren eingesetzt wird, zur Behandlung von Covid-19 eingesetzt werden kann.

Trotz dieser Warnungen und ihrer Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit bauen zwei Politiker die Impfskepsis in ihre Kampagnen für 2024 ein – Robert F. Kennedy Jr., ein Unabhängiger, und Ron DeSantis, Floridas republikanischer Gouverneur.

Kathleen Hall Jamieson, Direktorin des Annenberg Public Policy Center, das diese Woche Umfragen zu Impfstoffen veröffentlichte, beschrieb bedrohliche „Warnzeichen“ für eine zunehmende Skepsis.

Umfrage Halten Sie COVID-19-Impfstoffe für sicher? Ja 71 Stimmen

NEIN 244 Stimmen

Nicht sicher 37 Stimmen

„Immer mehr Menschen misstrauen gesundheitsschützenden und lebensrettenden Impfstoffen“, sagte Jamieson.

Ihre Umfrage unter mehr als 1.500 Erwachsenen ergab, dass der Anteil der Amerikaner, die Covid-19-Impfstoffe als unsicher ansehen, von 18 Prozent im August letzten Jahres auf 24 Prozent im letzten Monat gestiegen ist.

Unterdessen ist der Anteil der Menschen, die Autismus bei Kindern mit dem zunehmenden Einsatz von Impfstoffen in Verbindung bringen, von 10 Prozent im April 2021 auf 16 Prozent im letzten Monat gestiegen.

Ebenso ist der Anteil der Erwachsenen, die die Verwendung von Ivermectin zur Behandlung oder Vorbeugung von Covid-19 unterstützen, von 10 Prozent im September 2021 auf 26 Prozent im letzten Monat gestiegen.

Der Einsatz von Ivermectin gegen das Coronavirus widerspricht den Empfehlungen der Food and Drug Administration (FDA).

Eine separate Umfrage von Rasmussen Reports unter 1.110 Erwachsenen in den USA lieferte noch überraschendere Ergebnisse.

Die neuesten, aktualisierten Covid-19-Impfungen wurden nur langsam angenommen, seit sie Mitte September verfügbar waren

Fast ein Viertel der Befragten – 24 Prozent – ​​gaben an, jemanden persönlich zu kennen, der an den Nebenwirkungen einer Covid-19-Impfung gestorben ist.

Obwohl es Fälle von Herzproblemen und Thrombosen durch Coronavirus-Impfungen gegeben hat, sagen die Centers for Disease Control and Prevention (CDC), dass schwerwiegende Nebenwirkungen „selten“ sind.

Studien zeigen, dass die Schüsse Millionen von Todesfällen und Krankenhausaufenthalten in den USA verhinderten.

Mehr als 1,1 Millionen Amerikaner sind seit Beginn der Pandemie an Covid-19 gestorben, wobei die Sterblichkeitsrate der Ungeimpften weitaus höher ist.

Die neuesten, aktualisierten Covid-19-Impfungen wurden nur langsam angenommen, seit sie Mitte September verfügbar waren.

Laut Rasmussen sagen Millionen Amerikaner auch, dass sie gerne einer Sammelklage gegen Pfizer, BioNTech, Moderna und andere Hersteller wegen der Nebenwirkungen von Impfungen beitreten würden.

Der unabhängige Präsidentschaftskandidat Robert F. Kennedy Jr. sagte in einem Podcast: „Es gibt keinen Impfstoff, der sicher und wirksam ist.“

Ganze 42 Prozent der Befragten gaben an, dass sie sich wahrscheinlich einer solchen rechtlichen Initiative anschließen würden, darunter 24 Prozent, die sagten, dass sie dies sehr wahrscheinlich tun würden.

Es gibt auch Anzeichen dafür, dass die zunehmende Skepsis gegenüber Impfstoffen das Rennen um das Weiße Haus im nächsten Jahr begünstigt.

Kennedy, der kürzlich aus dem Rennen um die Nominierung der Demokratischen Partei als unabhängiger Kandidat ausschied, kämpft neben anderen ungewöhnlichen Theorien seit langem gegen Impfstoffe.

Anfang des Jahres sagte er in einem Podcast, dass es „keinen Impfstoff gibt, der sicher und wirksam ist“ und sagte gegenüber FOX News, dass Impfungen Autismus verursachen können.

DeSantis, der sich für die baldige Wiedereröffnung von Schulen und Unternehmen nach Floridas Pandemie-Lockdowns einsetzt, scheint sich die Zurückhaltung gegenüber Impfungen zu eigen zu machen, um Stimmen zu gewinnen.

Die DeSantis-Regierung forderte im vergangenen Monat Einwohner von Florida unter 65 Jahren auf, sich nicht mit den aktualisierten Covid-19-Impfungen impfen zu lassen – entgegen dem Rat der Bundesbehörden.

Der Gouverneur von Florida, Ron DeSantis, hier in Cowboystiefeln zu sehen, hat begonnen, die Wirksamkeit von Impfstoffen in Frage zu stellen

Diese Woche trat er in einer Bürgerversammlung zum Thema „medizinische Freiheit“ in Manchester, New Hampshire, auf, einem Staat, der bei den Vorwahlen im nächsten Jahr früh abstimmen wird, und spielte die Wirksamkeit von Impfungen herunter.

Der Gouverneur sagte, die Covid-19-Impfstoffe seien ohne entsprechende Studien eingeführt worden und die Bundesbeamten hätten sich hinsichtlich der Risiken und Vorteile geirrt.

„Wir wissen, dass die Bundesregierung dies auf viele verschiedene Arten vertuscht hat, und wir brauchen eine Abrechnung“, sagte DeSantis der Menge.

Obwohl DeSantis zu Beginn des Jahres 2023 bei den republikanischen Wählern mehr als 30 Prozent der Unterstützung für die Nominierung der Partei hatte, erreicht er im Durchschnitt der Umfragen jetzt nur noch knapp 13 Prozent.

Das liegt weit hinter dem Spitzenreiter, dem ehemaligen Präsidenten Donald Trump.