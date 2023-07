Frankfurt am Main (dpa/lhe). Erhöhte Zinsen, hohe Baukosten und viel Unsicherheit über das geplante „Heizungsgesetz“ der Ampel-Koalition: Auch in Hessen steht die Bau- und Immobilienbranche unter Druck. Die Baugenehmigungen sind eingebrochen und die Baubranche spürt sinkende Aufträge. Vor allem der Wohnungsbau geht bergab, weil viele Menschen aufgrund der deutlich gestiegenen Zinsen keine Immobilien mehr kaufen können oder wollen. Vor diesem Hintergrund wollen mehrere Verbände der Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Vertreter von Architektenverbänden am Mittwoch (11 Uhr) in Frankfurt Forderungen an die hessische Landesregierung vorlegen.

Unter anderem Gerald Lipka, Geschäftsführer des BFW Landesverband Freier Immobilien- und Wohnungsunternehmen Hessen/Rheinland-Pfalz/Saarland, Axelexpand, Vorstandsmitglied der Wohnungsbaugesellschaft VdW Südwest, und Martin Kraushaar, Hauptgeschäftsführer der Architektenkammer und Stadtplaner sprechen sich für die Initiative „Impulse für den Wohnungsbau“ Hessen aus, und Burkhard Siebert, Hauptgeschäftsführer des Bauwirtschaftsverbandes Hessen-Thüringen.

