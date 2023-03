Het eigen huis heeft de mogelijkheid om te kopen en te verkopen in de buurt van een woning – met een hoger bedrag van een korting. Dat klinkt in eerste instantie aanlokkelijk. Maar solche Teilverkaufmodelle haben ihre Tücken, waarschuw de Bundesanstalt für Finanzaufsicht.

Die Bundesanstalt für Finanzaufsicht (Bafin) waarschuwde voor Teilverkauf-Modellen von Immobilien, die sich häufig mit dem Versprechen finanzieller Freiheit an ältere Menschen direct. “Teilverkäufe zijn as schnell, unkompliziert and lebenslang sicher angepriesen. Tatsächlich stopn Teilverkäufevieles nicht, was the Werbung verspricht”, erklärte die Bafin am Freitag. Bei einem Teilverkauf verkaufen Eigentürmer bis zu 50 Prozent ihrer Immobilie an ein Unternehmen.

Gleichzeitig bevollmächtigen die dezen, die Immobilie später zu veräußern – spätestens im Todesfall. Tot zover de eigendomsverkaveling kan de onroerende goederen anders worden verhuurd. Dafür wird ein besonderes Nutzungsrecht, in der Regel ein Nießbrauch, eingeräumt. Voor de nutzung moeten de bisherige eigenheden een monatliches nutzungsentgelt zahlen zijn. Viele Nighteile zeegten sich first später, etwa wenn das Haus of die Wohnung dann tatsächlich insgesamt an einen Dritten verauft wird, so die Bafin. “Ein Immobilien-Teilverkauf ist für Haus-oder Wohnungseigentümer selten die best Lösung”, zei Exekutivdirektor Thorsten Pötzsch. “Er ist riskan und kann teuer zijn.”

Werbeversverchen nicht blind vertrauen

Aus Verbraucherschutzsicht kan nu waarschuwen, de “allgegenwärtigen Werbeversprechen für Immobilien-Teilverkäufe blind zu vertrauen”. Anbieter wie Deutsche Teilkauf, Hausanker, Heimkapital of Engel & Völkers werben mit Teilverkauf-Modellen. Mits dem eingenommenen Geld – in eigen land is een van de beste Summe – könnten sich Eigentümer lang gehegte Wünsche wie große Reisen, een Wohnmobil, den seniorenrechters Umbau des Hauses, notige Renovierungen of schlicht een hoge Lebensstandard leisten, heiß es etwa. Zorg ervoor dat u de controle over uw onroerend goed tot uw beschikking krijgt. In de regel, sich Anbieter and Senioren toils mit minder Rente, deren Altersvorsorge in der Eigenen Immobilie stecke, erklärte Katharina Lawrence, Juristin bei der Verbraucherzentrale Hessen.

Die Verträge der Modelle seien aber sehr complex and swwer zu durchdringen. “Selbst für einen Juristen wird es schwierig.” Aus Sicht der Bafin gibt es bi den Modellen one ganze Reihe von Tücken. Dus als u zich vastklampt aan een hogere verkoopprijs, kunt u ervoor zorgen dat de monatliche Nutzungsentgelt sowie der Mindesterlös en sämtliche Gebühren beim Gesamtverkauf. Maar nach einem Teilverkauf fielen the laufenden Costs einer Immobilie weiter an. Als de Teilkauf-Firma bij Teilverkauf of Rückkauf immer mindestens den Teilkaufpreis “plus X” for ihren Immobilienteil is, zal de Immobilie niet in de Wert gestiegen sei zijn.

Zorg ervoor dat de bafin niet bang is voor een hohen en “teilweise unkalkulierbaren” monatlichen nutzungsentgelt. “Bei einem Nutzungsentgelt von beispielsweise fünf Prozent des Teilkaufpreises pro Jahr wird der eingenommene Teilkaufpreis in zwanzig Jahren aufgezehrt.” Gewöhnlich sei die Gebühr für oneens bestimmten Zeitraum, etwa zehn Jahre, festgeschrieben – je longer, desto mehr. Dan kan een mens erhöhung geben. Wer das monatliche Nutzungsentgelt nicht mehr zahlen konne, dem drohe der Hausverkauf and der Auszug.