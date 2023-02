Immer weniger Deutsche spenden auf traditionelle Weise

tz Welt

Teilt

Eine Spendenbox. © Jens Kalaene/dpa

Fast eine Rekordspende von Privatpersonen gab es im vergangenen Jahr. Doch die Summe des Hochwasserjahres 2021 wurde nicht ganz erreicht.

Berlin – Es klingt zunächst fragwürdig: Im langjährigen Vergleich spenden laut einer Studie immer weniger Privatpersonen in Deutschland Geld an karitative Organisationen und Kirchen. Die Zahl der Spender lag laut der „Bilanz des Helfens“ für 2022 mit 18,7 Millionen auf dem niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung im Jahr 2005. Diese stellten der Deutsche Spendenrat und die Marktforscher der GfK am Mittwoch vor. Im Spenden-Ausnahmejahr 2021 mit dem Hochwasser im Ahrtal waren es 20 Millionen Spender, in den Anfangsjahren der Erhebung waren es noch weit über 25 Millionen.

Aber zuerst eine gute Nachricht: Die verbleibenden Spender sammeln immer noch eine beträchtliche Summe. In der Auswertung verzeichnet der Dachverband von 70 gemeinnützigen Fundraising-Organisationen für 2022 5,67 Milliarden Euro. Das ist nur knapp weniger als 2021 (5,76 Milliarden) und das zweitbeste Ergebnis. Der Spendenrat teilte mit, dass die Solidarität der Spender trotz hoher Inflation und steigender Energiepreise ungebrochen sei.

Hilfe für Ukraine-Flüchtlinge

Die Menschen hätten insbesondere für die aus der Ukraine geflüchteten Menschen Hilfe geleistet, sagte Spendenrats-Geschäftsführer Martin Wulff laut Mitteilung. Das Ergebnis lässt sich auch damit erklären, dass Spender mehrmals im Jahr Geld spenden – im Durchschnitt rund sieben Mal. Und auch der Betrag pro Spende steigt auf jetzt 43 Euro. Es hieß, der größte Teil der Spenden käme von Menschen über 70.

Wie erklären Sie sich den Rückgang der Spenderzahlen? Eine Vermutung, die Experten seit langem äußern, ist, dass künftige Generationen beispielsweise keine eigenen Erfahrungen mit Kriegsleiden machen werden. Möglicherweise haben sich Prioritäten verschoben.

Allerdings fallen nicht alle Möglichkeiten, Gutes zu tun, unter die Kriterien der „Bilanz des Helfens“. Nicht enthalten sind unter anderem Erbschaften, Großspenden, ehrenamtliche Tätigkeiten und Sachspenden. „Großen Zuwachs“ gebe es beispielsweise im Bereich Erbschaft, sagte Larissa Probst, Geschäftsführerin des Deutschen Fundraising Verbandes, am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. „Ressourcen aus dem Wirtschaftswunder werden jetzt weitergegeben. Aber auch bei Spenden über der vom Spendenrat ausgelosten 2500-Euro-Grenze.“

Unterschiedliche Definitionen führen zu unterschiedlichen Ergebnissen: Nach den neuesten Zahlen für 2021 gibt das Deutsche Zentralinstitut für soziale Fragen (DZI) rund 12,9 Milliarden Euro an Spenden in Deutschland an. Erfasst werden Spenden bis 30.000 Euro und von nichtdeutschen Personen.

Monatliche Tagebücher als Grundlage

Auch die Methodik hat Einfluss: Die Hochrechnungen der „Bilanz des Helfens“ basieren auf monatlichen Tagebüchern von 10.000 Teilnehmern ab 10 Jahren, die zum Teil noch auf Papier geführt werden. Fragt man nur Internetnutzer bis 70 Jahre – wie Probsts Verein im „Deutschen Spendenmonitor“ – entpuppen sich rund 53 Prozent der Befragten als Spender. In der „Bilanz des Helfens“ sind es nur 28 Prozent.

Die Zahlen vom Mittwoch beunruhigen Probst nicht. „Die klassische Geldspende wird weiterhin einer der wichtigsten Bereiche sein.“ Nicht zweckgebundene Geldspenden sind für Organisationen besonders wichtig, weil sie damit auch laufende Kosten decken und längerfristig planen können.

Neue, vielfältigere Formen des Spendens seien in früheren Umfragen oft nicht berücksichtigt worden, wie Probst erklärt: etwa wenn ein Teil des Preises eines Müsliriegels gespendet wird. Sie sieht eine starke „Sinn-Debatte“ im Land, Nachhaltigkeit und Sinn seien wichtig. „Man sollte die jüngere Generation nicht unter Generalverdacht stellen.“ Auch nicht die 40- bis 49-Jährigen, die laut „Bilanz des Helfens“ immer mehr zum „Sorgenkind aller Altersgruppen“ werden. Probst sagt, diese Gruppe sei während der Pandemie besonders unter Druck gestanden und habe oft keinen Sinn für Spenden gehabt.

Laut Experten ist es für Organisationen wichtig, moderne Anredeformate zu nutzen, um beispielsweise jüngere Spender zu gewinnen. Potenzial gibt es laut GfK-Expertin Bianca Corcoran-Schliemann auch für Menschen, die bisher nur punktuell größere Beträge nach einer Katastrophe gespendet haben. Allerdings ist es sehr schwierig, sie als regelmäßige Spender zu gewinnen. dpa