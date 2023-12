Immer mehr türkische Staatsangehörige suchen Schutz in Deutschland

Stand: 3. Dezember 2023 5:27 Uhr

Die Zahl türkischer Staatsangehöriger, die in Deutschland Asyl suchen, ist in den letzten zwei Jahren stark gestiegen. Die Gründe dafür sind unterschiedlich – und die Chancen auf Asyl teilweise gering.

Eine Wohngemeinschaft in der Region Ingolstadt. Dort leben seit fast drei Monaten zwei türkische Männer. Sie möchten anonym bleiben. Die Geschichten von Amir* und Malik* sind ähnlich. Beide arbeiteten als Lehrer an einer Militärschule der türkischen Regierung. Mit dem Putschversuch von Teilen des türkischen Militärs im Jahr 2016 änderte sich für die beiden Männer alles.

„Sie haben das gesamte Justizsystem zerstört“

Die Regierung von Präsident Recep Tayyip Erdogan verdächtigte zahlreiche Personen, an dem Putsch beteiligt zu sein, darunter auch viele Personen, die angeblich der Gülen-Bewegung nahe standen. Viele wurden unter anderem inhaftiert oder verloren ihre Arbeit. Das gilt auch für den 53-jährigen Amir. „Seit 2016 habe ich Angst vor unserer Regierung. Sie hat das gesamte Justizsystem zerstört – im ganzen Land“, berichtet er. Seine Frau sei 2016 mit ihren erwachsenen Kindern in ein anderes Land geflohen. In der Türkei laufe nun ein Prozess gegen ihn, sagt er.

Ich habe nur diese sogenannten Dissidentenbücher gelesen. Sie nannten mich einen Terroristen. Ich hatte nie eine Waffe in der Hand, ich hatte nur ein Buch in der Hand und sie nennen mich einen Terroristen. Und deshalb werde ich in der Türkei angeklagt.

Er sagt, ihm drohen mehr als sechs Jahre Gefängnis.

„Es fällt mir sehr schwer, meine Familie zu verlassen“

Ähnliche Erfahrungen machte auch der 33-jährige Malik. Er kritisierte Erdogans Regierung. Deshalb droht ihm in der Türkei eine Gefängnisstrafe. Er ließ seine Frau und zwei kleine Kinder in seinem Heimatland zurück. „Es fiel mir sehr schwer, meine Familie zu verlassen. Aber ich hatte keine andere Wahl. Ich musste fliehen, sonst wäre ich ins Gefängnis gekommen.“

Malik berichtet, dass er bereits inhaftiert sei. Das will er nicht noch einmal erleben: „Das war eine schwere Zeit. Wir wurden geschlagen und die Lebensbedingungen dort sind einfach schrecklich“, sagt er. Beide Türken hoffen nun, in Deutschland in Sicherheit zu sein. Weil sie das Vertrauen in das türkische Justizsystem und in ein faires Verfahren verloren haben. Sie betonen immer wieder, dass es in der Türkei keine unabhängige Justiz mehr gebe und die Definition von Terrorismus äußerst weit gefasst sei.

Die Zahl der Asylanträge hat sich fast verdoppelt

Nach Angaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF, haben in diesem Jahr (Stand 31.10.2023) rund 45.000 türkische Staatsangehörige einen Erstantrag auf Asyl gestellt. Das sind fast doppelt so viele wie im letzten Jahr. Damit liegt die Türkei im Oktober auf Platz zwei der wichtigsten Nationalitäten bei den Erstanträgen auf Asyl. Die meisten Erstanträge – rund 33 Prozent – ​​kamen von Menschen aus Syrien. Die Türkei folgt mit 30,4 Prozent. Afghanistan liegt mit knapp zwölf Prozent an dritter Stelle.

Komplexe Fluchtgründe

Wiebke Judith von Pro Asyl ist kaum überrascht, dass derzeit so viele Türken nach Deutschland kommen. Die Gründe sind vielschichtig: „Die Menschenrechtslage in der Türkei hat sich stetig verschlechtert“, sagt sie. Zudem verloren viele Menschen nach der Wiederwahl von Präsident Erdogan die Hoffnung auf einen Wandel zurück zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Vor allem die Justiz in der Türkei arbeite nicht mehr unabhängig, sagt Judith. Neben Erdogans Wiederwahl spielten auch die schlechte Wirtschaftslage mit hoher Inflation und das schwere Erdbeben zu Beginn des Jahres eine Rolle.

Türkische Kurden stellen den Großteil der Anträge

Laut Pro Asyl gibt die Mehrheit der Flüchtlinge an, kurdischer Abstammung zu sein. Die türkischen Kurden bekommen sehr selten Asyl, betont die rechtspolitische Sprecherin von Pro Asyl. Das geht auch aus den Daten des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) hervor. Von den rund 45.000 Erstanträgen, die von Januar bis Oktober 2023 eingereicht wurden, stammten fast 38.000 von Kurden. Von den 15.000 Entscheidungen, die in diesem Jahr für kurdische Türken getroffen wurden, lehnte das BAMF rund 10.000 Asylanträge ab.

BAMF: Immer einer Entscheidung im Einzelfall

Laut Pro Asyl ist es für die türkischen Kurden schwieriger nachzuweisen, dass sie Opfer von Repression und Verfolgung sind. In diesem Jahr liegt die Gesamtschutzquote, also der Anteil positiver Asylentscheidungen, für Türken bei 57 Prozent und für kurdische Türken bei weniger als fünf Prozent. Das BAMF erklärt, dass alle Anträge sorgfältig geprüft werden. Und es wird betont, dass es sich immer um eine Einzelfallentscheidung handelt. „Aufgrund individueller Faktoren können Entscheidungen auch bei Personen aus demselben Herkunftsland sehr unterschiedlich ausfallen. Die angegebene ethnische Zugehörigkeit muss nicht ursächlich für den Schutzstatus sein“, sagte eine Sprecherin schriftlich BR-Anfrage mit.

Die Präsentationen der Bewerber sind so komplex, dass eine Reduzierung auf einen statistischen Teil nicht möglich ist. Nach Angaben des Bundesamtes werden die Gründe für den Schutzstatus oder die Ablehnung eines Asylantrags statistisch nicht erfasst.

Pro Asyl: „Seien Sie ehrlich zur Situation in der Türkei“

Doch Wiebke Judith sieht systemische Fehler bei der Entscheidung über Asylanträge: „Die Bundesregierung bzw. das nachgeordnete Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss ehrlich sein, wie die Lage in der Türkei ist. Dass es kein Rechtsstaat mehr ist.“ Die türkische Regierung verfolgt aktiv viele Menschen und nutzt dazu auch die Justiz.

Doch die Einschätzung der türkischen Justiz werde noch immer übernommen, kritisiert sie. Auch aus politischen Gründen werde die Menschenrechtslage vertuscht, sagt Judith. Aber Asylverfahren müssen sich an den tatsächlichen Realitäten orientieren, vor denen Menschen fliehen.

Zurück in der Flüchtlingsunterkunft im Raum Ingolstadt: Hier fühlen sich Amir und Malik sicher. Ihr Vertrauen in den deutschen Staat ist groß. Sie hoffen auf eine positive Entscheidung über ihren Asylantrag – und auf ein freies Leben in Deutschland.

*Wir haben die Namen auf Wunsch beider Männer geändert.