Immer mehr Menschen sind dabei

Der starke Preisanstieg hat viele Menschen vom Einkaufen abgehalten. Doch vor dem Weihnachtsgeschäft gibt es im Handel Hoffnung. Laut einer Branchenumfrage ist die Kaufbereitschaft wieder etwas gestiegen.

Der monatelange Abwärtstrend der Verbraucherstimmung sei nicht mehr von Dauer, teilte der Handelsverband Deutschland in Berlin mit. Was das eigene Einkommen und die wirtschaftliche Entwicklung betrifft, sind die Menschen daher etwas optimistischer als zuletzt. Gleichzeitig wollten die Menschen mehr sparen als früher.

Weniger Kunden und Lieferengpässe

Jedenfalls waren die Läden zuletzt deutlich weniger frequentiert als beispielsweise im Sommer. Fast die Hälfte der vom ifo Institut befragten Einzelhändler meldet im Oktober weniger Kunden in ihren Filialen als im Juli. Wegen der hohen Inflation „können sich vor allem Geringverdiener weniger leisten und kaufen zurückhaltender“, sagte der Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, am Montag in München.

Nicht nur Kunden fehlen. Drei Viertel der Händler haben laut Ifo noch immer mit Lieferengpässen zu kämpfen. Am stärksten betroffen war der Lebensmitteleinzelhandel: 90 Prozent der Befragten berichteten von Problemen. Bei den Baumärkten bekamen 86 Prozent nicht alle bestellten Waren. Und die Spielwarenhändler bangen um das für sie so wichtige Weihnachtsgeschäft: 63 Prozent könnten aktuell nicht das volle Sortiment anbieten.

Dass die Kunden seltener einkaufen gehen, spüren laut Ifo-Institut vor allem die Einrichtungshäuser: „80 Prozent der befragten Unternehmen gaben an, dass weniger Kunden kamen.“

Immerhin liegt die Verbraucherstimmung laut Branchenverbandsindex mit 85 Punkten auf dem zweitniedrigsten Stand seit Jahren. Die Zahlen basieren auf einer monatlichen Befragung von 1.600 Personen und sollen die Erwartungen für die nächsten drei Monate widerspiegeln. „Von Optimismus kann noch keine Rede sein“, betonte der Verband. „Ob die Kaufzurückhaltung für das Weihnachtsgeschäft anhält, werden die kommenden Wochen zeigen.“ Im Falle einer Rezession dürfte sich der Konsum weiter abschwächen.