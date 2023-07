Montrose, Missouri

Die Familie von Samantha Lesmeister brauchte vier Monate, um einen Arzt zu finden, der erkennen konnte, dass sie mit mehr als ihrem Down-Syndrom zu kämpfen hatte.

Die junge Frau namens Sammee war ungewöhnlich traurig und lethargisch geworden, nachdem sie unter der Dusche gestürzt war und sich den Kopf angeschlagen hatte. Sie verlor ihre eingeschränkte Sprechfähigkeit, hörte auf zu lachen und wollte das Haus nicht mehr verlassen.

Allgemeinmediziner und ein Neurologe sagten, ein solcher geistiger Verfall sei typisch für eine Person mit Down-Syndrom im Erwachsenenalter, erinnerte sich ihre Mutter Marilyn Lesmeister. Sie sagten, es könne nichts getan werden.

Die Familie hat es nicht gekauft.

Marilyn recherchierte online und erfuhr, dass das Gesundheitssystem der University of Kansas über eine spezielle medizinische Klinik für Erwachsene mit Down-Syndrom verfügt. Die meisten anderen Down-Syndrom-Programme im ganzen Land konzentrieren sich auf Kinder, auch wenn viele Menschen mit dieser Erkrankung mittlerweile das mittlere Alter erreichen und häufig gesundheitliche Probleme entwickeln, die typischerweise bei älteren Menschen auftreten. Und die meisten Kliniken, die sich auf Erwachsene konzentrieren, befinden sich in städtischen Gebieten, was den Zugang für viele Patienten auf dem Land erschwert.

Die Klinik, die Marilyn gefunden hat, befindet sich in Kansas City, Kansas, 80 Meilen nordwestlich der Rinderfarm der Familie im Zentrum von Missouri. Sie vereinbarte einen Termin für ihre Tochter und fuhr vor.

Die Leiterin des Programms, die Krankenschwester Moya Peterson, untersuchte Sammee Lesmeister sorgfältig und ordnete weitere Tests an.

„Sie versicherte mir: ‚Mama, du hast recht.‘ „Mit Ihrer Tochter stimmt etwas nicht“, sagte Marilyn Lesmeister.

Mit Hilfe eines zweiten Neurologen stellte Peterson fest, dass Sammee Lesmeister eine traumatische Hirnverletzung erlitten hatte, als sie ihren Kopf aufschlug. Seit dieser Diagnose vor etwa neun Jahren hat sie mithilfe von Therapie und stetiger Unterstützung viel von ihrer Kraft und ihrem Geist zurückgewonnen.

Sammee, jetzt 27, kann wieder ein paar Worte sprechen, darunter „Hallo“, „Tschüss“ und „Ich liebe dich“. Sie lächelt und lacht. Sie geht gerne in ihre ländliche Gemeinde, wo sie in Restaurants bei der Auswahl der Mahlzeiten hilft, in einem Stall an Ausritten teilnimmt und in einem Pflegeheim Bettwäsche faltet.

Ohne Petersons Einsicht und Ermutigung hätte die Familie die Genesung von Sammee wahrscheinlich aufgegeben. „Sie wäre wahrscheinlich weiter in sich selbst verkümmert“, sagte ihre Mutter. „Ich glaube, sie wäre eine Hausfrau und Einsiedlerin gewesen.“

Die Lesmeisters wünschten, Petersons Programm wäre nicht so eine Seltenheit. Ein von der Global Down Syndrome Foundation veröffentlichtes Verzeichnis listet landesweit nur 15 medizinische Programme auf, die außerhalb von Kinderkrankenhäusern angesiedelt sind und Down-Syndrom-Patienten aufnehmen, die 30 Jahre oder älter sind.

In den Vereinigten Staaten gab es im Jahr 2016 etwa dreimal so viele Erwachsene mit dieser Krankheit wie im Jahr 1970. Das liegt vor allem daran, dass Kindern, die mit dieser Krankheit geboren wurden, lebensrettende Versorgung, einschließlich Operationen zur Korrektur von Geburtsfehlern, nicht mehr vorenthalten wird.

Erwachsene mit Down-Syndrom entwickeln häufig chronische Gesundheitsprobleme wie schwere Schlafapnoe, Verdauungsstörungen, Schilddrüsenerkrankungen und Fettleibigkeit. Viele entwickeln im mittleren Alter die Alzheimer-Krankheit. Forscher vermuten, dass dies mit zusätzlichen Genkopien zusammenhängt, die eine Überproduktion von Proteinen verursachen, die sich im Gehirn ansammeln.

„Die Betreuung von Kindern ist ein ganz anderes Spiel als die Betreuung von Erwachsenen“, sagte Peterson, Krankenpfleger an der University of Kansas.

Sammee Lesmeister ist ein Beispiel für den Trend zu einer längeren Lebensdauer. Wenn sie vor zwei Generationen geboren worden wäre, wäre sie wahrscheinlich im Kindesalter gestorben.

Sie hatte ein Loch in der Wand ihres Herzens, wie etwa die Hälfte aller Babys mit Down-Syndrom. Chirurgen können diese gefährlichen Defekte reparieren, aber in der Vergangenheit rieten Ärzte den meisten Familien, auf die Operation zu verzichten, oder sagten, die Kinder seien dafür nicht geeignet. Vielen Menschen mit Down-Syndrom wurde auch die Versorgung wegen schwerwiegender Atemprobleme, Verdauungsprobleme oder anderer chronischer Erkrankungen verweigert. Menschen mit Behinderungen wurden häufig in Heimen untergebracht. Viele wurden ohne ihre Zustimmung sterilisiert.

Von den 1960er bis in die 1980er Jahre ließ diese Misshandlung nach, als Menschen mit Behinderungen für ihre Rechte eintraten, sich die medizinische Ethik weiterentwickelte und Gerichte es für illegal erklärten, medizinische Versorgung zu verweigern. „Diese wegweisenden Urteile haben den Deal besiegelt: Kinder mit Down-Syndrom haben das Recht auf die gleiche lebensrettende Behandlung, die jedes andere Kind verdienen würde“, sagte Brian Skotko, medizinischer Genetiker der Harvard University und Leiter des Down-Syndrom-Programms des Massachusetts General Hospital.

Laut einem aktuellen Bericht von Skotko und anderen Forschern stieg die mittlere Lebenserwartung eines in den USA geborenen Babys mit Down-Syndrom von etwa vier Jahren im Jahr 1950 auf 58 Jahre in den 2010er Jahren. Im Jahr 1950 lebten weniger als 50.000 Amerikaner mit dem Down-Syndrom. Bis 2017 lag diese Zahl bei über 217.000, darunter Zehntausende Menschen im mittleren Alter oder darüber hinaus.

Es wird erwartet, dass die Bevölkerung weiter wächst, heißt es in dem Bericht. Mittlerweile entscheiden sich jedes Jahr einige tausend schwangere Frauen für eine Abtreibung, nachdem sie erfahren haben, dass sie Föten mit Down-Syndrom zur Welt bringen. Diese Rückgänge werden jedoch durch die zunehmende Zahl von Frauen ausgeglichen, die Ende 30 oder 40 schwanger werden, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie ein Kind mit Down-Syndrom zur Welt bringen, größer ist.

Skotko sagte, das medizinische System habe mit dem außerordentlichen Anstieg der Zahl Erwachsener mit Down-Syndrom nicht Schritt gehalten. Viele Medizinstudenten erfahren etwas über die Erkrankung erst während ihrer Ausbildung zur Behandlung pädiatrischer Patienten, sagte er.

Nur wenige Patienten können zu spezialisierten Kliniken wie dem Skotko-Programm in Boston reisen. Um denen zu helfen, die dazu nicht in der Lage sind, gründete er einen Onlinedienst, Down Syndrome Clinic to You, der Familien und Ärzten hilft, die Komplikationen und mögliche Behandlungen zu verstehen.

Charlotte Woodward, die am Down-Syndrom leidet, ist eine prominente Verfechterin einer verbesserten Gesundheitsversorgung. Sie zählt sich zu den Zehntausenden Erwachsenen mit dieser Krankheit, die ohne angemessene Behandlung wahrscheinlich schon vor Jahren gestorben wären. Woodward, 33, aus Fairfax, Virginia, hatte als Kind vier Herzoperationen und dann in ihren Zwanzigern eine Herztransplantation.

Woodward, ein Mitarbeiter des Bildungsprogramms der National Down Syndrome Society, hat sich dafür eingesetzt, die Diskriminierung von Menschen mit Behinderungen, die Organtransplantationen benötigen, zu beenden.

Sie sagte, ihr Hausarzt sei ausgezeichnet. Aber sie fühlte sich von anderen Gesundheitsdienstleistern wie ein Kind behandelt, die bei Terminen mit ihren Eltern und nicht mit ihr sprachen.

Sie sagte, dass viele Allgemeinärzte offenbar wenig Wissen über Erwachsene mit Down-Syndrom hätten. „Das ist etwas, das sich ändern sollte“, sagte sie. „Es sollten nicht nur Kinderärzte sein, die sich dieser Dinge bewusst sind.“

Woodward sagte, von Erwachsenen mit dieser Erkrankung sei nicht zu erwarten, dass sie sich in Programmen in Kinderkrankenhäusern behandeln lassen. Sie sagte, das Land sollte mehr spezialisierte Kliniken einrichten und mehr Forschung zu Gesundheitsproblemen finanzieren, die Menschen mit Behinderungen mit zunehmendem Alter betreffen. „Das ist wirklich eine Frage der Bürgerrechte“, sagte sie.

Befürworter und Ärzte sagen, dass es für Gesundheitsdienstleister von entscheidender Bedeutung ist, so viel wie möglich mit Patienten mit Behinderungen zu kommunizieren. Das kann zu langen Terminen führen, sagte Brian Chicoine, ein Hausarzt, der das Adult Down Syndrome Center von Advocate Aurora Health in Park Ridge, Illinois, in der Nähe von Chicago leitet.

„Es ist uns sehr wichtig, dass wir Menschen mit Down-Syndrom in ihre Betreuung einbeziehen“, sagte er. „Wenn man das tut, muss man sich Zeit nehmen. Man muss Dinge erklären. Man muss sie verarbeiten lassen. Man muss sie antworten lassen. Das alles braucht mehr Zeit.“

Zeit kostet Geld, und Peterson glaubt, dass dies der Grund dafür ist, dass viele Krankenhaussysteme keine Spezialkliniken wie die von ihr und Chicoine betriebenen einrichten.

Petersons methodischer Ansatz zeigte sich, als sie kürzlich an einem Nachmittag in ihrer Klinik in Kansas City neue Patienten sah. Bei jedem ersten Termin verbringt sie oft eine Stunde damit, direkt mit den Patienten zu sprechen und ihnen die Möglichkeit zu geben, ihre Gedanken mitzuteilen, auch wenn ihr Wortschatz begrenzt ist.

Zu ihren Patienten an diesem Tag gehörte Christopher Yeo, 44, der 100 Meilen entfernt in der kleinen Stadt Hartford, Kansas, lebt. Yeo war nicht mehr in der Lage, feste Nahrung zu schlucken, und er hatte im Laufe von etwa anderthalb Jahren 45 Pfund abgenommen. Er beschwerte sich bei seiner Mutter Mandi Nance, dass etwas in seiner Brust „kitzelte“.

Während seiner Untersuchung hob er für Peterson sein Hemd hoch und enthüllte die Narbe dort, wo er sich als Baby einer Herzoperation unterzogen hatte. Er verzog das Gesicht, zeigte auf seine Brust und sagte wiederholt das Wort „Gas“.

Peterson sah Yeo in die Augen, als sie ihn und seine Mutter nach seinem Unbehagen fragte.

Die Krankenschwester nimmt solche Beschwerden ihrer Patienten ernst. „Wenn sie sagen, dass es weh tut, höre ich zu“, sagte sie. „Sie werden dir nichts davon erzählen, bis es sehr weh tut.“

Yeos Mutter hatte ihn zu einem Kardiologen und anderen Spezialisten gebracht, aber keiner hatte herausgefunden, was los war.

Peterson stellte zahlreiche Fragen. Wann scheint Yeos Unbehagen zum Vorschein zu kommen? Könnte es damit zusammenhängen, was er isst? Wie schläft er? Wie ist sein Stuhlgang?

Nach seiner Ernennung überwies Peterson Yeo an einen Kardiologen, der auf Erwachsene mit angeborenen Herzproblemen spezialisiert ist. Sie ordnete einen Schlucktest an, bei dem Yeo eine spezielle Flüssigkeit trinkt, die auf den Scans beim Absinken erscheint. Und sie empfahl einen Test auf Zöliakie, eine Autoimmunerkrankung, die die Verdauung beeinträchtigt und bei Menschen mit Down-Syndrom häufig vorkommt. Niemand hatte Nance zuvor über das Risiko informiert.

Nance, eine ausgebildete Krankenschwester, sagte anschließend, sie habe keine Ahnung, was die Zukunft für ihre Familie bereithalte. Aber sie war beeindruckt von der Geduld und Aufmerksamkeit, die Peterson und andere Klinikmitarbeiter ihrem Sohn entgegenbrachten. Eine solche Behandlung sei selten, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass es ein Geschenk des Himmels ist. Das tue ich“, sagte sie. „Ich habe das Gefühl, dass es ein erhörtes Gebet ist.“

Peterson fungiert als Erstversorger für einige ihrer Patienten mit Down-Syndrom. Aber auch für viele andere, vor allem für diejenigen, die weit weg wohnen, ist sie Ansprechpartnerin bei Komplikationen. So nutzen die Lesmeisters ihre Klinik.

Mutter Marilyn ist optimistisch, dass Sammee noch viele Jahre lang ein erfülltes Leben in ihrer Gemeinschaft führen kann. „Einige Leute sagten, ich müsse sie in einem Heim unterbringen. Und ich frage mich: „Was meinst du?“ Und sie sagen: ‚Weißt du – ein Zuhause‘“, sagte sie. „Ich denke: ‚Sie ist in einem Heim. Unser Zuhause.'“

Sammees Schwester, die in Texas lebt, hat zugestimmt, sie aufzunehmen, wenn ihre Eltern zu alt werden, um sich um sie zu kümmern.

Marilyns Stimme brach vor Emotionen, als sie ihre Dankbarkeit für die erhaltene Hilfe und ihre Hoffnungen für Sammees Zukunft zum Ausdruck brachte.

„Ich möchte nur, dass man sich um sie kümmert und sie liebt, so wie ich sie liebe“, sagte sie. „Ich möchte, dass sie wie eine Person behandelt wird und nicht wie eine Krankheit.“