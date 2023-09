In den drei Jahrzehnten seit 1990 ist die Zahl der Krebsdiagnosen bei unter 50-Jährigen weltweit um fast 80 Prozent gestiegen. Bei den meisten im Jahr 2019 erfassten Fällen handelte es sich um Brustkrebs, berichtet eine internationale Forschungsgruppe in der Fachzeitschrift BMJ Oncology. Den stärksten Anstieg innerhalb der drei Jahrzehnte verzeichneten daher die Fallzahlen von Luftröhren- und Prostatakrebs.

In der untersuchten Alterskohorte war die Zahl der erfassten Leberkrebsfälle um fast drei Prozent gesunken.

Höchste Krebsraten in Nordamerika, Australasien und Westeuropa

Für die Analyse nutzte das Team um Xue Li von der chinesischen Zhejiang University School of Medicine in Großbritannien die 2019er Ausgabe der Studienreihe „Global Burden of Disease“. Es enthält Daten, die zwischen 1990 und 2019 für 29 Krebsarten in 204 Ländern gesammelt wurden, wobei der Schwerpunkt auf 14- bis 49-Jährigen liegt. Insgesamt wurden bei ihnen im Jahr 2019 3,26 Millionen neue Krebsdiagnosen gestellt – ein Anstieg von 79 Prozent im Vergleich zu 1990.

Insgesamt starben im Jahr 2019 mehr als eine Million Menschen unter 50 Jahren an Krebs, ein Anstieg von fast 28 Prozent im Vergleich zu 1990. Die meisten Todesfälle waren auf Brust-, Luftröhren-, Lungen-, Darm- und Magenkrebs zurückzuführen, wobei die Todesfälle durch Nieren- und Eierstockkrebs zunahmen am meisten.

Geografisch gesehen wurden die höchsten Krebsraten in Nordamerika, Australasien und Westeuropa festgestellt, aber auch in Ländern mit niedrigem bis mittlerem Einkommen nahmen die Fälle zu, insbesondere bei Frauen.

DKFZ-Experte sagt, es sei schwierig, die Zahlen auf Deutschland zu übertragen

Allerdings weisen die Autoren darauf hin, dass es aufgrund der unterschiedlichen Qualität der Krebsregisterdaten in den verschiedenen Ländern zu einer Untererfassung bzw. Unterdiagnose kommen kann.

Volker Arndt vom Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) bemerkt zu der Studie, dass es schwierig sei, vergleichende Aussagen zur Situation in Deutschland zu treffen: Bundesweite Zahlen seien erst ab 1999 verfügbar. „Bezogen auf die Zahl der Neuerkrankungen bei den unter 50-Jährigen ist in den letzten 20 Jahren kein Anstieg über alle Krebsentitäten in Deutschland zu verzeichnen“, fasste der Leiter des Epidemiologischen Krebsregisters Baden-Württemberg zusammen an der aktuellen Studie beteiligt.

In Deutschland führt eine verbesserte Diagnostik zu mehr Diagnosen – und mehr Heilungen

Bei einzelnen Krebsarten – darunter Haut-, Brust-, Prostata- und Schilddrüsenkrebs – gebe es laut Arndt einen Anstieg der Fallzahlen in der Altersgruppe zwischen 15 und 49 Jahren. Der Hauptgrund für diesen Anstieg liegt jedoch in der gestiegenen Anzahl an Diagnostiken. Beispielsweise stiegen die Zahlen für Hautkrebs in Deutschland im Jahr 2007 deutlich an: Damals wurden neue Früherkennungsprogramme eingeführt.

Bei Darmkrebs hat die verbesserte Früherkennung sogar zu einem Rückgang der Fallzahlen geführt. Bei einer Darmspiegelung beispielsweise werden die entdeckten Polypen oft sofort entfernt. „Dadurch wird ein Vorstadium der Krebserkrankung erfasst und eine Primärprävention geleistet“, erklärte Arndt.

Die weltweite U-50-Krebsrate könnte bis 2030 um 31 Prozent steigen

Die Autoren der Studie spekulieren auch, dass der beobachtete Anstieg mit einer verbesserten Früherkennung in Industrieländern zusammenhängen könnte. Neben genetischen Faktoren spielten vor allem ungesunde Ernährung, Alkohol- und Tabakkonsum, Bewegungsmangel, Übergewicht und hoher Blutzucker eine Rolle.

Basierend auf ihrer Auswertung gehen die Mediziner davon aus, dass die Zahl der neuen Krebsfälle und der damit verbundenen Todesfälle bei den unter 50-Jährigen bis 2030 weltweit um weitere 31 (Diagnosen) bzw. 20 Prozent (Todesfälle) zunehmen wird, wobei die über 40-Jährigen am stärksten betroffen sind in Gefahr.

Gezielte Früherkennungsmaßnahmen für 40-Jährige könnten sinnvoll sein

Ein Blick auf die Entwicklung zwischen 1990 und 2019 zeigt, dass in der untersuchten Altersgruppe vor allem die 40- bis 49-Jährigen betroffen sind. Ashleigh Hamilton und Helen Coleman von der Queen’s University Belfast schlagen daher in einem begleitenden Kommentar vor, über gezielte Früherkennungsmaßnahmen für diese Altersgruppe nachzudenken.

Studienautoren fordern mehr Aufklärungsarbeit

Für Hamilton und Coleman stellten die Studienergebnisse die Wahrnehmung von Krebserkrankungen, die in jüngeren Jahren diagnostiziert werden, in Frage: „Es ist wichtig, sowohl die Öffentlichkeit als auch das medizinische Fachpersonal über die Möglichkeit bestimmter Krebsarten bei jüngeren Erwachsenen aufzuklären, um eine frühere Diagnose zu ermöglichen, was wiederum die Ergebnisse verbesserte.“ .“

Maßnahmen zur Prävention und Früherkennung sowie die Festlegung optimaler Behandlungsstrategien sind dringend erforderlich: Jüngere Patienten haben unterschiedliche Pflege- und Unterstützungsbedürfnisse.