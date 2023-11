Immer mehr antisemitische Straftaten in Deutschland

Einem Bericht zufolge gibt es im laufenden Jahr einen klaren Trend Anstieg antisemitischer Straftaten in Deutschland weg. Dies war im dritten Quartal 2023 der Fall Bisher wurden 540 antisemitische Straftaten polizeilich erfasst und damit deutlich mehr als in den Vorquartalen, wie aus einer Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervorgeht, über die die „Rheinische Post“ berichtet.

Dem Bericht zufolge lag die Zahl im ersten Quartal 2023 bei 379 und im zweiten Quartal bei 446. Im Vorjahresquartal gab es 306 antisemitische Straftaten. Nach Angaben der Zeitung handelt es sich um vom Bundeskriminalamt vorläufig erfasste Zahlen ohne spätere Meldungen. Den Angaben zufolge liegen die endgültigen Straftaten teils deutlich über den Erstmeldungen.

Unter den 540 Dem Bericht zufolge gab es im dritten Quartal 2023 insgesamt antisemitische Straftaten 14 Gewaltverbrechen und 44 Propagandaverbrechen. Mit 450 Straftaten wurde der Großteil dieser Straftaten im rechten politischen Spektrum begangen.

Unterdessen forderte der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, im Vorfeld des Treffens der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag Antisemitismus in den arabischen und türkischen Bevölkerungsgruppen in Deutschland Unter anderem geht es darum, den künftigen Kurs der Migrationspolitik genauer unter die Lupe zu nehmen.

Die antiisraelischen Aggressionen der vergangenen Tage hätten gezeigt, dass bei einem Teil der arabischstämmigen Bevölkerung leicht antisemitische Einstellungen aktiviert werden könnten, sagte Klein den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dies gilt auch für einige Anhänger des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan innerhalb der türkischstämmigen Gemeinschaft. Erdogan kanalisiert derzeit in erheblichem Maße antiisraelische Stimmungen.

Es sei „völlig gerechtfertigt, Menschen mit Werten, die unserer freiheitlichen, demokratischen Grundordnung zuwiderlaufen, nicht in unser Land einwandern zu lassen“, sagte Klein. „Aber wenn wir unseren Fokus auf Migration verengen, übersehen wir den viel größeren Teil des Problems: den bereits in allen Teilen der Gesellschaft vorhandenen Antisemitismus und die Defizite der Integrationspolitik in Deutschland.“

Zunahme antisemitischer Hasskommentare im Internet

Auch andere Indikatoren deuten auf eine Zunahme des Antisemitismus hin: In sozialen Netzwerken ist eine Zunahme antisemitischer Äußerungen zu verzeichnen. Das berichtet der „Spiegel“.

Der Anstieg ist seit dem 7. Oktober zu beobachten, dem Tag des Angriffs der Hamas auf Israel.

Dem Bericht zufolge liegt das Bundeskriminalamt vor Seit Anfang Oktober rund 60 Online-Beiträge mit antisemitischem Hintergrund verfolgt. Bei den meisten handelte es sich um mutmaßliche Anstiftungshandlungen.

Laut „Spiegel“ hat die hessische Hetze-Meldestelle „Hessen gegen Hetze“ rund 350 Meldungen mit antisemitischen Inhalten gesammelt, viermal mehr als üblich. Auch die Staatsanwaltschaft München meldete einen deutlichen Anstieg antisemitischer Posts seit dem Terroranschlag der Hamas.

Mehr als tausend antisemitische Vorfälle in Frankreich seit dem 7. Oktober

Ähnlich wie in Deutschland hat der Krieg zwischen Israel und der radikalislamischen Palästinenserorganisation die Zahl der gemeldeten antisemitischen Taten in Frankreich deutlich erhöht.

In Frankreich seit dem 7. Oktober Es wurden mehr als tausend antisemitische Vorfälle gemeldet. „Die Zahl der antisemitischen Taten ist explodiert“, sagte Innenminister Gérald Darmanin am Sonntagabend dem Fernsehsender France 2.

Im Zusammenhang mit den insgesamt 1.040 gemeldeten Vorfällen seien 486 Personen festgenommen worden, darunter 102 Ausländer, sagte der Minister.

Da in Frankreich sowohl die größte jüdische als auch die größte muslimische Gemeinde Europas beheimatet ist, befürchtet die Regierung in Paris, dass der Nahostkonflikt auf das Land übergreifen könnte. (AFP/Tsp)