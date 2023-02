Im Wettlauf um den Anschluss an ChatGPT plant Google die Veröffentlichung seines eigenen Chatbots

Google sagte am Montag, dass es bald einen experimentellen Chatbot namens Bard veröffentlichen werde, während es darum eilt, auf ChatGPT zu reagieren, das seit seiner Enthüllung Ende November Millionen von Menschen begeistert hat.

Google sagte, es werde am Montag damit beginnen, seinen neuen Chatbot mit einer kleinen, privaten Gruppe zu testen, bevor es ihn in den kommenden Wochen für die Öffentlichkeit freigibt. In einem Blogbeitrag sagte Sundar Pichai, Chief Executive von Google, dass die Suchmaschine des Unternehmens bald über KI-Funktionen verfügen würde, die Zusammenfassungen komplexer Informationen bieten.

Bard – so genannt, weil es ein Geschichtenerzähler ist, sagte das Unternehmen – basiert auf einer experimentellen Technologie namens LaMDA, kurz für Language Model for Dialogue Applications, die Google seit mehreren Monaten innerhalb des Unternehmens und mit einer begrenzten Anzahl von Außenstehenden testet.

Google gehört zu den vielen Unternehmen, die eine neue Art von Chatbot entwickelt und getestet haben, der sich mit fast jedem Thema auseinandersetzen kann, das ihm in den Weg kommt. OpenAI, ein winziges Start-up-Unternehmen aus San Francisco, hat mit ChatGPT die Vorstellungskraft der Öffentlichkeit erregt und einen Wettlauf gestartet, um diese Art von Technologie in eine breite Palette von Produkten zu integrieren.