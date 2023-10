Unterdessen herrscht im Westjordanland Angst und ein unheimliches Gefühl des Unbehagens. Die Moral ist niedrig. Der Trubel, für den Ramallah bekannt ist, hat nachgelassen. Koranverse, die sonst der Trauer vorbehalten sind, ertönen auch in den Läden und ersetzen die oft beschwingte Musik.

Wenn ich durch mein Viertel gehe, kann ich sehen, wie sich meine Nachbarn vor Fernsehern versammelt haben und rund um die Uhr den Horror-Feed arabischer Nachrichtensender verfolgen. In Ramallah haben sich die Schulen dem Online-Lernen zugewandt, da Lehrer Schwierigkeiten hatten, aus anderen Dörfern und Städten in die Stadt zu kommen. Zwei Tage lang schloss ein Handelsstreik, zu dem verschiedene palästinensische Fraktionen zur Unterstützung des Gazastreifens aufgerufen hatten, die Türen von Supermärkten bis hin zu Cafés.

Unter den Bewohnern des Westjordanlandes hielt der Schock über das Ausmaß der Gewalt noch Tage an. Viele verarbeiten die Nachrichten immer noch und fragen sich, wozu das alles führen wird – welches Schicksal Gaza und letztendlich auch ihr eigenes Schicksal sein wird. Im Gespräch mit den Menschen waren gemischte Gefühle zu spüren: Trauer über diejenigen, die auf beiden Seiten des Zauns getötet wurden, gemischt mit Angst vor dem Ausmaß der Zerstörung, die in den nächsten Tagen, wenn nicht Wochen oder Monaten, bevorstehen wird. „Das Wichtigste ist, den Krieg zu beenden und dem Tod von Zivilisten ein Ende zu setzen. Um dies zu erreichen, müssen letztendlich auch die Besatzung und Belagerung beendet werden“, sagte ein Freund und wiederholte damit eine Meinung, die viele andere teilten.

Die Gewalt dringt bereits jetzt auch in das Westjordanland ein. In bestimmten Gebieten wie Hebron und Nablus tobten israelische Siedler, die bewaffnet waren und sich durch die Ereignisse in Gaza gestärkt fühlten, mindestens fünf Palästinenser (einer wurde erstochen) oder zündeten Häuser, Autos und anderes Eigentum an. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums der PA wurden seit Samstag mindestens 30 Palästinenser im Westjordanland getötet. Es wird erwartet, dass diese Zahl steigen wird.