Im Weißen Haus stehen personelle Veränderungen an. Wird Klain dabei sein?

„Es gibt keinen vergleichbaren Job in der Privatwirtschaft, der sich mit der Bandbreite der Probleme befasst, mit denen man sich täglich auseinandersetzen muss“, sagte er.

Klain, der in Washington für sein engagiertes Tweeten bekannt ist, genießt weiterhin Bidens Vertrauen, sagten mehrere Regierungsbeamte. Im Westflügel gibt es ein Kontingent von Klain-Fans und Loyalisten, die ihn als großzügigen, reaktionsschnellen und fähigen Chef sehen, der gerne Ratschläge und Ratschläge zu Richtlinien, Politik und Nachrichtenübermittlung gibt.

„Ich könnte 10 Minuten mit Ron verbringen und bereit sein, das Briefing zu machen“, sagte Psaki. „Er ist so tief verwurzelt in jedem Aspekt des Ortes. Er ist auch ein Treiber, der die Dinge vorantreibt. Wann immer er geht, wird es ein großer Verlust sein.“

Es steht außer Frage, dass sich dieser Präsident, der diesen Monat 80 Jahre alt wird, stark auf Klain und die anderen hochrangigen Berater verlässt, die seit Jahren bei ihm sind. Drei Verwaltungsbeamte, die um Anonymität baten, um eng geführte private Gespräche weiterzuleiten, deuteten an, dass Biden selbst Klain aufgefordert habe, zu bleiben.

Ein Teil des Denkens ist, dass Klain für eine Ära intensiverer Partisanenkämpfe einzigartig gut geeignet ist, sollten die Republikaner das Repräsentantenhaus oder den Senat zurückerobern. Darüber hinaus gibt es Bedenken, ob seine potenziellen Nachfolger – Gerüchten zufolge soll Zients darunter sein – mit seiner politischen Erfahrung mithalten könnten.

Einige Menschen, die Klain nahe stehen, der eine Interviewanfrage abgelehnt hat, machen sich Sorgen um seine Gesundheit und Ausdauer, da er den Job rund um die Uhr verrichtet. Er ist oft um 3:30 Uhr morgens wach, um die Benzinpreise zu prüfen – und darüber zu twittern – und immer noch um 22 Uhr wach und macht gelegentlich MSNBC-Hits vom North Lawn. Er ist ein unersättlicher E-Mailer, der rund um die Uhr Notizen verschickt und manchmal in Großbuchstaben schreibt. Er hat sich in den letzten Monaten auch Zeit für wöchentliche Happy Hour auf seiner Büroterrasse mit leitenden und Junior-Mitarbeitern genommen.

Aber in der breiteren Verwaltung und auf dem Capitol Hill sind einige Beamte und Gesetzgeber, die mit dem Weißen Haus zusammenarbeiten, privat sehr auf eine Veränderung bedacht. In den letzten zwei Jahren haben einige Klain als Mikromanager angesehen und sind frustriert über seine Gewissheit über seine eigenen politischen Instinkte, da Bidens Zustimmungsrate um die 40-Prozent-Marke geschmachtet ist.

Mehr als ein Dutzend Regierungs- und Kongressbeamte, die mit POLITICO unter der Bedingung der Anonymität sprachen, beschrieben einen Stabschef, der darauf bedacht war, den Informationsfluss zum Präsidenten zu steuern und die Macht fest im Griff zu behalten, alle in allem zu beraten und sogar involviert zu sein kleinste Politik- und Planungsdetails. Wann immer Biden eine Rede halten soll, erklärte ein Beamter: „Ron muss das oft sehen [camera] vorher geschossen.“

Obwohl Klain dafür bekannt ist, Kollegen zu drängen, sich bei Personalversammlungen einzumischen, kann er abweichende Ansichten, auch von hochrangigen Kabinettsbeamten, ablehnen. Während sich die Demokraten auf eine Halbzeitniederlage vorbereiten, machen diese Beamten ihn zunehmend für mehrere Fehltritte des Präsidenten verantwortlich.

Laut Personen, die mit den internen Beratungen vertraut sind, war Klain der wichtigste Befürworter dafür, dass Biden den Feiertag am 4. Juli nutzte, um auf dem South Lawn eine Veranstaltung zur „Unabhängigkeit von Covid-19“ abzuhalten. Er lehnte Beiträge von anderen Mitgliedern des Covid-Teams ab, die besorgt waren, den Sieg vorzeitig zu erklären, obwohl Biden einen Qualifikanten enthielt, dass seine Worte „nicht sagen sollen, dass der Kampf gegen COVID-19 vorbei ist“.

Vor Monaten, als es so aussah, als wäre Bidens großes Haushaltsausgabengesetz im Senat tot und lange bevor der Oberste Gerichtshof gekippt hatte Roe v. Wade, webte Klain eine erschreckend rosige Vision von den bevorstehenden Midterms. Er sagte den Verbündeten, dass die Biden-Demokraten die Basis der Partei begeistern könnten, indem sie Studentendarlehensschulden erlassen und versuchen, die Titel-42-Richtlinie von Präsident Donald Trump aufzuheben, die die Pandemie als Anstoß für die Ausweisung von Migranten entlang der Südgrenze nutzte. Biden tat beides, nur um zu sehen, dass jede seiner Handlungen vor Gericht aufgehalten wurde.

Einige der größten Kritikpunkte an Klains Weg betrafen jedoch sein Management der Beziehungen zu Capital Hill. Nachdem ein Großteil von Bidens innenpolitischer Agenda im August wiederbelebt wurde, als Senator Joe Manchin (DW.Va.) und der Mehrheitsführer des Senats, Chuck Schumer, Klain wiederholt zu Twitter und Kabelfernsehen gingen, um Lob zu überschütten – über Biden. Aber als der Deal tatsächlich zustande kam, hatten Klain und das Weiße Haus laut drei Beamten, die sich an die Ereignisse von Mitte August erinnerten, wenig Bewusstsein darüber, dass es passierte.

Kurz bevor der Deal bekannt gegeben wurde, ließ Klain einem anderen hochrangigen Verwaltungsbeamten in einem Telefonat Luft machen, dass er der Meinung sei, Manchin sei hinter Biden her und erwäge möglicherweise sogar eine primäre Herausforderung im Jahr 2024, so zwei Personen, die von dem Gespräch gehört hatten. Das Weiße Haus bestritt, dass ein solcher Anruf stattgefunden habe, und ein Beamter sagte, „war stolz darauf, dass das von Ron geführte Weiße Haus einen Deal mit den Demokraten des Senats, einschließlich Senator Manchin, abgeschlossen hat.“

Mit Ihrer Anmeldung stimmen Sie zu, dass POLITICO Ihre Benutzerinformationen sammelt und verwendet, um Ihnen Inhalte besser zu empfehlen, Ihnen E-Mail-Newsletter oder Updates von POLITICO zu senden und Erkenntnisse basierend auf aggregierten Benutzerinformationen zu teilen. Sie stimmen ferner unserer Datenschutzrichtlinie und unseren Nutzungsbedingungen zu. Sie können sich jederzeit abmelden und uns hier kontaktieren. Diese Website ist durch reCAPTCHA geschützt und es gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen von Google. Anmeldung



Über den Sommer und den Herbst hinweg ignorierte Klain Kollegen, die ihn aufforderten, nicht mehr täglich über sinkende Benzinpreise zu twittern. Sie befürchteten, dass dies implizieren würde, dass die Verwaltung für die Benzinkosten verantwortlich wäre, die wieder in die Höhe schießen könnten – und es schließlich auch taten –, bevor sie erneut fielen.

Und eine wachsende Zahl demokratischer Aktivisten ist in den letzten Tagen mit ihrer Frustration darüber an die Öffentlichkeit gegangen, dass sich der Präsident zu sehr auf seine gesetzgeberischen Errungenschaften und nicht genug auf die Themen konzentriert hat, die die Wähler aufrütteln, wie Inflation, Einwanderung und Kriminalität. Das war eine Signatur von Klains politischem Ansatz: Das Weiße Haus muss ständig für Siege werben, um eine Erfolgsgeschichte zu etablieren. Einige Demokraten haben jedoch zunehmend das Gefühl, dass der Ansatz taub wirkt und eher einer Taktik ähnelt, einen Nachrichtenzyklus zu gewinnen, als einer langfristigen politischen Strategie.

Trotz all der Beschwerden über Klain würdigen ihn sogar seine Kritiker für den Lebenslauf, den er mit Biden aufgebaut hat – auch wenn sie glauben, dass das Anpreisen für einen ungeschickten Wahlkampfansatz spricht. Sie stellen fest, dass er dazu beigetragen hat, das zweijährige Fenster der Partei zu maximieren, um wegweisende Gesetze zu erlassen, um die Infrastruktur zu verbessern, den Technologiesektor anzukurbeln, die Arzneimittelpreise zu senken und den Klimawandel zu bekämpfen. Und dass er das alles mit wenig Spielraum für Fehler gemacht hat und das Drama des Weißen Hauses frei gehalten hat.

Diese Siege, so argumentieren sie, sind das Werk eines konzentrierten, ungewöhnlich geschlossenen Teams, das Klain vor allem aufgebaut hat.

„Ich denke, das ist ein Beweis für den Präsidenten, und ehrlich gesagt auch für Ron, denn er hat das aufgebaut und in den letzten zwei Jahren durch viele Höhen und Tiefen gehalten“, sagte O’Malley Dillon.