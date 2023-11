Im Wald besteht Lebensgefahr – SWR Aktuell

De Winterwetter geeft meer informatie in Rijnland-Palts. Ik ben in Westerwald bezig met Montag een autofahrerin bij een Unfall. Die Behörden waarschuwen voor Lebensfahr im Wald.

Tijdens de dienstdag kunnen de meteorologen sneeuwval of sneeuwval zien. De Lower Schläge is zichtbaar in de Mittagung Südsten ab en de cloudlockers zijn geïntegreerd. Met een maximum van 0 tot 2 Grad en leichtem Dauerfrost in den Hochlagen is noch kühler. In de nacht daalt het weer naar -1 tot -5 graden.

Am Mittwoch is een echte Schneeschauer

Am twee moet worden vermeden met zorgvuldige versterking van sneeuwval of sneeuwval. Met maximaal 1 tot 4 graden en -1 tot -2 graden op hogere niveaus kunnen beide temperaturen ijzig zijn.



































Video opnieuw geladen (27 MB | MP4)

Catastrofenbescherming: Autofahrten vermijden, Lebensgefahr im Wald

Opbouw van de watervallen waarschuwt de Kreisverwaltung in de Westerwaldkreis in Montagabend voor Ausflügen in het Wald. „Die Lage is durchaus außergewöhnlich“, aldus Brand- und Katastrofenschutzinspekteur Tobias Haubrich. Bäume fielen teilweise unter der Last des nassen Schnees wie Streichhölzer. Waren in het bos, begebebesich derzeit in Lebensgefahr. Auch am Dienstagmorgen hier is, Waldgebiet sollten mieden waren en Autofahrer sollten to faren. De politieklaring is duidelijk en het verkeer zal worden opgeruimd, dus we verwachten dat de voertuigen niet meer zullen worden gebruikt.

Straßenmeistereien in Westerwald im Dauereinsatz

Viele Straßen im Westerwaldkreis moest de wegen rond Bäume afsluiten. Sinds de dagen van de brunch waren geräumt. De straten worden overdag doorgebracht en zijn, met hulp van de politie, op de achtergrond te zien.

Niet dat u zich zorgen hoeft te maken over uw omgeving, maar dat de Schneeglätte festgefahrene tijdens de dienst ook in meer straten in de regio Westerburg is geblokkeerd, zodat de politie. Beispielsweise aan de B255.

De Duitse Waterdienst (DWD) staat klaar om verder te gaan met de relevante delen van de auto, maar het is mogelijk om deze te lassen. De Duitse strijdkrachten in Rijnland-Palts moeten bereid zijn meer mensen van een eigen auto te voorzien, omdat ze beter af zouden zijn als ze gereden zouden worden.

Schüler und Betreuer müssen in Wiesbadener Schule übernachten

Ruim 50 mensen, met 27 kinderen, overnachten in een school in Wiesbaden. Deze studenten en studenten van internationale scholen in de stad konden niet worden getroffen door de witteboordenrelaties zonder naar school te hoeven gaan en wie verantwoordelijk zou zijn voor hun brandbestrijdingsactiviteiten. Als u samenkomt in het Rhein-Main-Gebiet, kunt u heerlijk genieten van de sneeuw. De verdedigingsstructuur van het leger is afhankelijk van zijn verdedigings- en beschermende structuur.

Mainz Schnee, Glätte en de grootste Bäume hebben een Wiesbaden voor gefährliche situaties verzorgd. De Feuerwehren vechten sinds Montagmittag in Einsatz.



6:00 ’s ochtends



SWR4 RP ben morgen



SWR4 Rijnland-Palts



In #Naurod zaten we in een nieuwe internationale school met een #Betreuungsstelle voor een 55-koppige groep studenten en bedrijfsonderwijs, die met hun Schulbussen niet geannuleerd kon worden. De #Betreuungszug von ASB/JUH hat deze Aufgabe übernommen. ^ jh pic.twitter.com/NsZu2jwQOU

In de Hessische Rheingau-Taunus-Kreis worden de mensen bediend, zonder dat ze zich daar zorgen over hoeven te maken. Etwa 100 mensen moeten door het wegverkeer vanuit hun auto naar de wegen van Eltville worden gebracht. Ze werden thuisgebracht in een nieuw Halle. Am Abend kamen 20 tot 25 Menschen in onderstaande hotels. Deze leerlingen zitten voor servicedoeleinden op school in het gebied waar zij gevestigd zijn.

Witterungsprobleem op de Frankfurter Flughafen

De Wintereinbruch bereitet der Lufthansa op de Frankfurter Flughafen is een dienst of probleem. Na uw vlucht naar Frankfurt kunt u er met uw vluchtassistentie op rekenen dat uw reis zo goed mogelijk verloopt. Am Montag werd na de weddenschap van Fraport 161 Flüge geannuleerd. Als gevolg hiervan zal er verse lucht beschikbaar zijn, terwijl er landspoorwegen beschikbaar zullen zijn en er luchtvoertuigen nodig zullen zijn.

Tödlicher Unfall op B49 in de Westerwaldkreis

Am Montag is in de Folge des Wintereinbruchs in het hele Rijnland-Palts Verkehrsunfälle gegeben, een davon endete tödlich. In de Westerwaldkreis kun je je leven lang, 54 jaar lang, over de B49 reizen. De 69-jarige bestuurders van de andere auto’s zijn omgekomen in een ziekenhuis. Na de eerste bekeuringen van de politie is de auto van de politie uit het voertuig gehaald en vervolgens de autoverzekering ontvangen.



































Video opnieuw geladen (58,4 MB | MP4)

Op de wegen rondom de weg in de regio Neuwied vind je witkalkclausules op de sneeuw op de wegen. Op de A61 zijn er nog veel meer politiewegen op de Schneeglätte.

Degene die de Autobahnpolizei in Montabaur controleert, zou verantwoordelijk zijn voor hun controle op de Montag „geniet van de verkeersveiligheid“ of met zomerreizen op de weg.

Achter de schermen van sneeuw op wegen in de Eifel en Hunsrück

In de regio Trier moet u aan al uw winterverkeersbehoeften voldoen. In de hooglanden rond Prüm en Bitburg in de Eifel zie je een prachtige Schneedecke in de Montagmorgen. De politie van Trier meldde meer dan twintig ongevallen veroorzaakt door sneeuw en sneeuw. Je zult nooit zonder iemand vergeten worden. Ondertussen zijn de wegen gedumpt en zijn de ladingwagens met de B50 voor zich geblokkeerd, dit is wat. Op de B410 in Büdesheim zijn er meer Lkw quer.

Birkenfeld/Idar-Oberstein In de Eifel en Hunsrück ligt sneeuw en sneeuw in de bergen, inclusief overstromingen en verkeersmanagement. Met de komst van de B50 en de laatste auto. Heute soll der Lkw werden teruggevonden.



10:00



SWR4 RP ben Montag



SWR4 Rijnland-Palts



Laut Polizei wurde in Meckel im Eifelkreis Bitburg-Prüm ein Junge angefahren, als er de Straße zum Bus zou oversteken. Er is een Krankenhaus. In Utscheid zullen meer mensen aanwezig zijn als er geen auto’s zijn. In de Hunsrück rond Hermeskeil en Morbach zullen er nog meer ongevallen plaatsvinden. We zijn nooit zonder iemand achtergelaten door de politie.