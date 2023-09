Nach Angaben einer internationalen Überwachungsbehörde wurden im Jahr 2022 in der Ukraine mehr als 300 Menschen durch Streumunition getötet und über 600 verletzt. Damit überholte das Land erstmals seit einem Jahrzehnt Syrien als Land mit der höchsten Zahl an Opfern durch die umstrittenen Waffen.

Russlands weit verbreiteter Einsatz der Bomben, die sich in der Luft öffnen und Dutzende kleinerer Bomben oder Submunitionen, wie sie genannt werden, bei der Invasion der Ukraine abfeuern – und, in geringerem Maße, ihr Einsatz durch ukrainische Streitkräfte – trugen dazu bei, dass das Jahr 2022 zum tödlichsten Jahr wurde Dies geht aus dem am Dienstag veröffentlichten Jahresbericht der Cluster Munition Coalition hervor, einem Netzwerk von Nichtregierungsorganisationen, die sich für ein Verbot dieser Waffen einsetzen.

Der tödlichste Anschlag in der Ukraine war nach Angaben der Generalstaatsanwaltschaft ein Bombenanschlag auf einen Bahnhof in der Stadt Kramatorsk, bei dem 53 Menschen getötet und 135 verletzt wurden.

Unterdessen töten und verstümmeln die Sprengstoffreste in Syrien und anderen vom Krieg heimgesuchten Ländern im Nahen Osten weiterhin jedes Jahr Dutzende Menschen, obwohl die aktiven Kämpfe nachgelassen haben.

Die langfristige Gefahr, die für die Zivilbevölkerung durch explosive Kampfmittel entsteht, die seit Jahren – oder sogar Jahrzehnte nach Ende der Kämpfe – in der Landschaft verstreut sind, ist erneut ins Rampenlicht gerückt, seit die Vereinigten Staaten im Juli angekündigt hatten, sie der Ukraine zum Einsatz gegen Russland zur Verfügung zu stellen .

WATCH l Zelenskyy sagt, umstrittene Munition solle nur gegen „militärische Ziele“ eingesetzt werden: Streumunition würde die Verteidigung der Ukraine unterstützen, sagt Selenskyj Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagt, er wisse, dass es Meinungsverschiedenheiten über Streumunition gebe – aber er beharre darauf, dass sein Land sie im Kampf gegen die Invasionstruppen benötige, und sagte, Russland setze die umstrittenen Sprengwaffen „ständig“ auf dem Territorium der Ukraine ein.

Kanada sieht sich als Vorreiter in der internationalen Bewegung zur Begrenzung des Schadens, den Waffen wie Landminen und Streumunition in vom Krieg zerrissenen Gemeinden anrichten können. Die Bundesregierung war an der Spitze einer Bewegung, die im Dezember 1997 dazu führte, dass mehr als 100 Länder den Ottawa-Vertrag unterzeichneten, und in den darauffolgenden Jahren schlossen sich Dutzende weitere an.

Im Juli sagte Premierminister Justin Trudeau, Kanada werde „weiterhin sehr entschieden“ an der Position festhalten, dass Streumunition „nicht eingesetzt werden sollte“, obwohl nicht klar ist, ob er seine ukrainischen und amerikanischen Amtskollegen dazu gedrängt hat, ihre Entscheidung rückgängig zu machen.

Syrische Kinder in Gefahr

In Syrien wurden nach Angaben der Koalition im Jahr 2022 15 Menschen durch Angriffe mit Streumunition oder deren Überreste getötet und 75 verletzt. Im Irak, wo letztes Jahr keine neuen Streubombenanschläge gemeldet wurden, wurden 15 Menschen getötet und 25 verletzt. Im Jemen, wo ebenfalls keine neuen Anschläge gemeldet wurden, wurden durch die übriggebliebenen Sprengstoffe fünf Menschen getötet und 90 verletzt.

Die Mehrheit der Opfer weltweit sind Kinder. Da einige Arten dieser Bomblets Metallkugeln ähneln, nehmen Kinder sie oft in die Hand und spielen damit, ohne zu wissen, was sie sind.

Unter den Opfern sind die 12-jährige Rawaa al-Hassan und ihre 10-jährige Schwester Doaa, deren Familie seit ihrer Vertreibung aus ihrer Heimatstadt in einem Lager in der Nähe des Dorfes Ain Sheeb in der von der Opposition kontrollierten Provinz Idlib im Norden Syriens lebt in der Provinz Hama sechs Jahre zuvor.

Die Gegend, in der sie in Idlib lebten, war häufig Luftangriffen ausgesetzt, doch die Familie kam unverletzt davon.

Während des heiligen islamischen Monats Ramadan im letzten Jahr, als die Mädchen von der Schule nach Hause kamen, sagte ihre Mutter Wafaa, als sie ein nicht explodiertes Bomblet aufhoben, weil sie dachten, es sei ein Stück Altmetall, das sie verkaufen könnten.

Doaa al-Hassan, 10, die 2022 ihre Hand durch eine Streubombe verlor, studiert am 18. Juli in einem Lager in der Nähe der Stadt Ain Sheeb im Norden Syriens. (Omar Albam/The Associated Press)

Rawaa verlor ein Auge und Doaa eine Hand. Die grausame Ironie war, dass der Vater der Mädchen acht Monate zuvor gestorben war, nachdem er beim Sammeln von Brennholz auf einen Streumunitionsrest getreten war.

Die Mädchen seien seit den beiden tragischen Unfällen „psychisch in einem schlechten Zustand“, sagte ihr Onkel Hatem al-Hassan, der sich jetzt um sie und ihre Mutter kümmert.

„Natürlich haben wir Angst, und jetzt lassen wir sie überhaupt nicht mehr draußen spielen“, sagte er.

Interessengruppe „verblüfft“ über US-Entscheidung in der Ukraine

Verstreute Submunitionen treffen häufig Hirten und Schrottsammler, eine häufige Lebensgrundlage nach Konflikten, sagte Loren Persi, einer der Herausgeber des Jahresberichts der Cluster Munition Coalition.

Die Bemühungen, den Sprengstoff zu räumen, seien durch mangelnde Finanzierung und die logistische Bewältigung des Flickenteppichs von Akteuren, die verschiedene Teile Syriens kontrollieren, behindert worden, sagte Persi.

Ein ukrainischer Militärangehöriger hält am 21. Oktober 2022 in der Region Charkiw eine angeblich entschärfte Streubombe einer russischen Rakete in der Hand. (Clodagh Kilcoyne/Reuters)

Etwa 124 Länder sind einer UN-Konvention zum Verbot von Streumunition beigetreten. Zu den Verweigerern gehören die USA, Russland, die Ukraine und Syrien.

Todesfälle und Verletzungen durch Streumunitionsrückstände dauern in einigen Fällen noch Jahrzehnte nach Kriegsende an – so auch in Laos, wo noch immer jedes Jahr Menschen durch US-Bombenangriffe aus der Zeit des Vietnamkriegs sterben, bei denen Millionen nicht explodierter Streubomben zurückblieben.

Die Zahlen waren zurückgegangen, als der Krieg in Syrien zum Stillstand geriet, obwohl im November 2022 mindestens ein neuer Streubombenanschlag in Syrien gemeldet wurde. Mit dem Konflikt in der Ukraine stiegen sie jedoch schnell wieder an.

Lesen Sie den Bericht der Cluster Munition Coalition:

US-Beamte haben die Entscheidung, Streubomben an die Ukraine zu liefern, als notwendig verteidigt, um gleiche Wettbewerbsbedingungen gegenüber einem stärkeren Gegner zu schaffen, und darauf bestanden, dass sie Maßnahmen ergreifen werden, um den Schaden für die Zivilbevölkerung zu mindern. Dazu gehört auch die Lieferung einer Version der Munition mit einer verringerten „Blindgangrate“, was bedeutet, dass nach dem Konflikt weniger Blindgänger zurückbleiben.

Alex Hiniker, eine unabhängige Expertin beim Forum on the Arms Trade, sagte, sie und andere, die die Auswirkungen von Streumunition verfolgen, seien „über die Tatsache verblüfft, dass die USA völlig veraltete Waffen versenden, die die Mehrheit der Welt verboten hat, weil sie unverhältnismäßig sind.“ Zivilisten töten.“