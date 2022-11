Im Streit um den Alkoholkonsum im WM-Gastgeberland Katar hat das Emirat zwei Tage vor der Eröffnung Zeit

Alkohol ist jedoch beim FIFA Fan Festival und an bestimmten anderen lizenzierten Veranstaltungsorten in Katar erlaubt, teilte der Weltfussballverband am Freitag mit. „Die Behörden des Gastgeberlandes und die FIFA werden weiterhin dafür sorgen, dass die Stadien und die Umgebung allen Fans ein komfortables, respektvolles und angenehmes Erlebnis bieten“, heißt es in der Erklärung.

In Katar ist die Mehrheit der Bevölkerung muslimisch, und das Trinken von Alkohol in der Öffentlichkeit ist verboten.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH