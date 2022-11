Im seltsamen, wilden und tragisch kurzen Leben von Anna Nicole Smith

Um es einfach auszudrücken: Birkhead möchte den größten Teil von Anna Nicoles Vermächtnis für ihre Tochter intakt halten und Dannielynn so gut wie möglich beschützen, nicht nur vor einem Schicksal, das dem ihrer Mutter ähnelt, sondern auch vor den Fallstricken der falschen Art von Medienpräsenz .

Smiths popkulturelles Vermächtnis war unterdessen offensichtlich mehr als das eines beeindruckenden Model-Schauspielerin-Reality-Stars, der zu früh starb. Ihre Geschichte hatte so viele seltsame Wendungen, dass sie sich als reif für die Nacherzählung erwies, sei es über Fernsehfilme wie 2007 Die Geschichte von Anna Nicole Smith mit Willa Ford oder 2013er Anna Nicole auf Lebenszeit; Die Oper 2011 Anna Nicole; oder die Dokumentation von 2012 Süchtig nach Ruhmmit verstörendem Filmmaterial, das während des Making of zusammengestellt wurde Illegale Aliens.

Aber für den größten Teil eines Jahrzehnts gab es ein Publikum, das keine Ahnung hatte, was es mit Smith anfangen sollte, als sie noch lebte, das sich nur zurücklehnte und ihrem Niedergang zusah, ohne zu wissen, was genau es war, das sie sahen, und das wahrscheinlich dachten Am Ende würde nichts wirklich Schlimmes passieren. Doch die Geschichte von Anna Nicole Smith hatte kein Happy End. Stattdessen bleibt es eine warnende Erinnerung daran, dass es immer eine reale Person auf der anderen Seite dieser Linse gibt.

„Das Besondere an Anna war … es war fast wie eine gespaltene Persönlichkeit“, sagte Birkhead. „Denn als die Kamera lief, war sie eine ganz andere Sache … das war für mich mehr eine Schauspielerei als die echte Person, die sie war.“

(Ursprünglich veröffentlicht am Dienstag, 28. November 2017, um 5:00 Uhr PT.)