Im Rahmen der mühsamen Verhandlungen zur Einigung auf ein Abkommen, das Ausländern die Ausreise aus Gaza ermöglicht





CNN

—



Der Durchbruch, der es einer ersten Gruppe ausländischer Staatsangehöriger, darunter US-Bürger, ermöglichte, Gaza am Mittwoch zu verlassen, gelang nach wochenlangen intensiven diplomatischen Bemühungen mehrerer Parteien, sagten mit den Verhandlungen vertraute Quellen gegenüber CNN.

Die Vereinbarung, ausländischen Passinhabern und einer Gruppe schwer verletzter Zivilisten die Ausreise über den Grenzübergang Rafah zu ermöglichen, wurde am Dienstag getroffen, bevor die israelischen Streitkräfte das größte Flüchtlingslager im Gazastreifen bombardierten.

Katar, das sich mit den Vereinigten Staaten koordinierte, war nach Angaben von mit den Gesprächen vertrauten Quellen der wichtigste Vermittler des Abkommens zwischen Israel, Ägypten und der Hamas.

Die Entwicklung wurde als entscheidender erster Schritt gefeiert, um Tausende ausländischer Staatsangehöriger aus dem vom Krieg zerrütteten Streifen herauszuholen, da Israel seine Militäroperationen dort intensiviert. Obwohl US-Beamte betonten, dass die Situation weiterhin ungewiss sei, zeigten sie sich optimistisch, dass Hunderte weitere in den kommenden Tagen abreisen könnten.

Die Verhandlungen wurden durchweg als äußerst kompliziert beschrieben, und der Durchbruch gelang nach „intensiver und dringender amerikanischer Diplomatie mit unseren Partnern in der Region“, sagte Präsident Joe Biden am Mittwoch.

Die Verhandlungsführer mussten sich mit der Kontrolle der Hamas über den Gazastreifen, der israelischen Blockade und Bombardierung sowie mit ägyptischen Sicherheitsbedenken auseinandersetzen.

Bis zum Mittwoch hatte es mehrere Momente gegeben, in denen US-Beamte glaubten, sie könnten die Amerikaner herausholen, und das Außenministerium hatte den Amerikanern geraten, darüber nachzudenken, sich auf den Weg zum Grenzübergang zu machen. Diese scheiterten letztendlich, was zu Frustration, Angst und Verwirrung bei den Hunderten von US-Bürgern führte, die in Gaza gefangen waren.

US-Beamte unter der Leitung von Botschafter David Satterfield engagierten sich sowohl in Israel als auch in Ägypten in der Diplomatie vor Ort, verließen sich jedoch auf Partnerländer, um mit der Hamas zu kommunizieren.

„Wir haben es mit Israel, Ägypten und der Hamas zu tun, und wir sprechen nicht direkt mit der Hamas. Ägypten kann Nachrichten an die Hamas senden, Katar kann Nachrichten an die Hamas senden.“ Aber Sie können sich vorstellen, wie schwierig jede Kleinigkeit ist, jedes Detail davon ist kompliziert“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums letzte Woche.

Zu Beginn der Verhandlungen bestand der ägyptische Präsident Abdel Fattah el-Sisi darauf, dass humanitäre Hilfe in Gaza eintrifft, bevor Ägypten erwägen würde, Zivilisten ausreisen zu lassen. Auch Ägypten hatte deutlich gemacht, dass es keine Flüchtlingsströme aufnehmen würde.

Seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober haben ägyptische Beamte ernsthafte Bedenken hinsichtlich eines Szenarios geäußert, bei dem Palästinenser in Gaza dauerhaft nach Ägypten vertrieben werden. Diese Besorgnis sei ein wesentlicher erschwerender Faktor gewesen, da sich die Verhandlungen teilweise um die Bitte der Hamas drehten, verwundeten Palästinensern die Ausreise aus Gaza zu ermöglichen, sagten zwei bekannte Quellen.

Hamas bestand darauf, dass verwundete Palästinenser zusammen mit ausländischen Staatsangehörigen ausreisen könnten. Insbesondere wollte die Gruppe, dass einige ihrer eigenen Kämpfer in die Gruppe der Verletzten aufgenommen werden, die nach Ägypten einreisen dürfen – eine Forderung, die abgelehnt wurde, sagte ein hochrangiger US-Beamter.

Allerdings unterstützten die USA die Erlaubnis, verletzten Zivilisten die Ausreise zu ermöglichen und medizinische Versorgung in Anspruch zu nehmen, und ein erheblicher Teil der diplomatischen Bemühungen der USA konzentrierte sich darauf, Israel davon zu überzeugen, eine Liste verwundeter Menschen zu akzeptieren, die ausreisen könnten, sagte der Beamte.

Sorgen über die Vertreibung der Palästinenser waren ein Diskussionsthema für Biden und Sisi – die Staats- und Regierungschefs waren sich einig, dass es wichtig sei sicherzustellen, dass „Palästinenser in Gaza nicht nach Ägypten oder in ein anderes Land vertrieben werden“, sagte das Weiße Haus am Wochenende.

Als die Verhandlungen voranschritten und Hilfslastwagen in den Gazastreifen gelangen konnten, wurde Ägypten zu einem kooperativeren Akteur. Einer Quelle zufolge hatten ägyptische Beamte US-Beamte um Listen amerikanischer Staatsbürger und Verwandter gebeten, die den Gazastreifen verlassen wollen. Miller sagte am Mittwoch, dass Kairo „vor einigen Wochen der Durchreise durch Rafah zugestimmt habe und es so lange gedauert habe, bis dies tatsächlich in die Tat umgesetzt wurde“.

Laut US-Beamten war es die Hamas, die jede Bewegung behinderte. Der Sprecher des Außenministeriums, Matt Miller, sagte letzte Woche: „Zeitweise hatte die Hamas niemanden dort, der die Grenzstation besetzte“, und „ein anderes Mal haben wir gesehen, wie Hamas-Kämpfer dort aktiv mit Waffen waren und Menschen daran hinderten, sich dem Grenzübergang zu nähern.“

Der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan sagte am Sonntag, die Hamas habe „eine Reihe von Forderungen gestellt“, um Ausreisen zu ermöglichen, wollte aber nicht auf Einzelheiten eingehen.

Dennoch schien am Wochenende eine Einigung in greifbare Nähe zu rücken. Biden habe am Sonntag erneut mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu und Sisi telefoniert, um die Einzelheiten einer möglichen Einigung zu besprechen, sagten Beamte gegenüber CNN.

Am Montag telefonierte Außenminister Antony Blinken mit seinem katarischen Amtskollegen Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und drängte ihn nachdrücklich, die Hamas zur Annahme des Abkommens zu drängen.

Und am nächsten Tag erreichten die USA „den Punkt, an dem wir zuversichtlich sein konnten, dass wir amerikanische Staatsbürger herausholen könnten“, sagte Miller am Mittwoch.

Die von der Hamas kontrollierte Grenzbehörde überwacht wie schon vor dem Angriff am 7. Oktober die Ausreise von Zivilisten durch das Rafah-Tor auf der Gaza-Seite.

Ungefähr 400 amerikanische Staatsbürger und ihre Familienangehörigen – insgesamt etwa 1.000 Menschen – sitzen im Gazastreifen fest und wollen ausreisen, ebenso wie ungefähr 5.000 andere ausländische Staatsangehörige, sagte Blinken am Dienstag.

Biden sagte am Mittwoch, dass bald bis zu 1.000 weitere Ausländer über den Grenzübergang Rafah ausreisen könnten.