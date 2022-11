Im Prozess der Drohbriefe mit der Signatur NSU 2.0 ist der Angeklagte fünf Jahre und zehn Jahre alt

Das Landgericht Frankfurt am Main sprach den Mann am Donnerstag für schuldig. Zwischen Anfang August 2018 und Ende März 2021 soll er mehr als 80 Drohbriefe per Fax, E-Mail oder SMS an verschiedene Empfänger verschickt haben.

Die Signatur „NSU 2.0“ spielt auf die rechtsterroristische Gruppierung „Nationalsozialistischer Untergrund“ an. Andere Drohmails mit dem Kürzel „NSU 2.0“ werden sogenannten „Trittbrettfahrern“ zugeordnet. Der inzwischen verurteilte Mann wurde Anfang Mai 2021 festgenommen, die Anklage folgte im Oktober 2021.

