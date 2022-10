Im Kampf gegen die Energiekrise klagt der Partei- und Fraktionsvorsitzende der Europäischen Volkspartei

„Die EU-Staaten müssen endlich eine Einkaufsgemeinschaft bilden“, sagte der CSU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Montagsausgaben). „Jedes Land klopft individuell an, zum Beispiel in Katar oder den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die Europäer überbieten sich gegenseitig mit den Preisen – das ist bestenfalls ungeschickt.“

Notwendig ist auch eine verbindliche gemeinsame Bewirtschaftung der Gasspeicher. So können Spekulationen eingedämmt werden. Bei einer europäischen Gaspreisbremse sollte die EU „zunächst das Gespräch mit unseren Freunden aus Norwegen, den USA und anderen suchen“, forderte Weber. „Die EU sollte längerfristige Verträge im Gegenzug für einen deutlichen Rückgang der aktuellen Preise anbieten.“ Vor allem sollte eine Gaspreisbremse nicht zu steigendem Verbrauch führen. „Es muss mehr getan werden, um zu sparen.“ In Deutschland hat die Ampelregierung einen kreditfinanzierten Sonderhaushalt über 200 Millionen Euro beschlossen, aus dem eine Gaspreisbremse verweigert werden soll. Am Montag will eine Expertenkommission ein Modell für eine deutsche Gaspreisbremse vorstellen.

