Mehr als eine halbe Million Menschen sind im Jahr 2022 in Deutschland aus der katholischen Kirche ausgetreten. Die Zahl der Kirchenaustritte lag bei 522.821, wie die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Mittwoch in Bonn mitteilte. Das ist mehr als je zuvor und deutlich mehr als im bisherigen Rekordjahr 2021. Damals waren es 359.338.

„Die katholische Kirche stirbt einen qualvollen Tod“

„Die katholische Kirche stirbt vor den Augen der Öffentlichkeit einen qualvollen Tod“, sagte Kirchenrechtler Thomas Schüller der Deutschen Presse-Agentur.

Bereits zu Beginn des Jahres 2022 zeichnete sich ab, dass sich die für die katholische Kirche ohnehin dramatische Entwicklung noch einmal beschleunigen würde. Insbesondere nach der Vorlage eines Berichts über Missbräuche im Erzbistum München und Freising im Januar und der Diskussion um die Mitschuld des inzwischen verstorbenen Papstes Benedikt XVI. die Ausstiegszahlen waren regelrecht explodiert.

Austrittswelle auch in der evangelischen Kirche

Auch Lügenvorwürfe gegen den umstrittenen Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki, gegen den erst an diesem Dienstag eine Razzia durchgeführt worden war, sowie Rechtsstreitigkeiten um Entschädigungen für Missbrauchsopfer in Köln und im oberbayerischen Traunstein sorgten im vergangenen Jahr für Schlagzeilen.

„Hier spielen viele Ursachen eine Rolle, aber auch aktuelle Brandbeschleuniger wie die Kardinalstragödie von Köln, in deren Strudel alle Bistümer und sogar die evangelischen Landeskirchen hineingezogen werden“, sagte Schüller.

Nicht nur in der katholischen Kirche rollt die Austrittswelle immer schneller. Mit 380.000 Mitgliedern hat auch die Evangelische Kirche im Jahr 2022 mehr verloren als im Vorjahr.