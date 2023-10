Es lief nicht ganz wie geplant, aber wenn man 45 Jahre verheiratet ist, macht man sich über Kleinigkeiten keine Sorgen.

Als Cheri und Randy Longsdorf am Samstag an Bord der MC Confederation-Fähre gingen, um auf der 75-minütigen Fahrt von Wood Islands, PEI, nach Caribou, NS, ihr Eheversprechen zu erneuern, waren sie unbeeindruckt, als die Fähre mechanische Probleme hatte und sie musste mit den übrigen Passagieren am Dock aussteigen.

Aber nicht ohne es zu sagen.

Sie hatten die Righteous Brothers auf der Playlist, die Blumen und die Ansteckblume bereit und einen Kapitän, der plötzlich unerwartet viel Zeit zur Verfügung hatte.

Sie schnappten sich ihren Trauzeugen und ihre Ehrenmatrone und machten sich auf den Weg in die Schiffslounge, wo sie einander ihre Liebe gestanden, bevor sie sich zu vier Inselbewohner-Frühstücken setzten, die vom Küchenpersonal des Schiffes zubereitet wurden.

„Es war wunderbar. Die Crew und der Kapitän, alles hat es zu etwas ganz Besonderem und einfach Perfekt gemacht“, sagte Cheri.

„Alles, was wir tun würden, wenn die Überfahrt fehlgeschlagen wäre, haben wir trotzdem getan, und es war wunderbar. Die Überfahrt hat uns also nicht daran gehindert, etwas zu tun.“

Die Longsdorfs, die in Minnesota leben, beschlossen, nach Randys Gesundheitsproblemen im letzten Winter in die Maritimes zu reisen. (Jessica Caseley)

Die Longsdorfs, die in Minnesota leben, lernten sich Anfang 20 kennen, als sie im selben Unternehmen arbeiteten.

„Sie hatte diese funkelnden Augen und sie lächelte immer und … ich war sofort von ihr angetan“, sagte Randy.

Ich weiß, dass viele Menschen nicht an Liebe auf den ersten Blick glauben, aber ich glaube es, weil es mir passiert ist. – Randy Longsdorf

„Ich weiß, dass viele Menschen nicht an Liebe auf den ersten Blick glauben, aber ich glaube es, weil es mir passiert ist.“

Das Paar entschied sich für eine Reise in die Maritimes, nachdem Randy letzten Winter eine lebensbedrohliche Krankheit überlebt hatte, die ihn mehrere Wochen im Krankenhaus verbrachte.

Sie planten, auf dem Weg nach Cape Breton die Fähre von PEI nach Nova Scotia zu nehmen.

Sie teilten Northumberland Ferries Ltd. ihre Pläne mit. Ein Sprecher sagte, sie seien „glücklich, diese Feier für sie auszurichten, und fühlen sich geehrt, dass sie sich für unsere Fähren entschieden haben, um ihr Gelübde zu erneuern.“

Cheri und Randy Longsdorf mit ihrem Trauzeugen und ihrer Ehrenmatrone. (Jessica Caseley)

Es bestand jedoch ein gewisses Risiko. Die Confederation war diesen Sommer aufgrund mechanischer Probleme einige Wochen lang außer Betrieb, und Überfahrten werden manchmal wegen schlechten Wetters abgesagt.

Obwohl die Reise nach Cape Breton dadurch um einige Stunden verlängert wurde, ist es für die Frischvermählten nur der Anfang eines weiteren Abenteuers. Positiv zu bleiben sei einer der Schlüssel zu ihrer langen Ehe gewesen, sagte Randy.

„Ich denke, Liebe ist das Hauptgeheimnis und, wissen Sie, die Toleranz. Sie haben diese Person aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Und … Menschen haben Persönlichkeiten und Vorlieben und so … akzeptieren Sie Ihren Partner so, wie er ist. Und ich denke, wenn Sie das tun , dann wächst man zusammen.“