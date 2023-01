Im geteilten Russland ist „Mitgefühl zu zivilem Widerstand geworden“ – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

MOSKAU – Malika schluchzte, als sie Blumen am Fuß einer Statue eines ukrainischen Dichters im Zentrum der russischen Hauptstadt niederlegte.

Neben ihrer Trauer – die Tat war ein Gedenken an die Opfer eines russischen Raketenangriffs auf die ukrainische Stadt Dnipro – hatte sie auch zwei Gründe, sich unwohl zu fühlen.

Das erste waren die Blaulichter des ein paar Meter entfernt geparkten Polizeiautos. In Russland kann jeder Ausdruck von Sympathie für die Ukraine als Diskreditierung der russischen Streitkräfte angesehen werden, und in den Tagen vor Malikas Besuch waren mehrere Personen festgenommen worden.

„Ich verachte sie“, sagte sie über die Beamten, die an der Gedenkstätte grübelten.

Ihr zweiter Grund zur Sorge waren die vorbeilaufenden Moskauer Landsleute. „Jemand könnte mithören, dass ich Okean spiele, und die Behörden benachrichtigen“, sagte sie und bezog sich auf die ukrainische Rockband, die über ihre Kopfhörer spielte, deren Musik zum inoffiziellen Soundtrack der Kriegsgegner geworden ist.

Russischen Medien zufolge wurde die Polizei zunächst von nationalistischen Bürgerwehren auf das provisorische Mahnmal aufmerksam gemacht.

„Das ist das Land, in dem wir jetzt leben“, sagte Malika. „Ich sehe mir diese Menschen an, die ihrem Leben nachgehen, als ob nichts passieren würde, und ich bin entsetzt.“

Auch Malikas Ex-Mann, mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat, steht „auf der anderen Seite der Kluft“, wenn es um seine Ansichten zum Krieg geht.

Der Angriff des russischen Präsidenten Wladimir Putin auf die Ukraine hat sein Land von der westlichen Welt getrennt. Es hat auch eine Kluft innerhalb der russischen Gesellschaft geschaffen, Landsleute gegeneinander ausgespielt und sie mehr denn je in Informationsblasen isoliert.

Obwohl die Genauigkeit der Umfragen in Russland oft in Frage gestellt wird, deuten die Umfrageergebnisse – ob aus unabhängigen, staatlich finanzierten oder durchgesickerten geheimen Umfragen des Kreml – alle darauf hin, dass eine Mehrheit der russischen Bevölkerung den Krieg unterstützt oder zumindest bereit ist, ihn zu akzeptieren als Tatsache des Lebens.

Aus dem Exil heraus produzieren unabhängige russischsprachige Medien weiterhin kritische Nachrichten und nutzen dabei Plattformen wie YouTube und Telegram. Obwohl sie behaupten, hauptsächlich Menschen anzusprechen, die sich noch in Russland befinden, geben sie zu, dass sie dabei hauptsächlich versuchen, ihr altes Publikum zu halten.

Dieses Publikum auf pro-Kreml-Russen auszudehnen, ist eine Herkulesaufgabe: So wie oppositionelle Russen das Staatsfernsehen meiden, konsumieren diejenigen, die den Kreml unterstützen, staatlich finanzierte Medien als ihre Hauptnachrichtenquelle oder folgen einer Auswahl von Pro-Kriegs-Kanälen sozialen Medien.

Eine Frau umarmt einen russischen Soldaten in Moskau | Yuri Kadobnov/AFP über Getty Images

Im wirklichen Leben überlappen sich die Blasen jedoch. Die Bruchlinie verläuft durch Familien, Freunde und Arbeitsplätze.

Jahrzehntelang traf sich Dmitry, ein 45-jähriger Regisseur, der gegen den Krieg ist, um die Weihnachtszeit mit seinen langjährigen Freunden. Dieses Jahr wurde er nicht zum Wiedersehen eingeladen. „Sie wissen, wie ich denke, also haben sie auf ihre Weise versucht, eine unangenehme Situation zu vermeiden“, sagte er.

In ähnlicher Weise sagte eine junge Designerin, die anonym bleiben wollte, dass sie monatelang den Kontakt zu ihrer Mutter abgebrochen habe, weil diese ihr immer wieder Links zu Pro-Kriegs-YouTube-Videos geschickt habe.

„Meine Familie ist wie ein Mikrokosmos Russlands als Ganzes und ich weiß nicht, wie ich damit leben soll“, sagte sie. „Es gibt einen völligen Mangel an Verständnis zwischen uns, als ob wir von verschiedenen Planeten stammen würden.“

Für die russischen Behörden ist die gesellschaftliche Spaltung ein Grund zum Feiern, als Ergebnis ihrer jahrelangen konzertierten Bemühungen, die Stimmung der Opposition an den Rand zu drängen.

Am Donnerstag brandmarkte der Kreml Meduza, die mit Abstand meistgelesene unabhängige Nachrichtenagentur unter jungen Russen, als „unerwünschte Organisation“. Russen, die einen Link zu einem Artikel teilen, riskieren jetzt eine Geldstrafe oder sogar eine strafrechtliche Verfolgung.

Dennoch bleibt Raum für vereinzelte Protestaktionen, solange sie sich innerhalb strenger Rahmenbedingungen bewegen.

In den letzten Wochen sind in Städten in ganz Russland improvisierte Denkmäler wie das an der Statue in Moskau für die Opfer des Angriffs auf Dnipro aufgetaucht, bei dem mindestens 46 Zivilisten getötet wurden. Wer wie Malika Blumen oder Spielsachen mitbringt, wird weitgehend in Ruhe gelassen.

Aber in dem Moment, in dem die Stimmung in Worte gefasst wird, sodass Unbeteiligte die Botschaft verstehen und vielleicht sogar mitmachen können, greifen die Behörden ein.

Ein in den sozialen Medien weit verbreitetes Video zeigte eine junge Frau namens Yekaterina Varenik, als sie von der Polizei festgenommen wurde, nachdem sie ein handgeschriebenes Schild an der Moskauer Gedenkstätte hochgehalten hatte. Bevor sie abgeführt wurde, durfte sie eine rote Nelke an der Statue deponieren, aber nicht das Schild.

Auf dem Video ist zu hören, wie ein Polizist die Worte auf dem Schild – „Ukrainer sind nicht unsere Feinde, sondern unsere Brüder“ – in sein Telefon wiederholt und vermutlich seine Vorgesetzten am anderen Ende der Leitung informiert.

Ein Moskauer Gericht verurteilte Varenik später zu einer zwölftägigen Haftstrafe und einer Geldstrafe.

Andrei Kolesnikov, ein politischer Analyst, den die Behörden als „ausländischen Agenten“ bezeichnet haben, sagte, Vareniks Schicksal sei beispielhaft dafür, wo Russland heute stehe.

„Im Zusammenhang mit dem Krieg und der drohenden Strafverfolgung ist der einfache Ausdruck des Mitgefühls zu einem Akt des zivilen Widerstands geworden“, fügte er hinzu.