Harvey, das von OpenAI finanziert wird, ist ein Start-up, das ein solches Tool an Anwaltskanzleien verkauft. Ältere Partner nutzen es für Strategiezwecke, etwa um zehn Fragen für eine eidesstattliche Erklärung zu stellen oder um zusammenzufassen, wie das Unternehmen ähnliche Vereinbarungen ausgehandelt hat.

„Es geht nicht darum, ‚Hier ist der Rat, den ich einem Kunden geben würde’“, sagte Winston Weinberg, Mitbegründer von Harvey. „Die Frage lautet: ‚Wie kann ich diese Informationen schnell filtern, damit ich die Beratungsebene erreiche?‘ Sie brauchen immer noch den Entscheidungsträger.“

Er sagt, es sei besonders hilfreich für Rechtsanwaltsgehilfen oder Mitarbeiter. Sie nutzen es, um zu lernen – und stellen Fragen wie: Wozu dient diese Art von Vertrag und warum wurde er so geschrieben? – oder um erste Entwürfe zu verfassen, beispielsweise die Zusammenfassung eines Finanzberichts.

„Jetzt haben sie plötzlich einen Assistenten“, sagte er. „Menschen werden in ihrer Karriere schneller in der Lage sein, Aufgaben auf einem höheren Niveau zu erledigen.“

Andere Personen, die untersuchen, wie große Sprachmodelle am Arbeitsplatz eingesetzt werden, haben ein ähnliches Muster festgestellt: Sie helfen Nachwuchskräften am meisten. Eine von Professor Brynjolfsson und Kollegen durchgeführte Studie mit Kundendienstmitarbeitern ergab, dass der Einsatz von KI die Produktivität insgesamt um 14 Prozent und bei den am wenigsten qualifizierten Arbeitskräften um 35 Prozent steigerte, die mit ihrer Unterstützung schneller in die Lernkurve vordrangen.