Eine 22-Jährige soll von Hamas-Terroristen in den Gazastreifen verschleppt worden sein – ihre Mutter kämpft öffentlich um Informationen und fordert nach einem Treffen mit Außenministerin Baerbock mehr Maßnahmen.

Die Mutter des mutmaßlichen Hamas-Terroristen im Gazastreifen Der entführte Deutsche Shani Louk hofft, dass die Bundesregierung mehr tun wird, um den Geiseln zu helfen. „Wir hoffen, dass jetzt mehr getan wird“, sagte Ricarda Louk nach dem Treffen mit Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Israel. „Es war sehr gut, dass sie hier in unserem Land war“, sagte Louk der dpa. Baerbock traf sich am Freitag mit Familien der Geiseln. „Sie hörte sich die Geschichten an und war sehr berührt.“

Es sei wichtig, den Familien deutlich zu machen, „dass wir keine Zeit haben“. Unter denen, die der Entführung verdächtigt werden, sind auch kleine Kinder und alte Menschen, die Medikamente brauchten. „Meine Tochter hat eine Kopfverletzung und die Zeit drängt“, sagte Louk.

Ricarda Louk: „Wir tappen so völlig im Dunkeln“

Nach Angaben ihrer Familie wurde die 22-jährige Shani Louk am vergangenen Wochenende bei dem Terroranschlag auf Israel entführt. Sie wurde bei einem Musikfestival in der israelischen Negev-Wüste von der islamistischen Hamas als Geisel genommen. Shani Louks Die teilweise in Baden-Württemberg lebende Familie geht davon aus, dass die junge Frau schwer verletzt, aber am Leben und im Gazastreifen ist.

Diese Information habe die Familie vor drei Tagen „von einer Vertrauensperson im Gazastreifen“ erhalten. Mehr konnte sie zu ihrer Quelle nicht sagen. „Jeder dort ist in Gefahr“, sagte Louk. Allerdings konnte noch niemand „hundertprozentig“ bestätigen, dass die Angaben zu ihrer Tochter korrekt sind.

Ricarda Louk sagte, ihre Familie gebe alle Informationen an die deutschen und israelischen Behörden weiter, bekomme aber keine Gegenleistung: „Wir tappen so völlig im Dunkeln und das ist das Schwierigste.“

Partner kritisiert Baerbock-Treffen als „politische Show“

Ihre Familie hat sich inzwischen mit anderen Betroffenen zusammengetan. „Es ist nicht nur Shani, sondern es gibt noch viel mehr betroffene Familien und schreckliche Schicksale“, sagte Louk. „Der Minister sieht auch, dass es real ist. Das sind keine Geschichten, das sind echte Schicksale und Menschen und Kinder und Großmütter, die entführt wurden.“ (…) „Es ist unvorstellbar und die ganze Welt muss es wissen.“

Die Bundesregierung habe der Familie Unterstützung zugesichert, sagte Wilfried Gehr, der Lebensgefährte von Shanis Tante Orly Louk. Beide befinden sich derzeit im baden-württembergischen Sulz am Neckar. Konkrete Ergebnisse des Treffens gab es jedoch nicht. Gehr kritisierte das Gespräch als „politische Show“: Die Familien seien lediglich als „Statisten“ eingesetzt worden, hätten aber nicht genug getan, um die Gefangenen zu befreien, sagte er.

Nach Krisengesprächen in Ägypten appellierte Außenministerin Baerbock eindringlich an die Hamas, alle aus Israel entführten Geiseln freizulassen. Der Bundesregierung seien acht Fälle von deutschen Staatsangehörigen unter den Entführten bekannt, darunter die meisten von ihnen Doppelstaatsbürger, sagte die Grünen-Politikerin nach einem Treffen mit ihrem ägyptischen Kollegen Samih Schukri in der Hauptstadt Kairo. Alle Kanäle würden genutzt, „um Informationen über die Hände der Geiseln zu erhalten und alles dafür zu tun, dass diese unschuldigen Menschen freigelassen werden“, fügte der Bundesaußenminister hinzu.

dpa