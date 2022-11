Im Exil lebende Gegner des belarussischen Regimes haben einen Siegesplan – und der könnte mit der Ukraine beginnen

Es wird Pieramoha-Plan genannt – der „Siegesplan“.

Noch nie davon gehört? Du bist nicht allein.

Der Plan des zivilen Widerstands in Belarus, der von der Oppositionsführerin im Exil Sviatlana Tsikhanouskaya angepriesen wird – die diese Woche in Kanada ist und sich mit Premierminister Justin Trudeau treffen wird – hat im Westen nur sehr wenig Aufmerksamkeit erhalten.

Die Welt hat sich stattdessen auf den Schießkrieg in der Ukraine konzentriert. Tsikhanouskaya, die sich diese Woche mit kanadischen Journalisten zu einem Runden Tisch zusammensetzte, räumte ein, dass ihr Land und die Aktionen des autokratischen Regimes des belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko in der aktuellen Krise oft vergessen würden.

Der russische Präsident Wladimir Putin und sein belarussischer Amtskollege Alexander Lukaschenko geben sich während einer Pressekonferenz nach ihren Gesprächen im Kreml in Moskau am 9. September 2021 die Hand. (Shamil Schumatov/Reuters)

„Wir sehen, dass manchmal die Beteiligung von [the] Das Lukaschenko-Regime wird übersehen“, sagte Tsikhanouskaya, die nachdrücklich darauf hinweist, dass Moskau ohne ein fügsames Regime in Weißrussland nicht in der Lage gewesen wäre, das zu tun, was es in der Ukraine hat.

Tsikhanouskaya gilt weithin als Sieger der Präsidentschaftswahlen 2020. Sie wurde nach einem brutalen Vorgehen gegen die Opposition von Lukaschenko ins Exil getrieben.

In ihrer weitreichenden Diskussion mit kanadischen Reportern erklärte sie – zusammen mit ihren Beratern –, wie ein Sieg in der Ukraine der Schlüssel zum Sturz der derzeitigen beralrussischen Führung ist.

„Wir sehen die Ukrainer nicht als unsere Feinde“, sagte Tsikhanouskaya. „Wir sind sehr enge Nationen und wir hatten immer eine gute Beziehung.“

Das mag für die Menschen gelten – es gilt nicht unbedingt für die Regierungen. Während die Ukraine in der Vergangenheit eher westlich orientiert war, sagen Experten, dass Weißrussland wegen seiner politischen, wirtschaftlichen und militärischen Unterstützung mehr auf Moskau geachtet hat.

Die Exilopposition sah Anfang dieses Jahres mit dem Beginn der ausgewachsenen Feindseligkeiten in der Ukraine eine Gelegenheit, ein Büro einzurichten, in dem sie ihre Aktivitäten mit der ukrainischen Regierung koordiniert.

Sabotage, Flugblätter, Online-Angriffe

„Wir verteilen Flugblätter mit ehrlichen Nachrichten. Wir haben Informationen über den Einsatz russischer Truppen und Raketenwerfer verschickt, um die ukrainische Armee zu warnen“, sagte Tsikhanouskaya. „Partisanen führen Sabotageaktionen an den Eisenbahnen durch, um den Vormarsch russischer Ausrüstung und Waffen zu verhindern.“

Die Opposition beschäftigt Hacker, die, wie Tsikhanouskaya behauptete, erfolgreich eine nicht identifizierte russische staatliche Aufsichtsbehörde infiltriert und zwei Terabyte an Daten und Korrespondenz erhalten haben, die mit den Medien geteilt werden.

Aber Tsikhanouskaya sagte, die belarussische Opposition glaube, dass „es eine Partnerschaft zwischen unseren Ländern geben sollte, wenn der Krieg vorbei ist“.

Ein Mitglied der belarussischen Diaspora hält ein Plakat, das Alexander Lukaschenko mit Blut im Mund zeigt, während sie mit anderen an einer Kundgebung vor der belarussischen Botschaft in Kiew am 13. August 2020 teilnimmt. (Sergei Supinsky/AFP über Getty Images)

Und hier setzt der „Siegesplan“ an.

Tsikhanouskaya sagte, die Exilanten versuchten, die Flamme des Widerstands in Belarus am Leben zu erhalten, und behaupteten, mit mehreren verschiedenen „Untergrundgruppen“ zusammenzuarbeiten, die sich manchmal „koordinieren, manchmal nicht“.

Das sichtbarste Zeichen dafür waren die Eisenbahner, die im vergangenen Frühjahr den Transport russischer Militärausrüstung sabotiert hatten. Die Mitarbeiter von Tsikhanouskaya sagten, es gebe auch lokale Postmeister, die Flugblätter der Opposition zusammen mit staatlichen Zeitungen verteilen.

Warten auf den richtigen Moment

Der Oppositionsrat im Exil fordert seine Mitglieder und Untergrundgruppen auf, aktiv zu werden, sich selbst zu organisieren und im richtigen Moment handlungsbereit zu sein.

Tsikhanouskaya bestand darauf, dass sie am gewaltfreien Widerstand festhalten und keinen bewaffneten Widerstand gegen das belarussische Regime erwarten.

Aber was ist der richtige Moment?

Das kommt darauf an, sagte Tsikhanouskaya. Es könnte ein Sieg in der Ukraine sein, der den Griff des Kremls um Weißrussland erschüttert. Es könnte der Ausbruch politischer Umwälzungen in Russland sein.

Zusätzlich zu der Aufforderung, mehr Sanktionen gegen belarussische Beamte zu verhängen, und um Winterkleidung für Weißrussen, die mit dem ukrainischen Militär kämpfen, könnte Kanada helfen, zivilgesellschaftliche Gruppen und unabhängige Medien zu finanzieren, die helfen würden, den Widerstand am Laufen zu halten, sagte sie.

Sie könnte auch erwägen, humanitäre Programme für Kinder ehemaliger politischer Gefangener zu starten, die aus dem Land geflohen sind.

Experten der Geschichts- und Politikwissenschaft sagen, dass angesichts der Tatsache, dass die Kämpfe in der Ukraine so viel öffentliche Aufmerksamkeit erregen, nur wenige Menschen im Detail darüber nachdenken, was nach dem Krieg passiert – und die daraus resultierende Instabilität, die den Rest Osteuropas erschüttern könnte.

„Die Geschichte ist, dass die Ukraine und Weißrussland aneinander gebunden werden, aber es ist wahrscheinlicher, dass sich die Ukraine selbst befreien wird und dass dies eine Art langfristigen Wandel in Russland einleitet“, sagte Matthew Schmidt, ein Osteuropa-Experte an der Universität aus New Haven, Connecticut.

Ob eine Niederlage auf dem Schlachtfeld Moskaus zu einem friedlichen Aufstand in Belarus führt, sei eine andere Frage.

Eine Luftaufnahme zeigt den Maidan Nesaleschnosti oder Unabhängigkeitsplatz, der während einer Kundgebung in Kiew am 1. Dezember 2013 von Befürwortern der EU-Integration überfüllt ist. (Wassilij Fedosenko/Reuters)

Was in Weißrussland passieren muss, ist ein „Maidan-Moment, um Lukaschenko zu stürzen“, sagte Schmidt und bezog sich dabei auf den pro-europäischen Aufstand von 2014, der eine Moskau-freundliche Regierung in der Ukraine von der Macht fegte.

„Aber das Problem ist, dass Weißrussland nicht die Ukraine ist“, aus wirtschaftlicher, sozialer und politischer Sicht, sagte Schmidt. Der größte Unterschied ist Lukaschenko selbst – ein Autoritärer mit einer Geschichte gewaltsamer Razzien.

Eine weitere Frage, sagte Sean Maloney, Historiker des Kalten Krieges vom Royal Military College of Canada, sei, ob Russland wieder Atomwaffen auf belarussischem Boden lagere. Als die Sowjetunion zusammenbrach, wurden diese Geräte nach Russland repatriiert.

Anfang dieses Jahres, sagte er, habe es Anzeichen dafür gegeben, dass Moskaus „Nuklearschutzbeziehung mit Weißrussland reaktiviert oder überarbeitet oder wiederhergestellt wurde“.

Maloney sagte, kanadische und alliierte politische Entscheidungsträger müssten anfangen, darüber nachzudenken und darüber zu sprechen, „was als nächstes in Osteuropa kommt“, wenn sie es nicht bereits tun.

Sie müssen ihren eigenen Plan haben, fügte er hinzu.