Im ersten Sonntagsspiel des zwölften Bundesliga-Spieltags hat Union Berlin mit 2:1 gegen Borussia Mönc gewonnen

1. Bundesliga: Union gewinnt in letzter Sekunde gegen Gladbach

Im ersten Durchgang waren die Berliner leicht überlegen, aber nicht sehr torgefährlich. Laut Videobeweis wurde der vermeintliche Führungstreffer von Rani Khedira nicht gegeben, weil Sheraldo Becker noch mit der Hand drauf war.

Wenige Minuten später zappelte der Ball auf der anderen Seite im Netz: Nico Elvedi köpfte nach einer Ecke ins Tor. Im zweiten Durchgang drängten die Irons auf den Ausgleich, präsentierten sich aber lange ideenlos. Erst in der 79. Minute gelang es ihnen, die Abwehr der Gäste zu durchbrechen. Kevin Behrens erzielte das Tor. In den Schlussminuten warfen die Hausherren dann alles nach vorne. Zunächst konnten sie sich in der 87. Minute über die vermeintliche Führung freuen, doch der Treffer wurde aufgrund einer Abseitsstellung aberkannt. Die letzte Aktion des Spiels funktionierte jedoch noch: Danilho Doekhi traf nach einer Ecke. Die Berliner setzen am Donnerstag in der Europa League bei Royale Union Saint-Gilloise aus Belgien fort, Gladbach ist am Freitag gegen Stuttgart gefordert.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH