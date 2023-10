Menschen vor dem Ertrinken retten oder Schmuggler mit Steuergeldern unterstützen? Lindners Finanzministerium ist von Letzterem überzeugt und will keine neuen Gelder für die Seenotrettung. Das heißt aber nicht zwangsläufig, dass es kein Geld dafür geben wird – am Ende entscheidet der Bundestag.

Das Finanzministerium will in seinem Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 keine neuen Mittel für die Seenotrettung im Mittelmeer aufnehmen. Ob wieder Bundesgelder fließen, müsse der Bundestag entscheiden, hieß es aus dem Umfeld von Bundesfinanzminister Christian Lindner. In der Bundesregierung gibt es unterschiedliche Meinungen, wenn es um die Unterstützung solcher Organisationen geht. Es bestehen beispielsweise Zweifel, ob Schmuggelkriminalität nicht indirekt mit deutschen Steuergeldern unterstützt werden würde.

Das von den Grünen geführte Auswärtige Amt will sie jedoch auch in den kommenden Jahren weiterhin unterstützen. Nach Angaben des Auswärtigen Amtes werden in diesem Jahr drei Organisationen zur Seenotrettung und Betreuung von Migranten gefördert. Gemeinsam sollen sie zwei Millionen Euro erhalten, so der Plan. Aus dem Finanzministerium hieß es, diese Mittel seien letztes Jahr vom Bundestag und nicht von der Bundesregierung genehmigt worden. Dem Haushaltsausschuss steht es auch in diesem Jahr frei, entsprechend zu entscheiden.

„Dafür bin ich verdammt dankbar“

Unterdessen verteidigte Grünen-Chefin Ricarda Lang ihre Unterstützung für die Seenotrettung. Das sei eine „zivilisatorische Errungenschaft“, sagte Lang am vergangenen Sonntag auf dem Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen in Weingarten bei Ravensburg. „Wenn manche in der Migrations- und Fluchtdebatte jetzt ein Hauptproblem in der Seenotrettung sehen, dann fehlt mir ehrlich gesagt jegliches Verständnis.“ Lang betonte, dass Seenotrettung Menschen vor dem Ertrinken rettet. „Dafür bin ich verdammt dankbar“, sagte Lang. Es ist richtig, diese Aufgabe zu unterstützen.

Bundeskanzler Olaf Scholz hingegen distanzierte sich kürzlich von der Unterstützung der Seenotrettung. Auf einer Pressekonferenz nach dem informellen EU-Gipfel in Granada betonte er, dass die deutschen Unterstützungsgelder vom Bundestag genehmigt worden seien. „Ich habe die Anfrage nicht gestellt“, sagte er. Auf die Frage nach seiner persönlichen Meinung fügte er hinzu: „Das ist meine Meinung, dass ich den Antrag nicht gestellt habe. Und ich denke, das ist unverkennbar.“