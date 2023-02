Im „Bentley“ der Luxusgebäude, Eröffnung in Miami

Geschrieben von Jacqui Palumbo, CNN

Die Küste von Sunny Isles Beach, Florida, erhält 2026 einen neuen Zuwachs: das funkelnde Äußere des ersten Wohngebäudes von Bentley Motors, das sich über einer Skyline voller luxuriöser Eigentumswohnungen und Hotels erhebt.

Laut einem Sprecher des Projekts ist Bentley Residences mit einer Höhe von etwa 749 Fuß derzeit das höchste Gebäude am Meer in den USA. Das 63-stöckige Gebäude wurde von Sieger Suarez Architects entworfen, das auch die bevorstehenden Waldorf Astoria Residences Miami liefert ihre Autos.

„Die Leute kaufen Einfamilienhäuser, damit sie ihr Auto in ihrer Garage parken können, damit sie aufstehen und in ihre Einheit gehen können“, sagte der Präsident des Architekturbüros, Charles Sieger, in einem Videoanruf. „Das geht bei Hochhäusern wirklich nicht. Also versuchen wir, diese Form zu durchbrechen.“

Die neuen Bentley Residences sollen 2026 in Sunny Isles Beach, Florida, eröffnet werden. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung von Bentley Residences Miami

Der „Dezervator“ – das patentierte Fahrzeug-Aufzugssystem, benannt nach dem Bauherrn des Gebäudes, Dezer Development – ​​tauchte erstmals im nahe gelegenen Porsche Design Tower auf, der ebenfalls von Sieger Suarez Architects entworfen wurde.

Die vier Aufzüge, die mit einer Geschwindigkeit von 800 Fuß pro Minute ansteigen, verfügen jeweils über ein Hydrauliksystem, das RFID-Tags verwendet, um jedes Fahrzeug automatisch auf den Aufzug zu laden – mit dem Fahrer und den Passagieren im Inneren – und dann direkt auf ihre Etage.

Jede Einheit der Bentley Residences verfügt über eine private Garage. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung von Bentley Residences Miami

Anfangs, so Sieger, hätten sie gedacht, die Fahrt mit dem Aufzug würde sich wegen der Geschwindigkeit wie eine Achterbahn anfühlen, aber das war nicht der Fall, als er es selbst probierte. „Eigentlich war es enttäuschend, weil man in einem bequemen Auto sitzt … und kaum spürt, dass man sich so schnell bewegt.“ er fügte hinzu.

Autos in Häuser umwandeln

Der 2016 eröffnete Porsche Design Tower habe in vielerlei Hinsicht die Blaupause für dieses Projekt gelegt, sagte Sieger. Beide passen die feineren ästhetischen Details der Fahrzeuge der Marke an Wohnkomplexe an und zielen darauf ab, die Vorteile von Einfamilienhäusern in einem himmelhohen Turm nachzubilden, von großzügigen privaten Außenbereichen bis hin zu Garagen. In den Bentley Residences bietet die „Garage“ jedes Apartments Platz für bis zu vier Autos sowie Lademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge.

Die Einheiten haben auch riesige Außenbereiche mit einem privaten beheizten Swimmingpool und einer voll ausgestatteten Küche. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung von Bentley Residences Miami

Das Design des Gebäudes selbst ist von den eingelassenen Rautenmustern in den Fahrzeuginnenräumen inspiriert, wobei das Äußere des Turms aus reflektierenden dreieckigen Glasplatten besteht, die die Rautenform nachahmen und jeweils 3 Zoll tief sind. (Die Paneele werden alle in unterschiedliche Richtungen zeigen, wies Sieger darauf hin, um die sengende Wirkung des reflektierenden Glases auf Londons „Walkie Talkie“-Wolkenkratzer zu vermeiden, das einige Teile von Autos schmolz, bevor es mit einer Beschattung versehen wurde, um die Sonne abzulenken).

Auch die Innenräume der Eigentumswohnung verweisen auf den unverwechselbaren Stil von Bentley. Die griffige Textur der Metallschaltknäufe der Autos wird beispielsweise auf Badezimmerarmaturen angewendet, während tiefe Nussbaumtöne, hochglänzende Oberflächen und strukturiertes Leder im gesamten Gebäude verwendet werden.

„Vieles davon hat damit zu tun, die Beschaffenheit der fertigen Materialien, die sie in den Autos verwenden, zu bringen und sie anders zu skalieren“, sagte Sieger über die Anpassung der Markenästhetik. (Bentley hat bereits mit seiner eigenen Einrichtungslinie im Bereich der Innenarchitektur experimentiert).

Die Ausstattung der Eigentumswohnungen soll an die Details der Luxusautos der Marke erinnern. Kredit: Mit freundlicher Genehmigung von Bentley Residences Miami

Während die Gemeinschaftseinrichtungen eine weitläufige Fläche von 20.000 Quadratfuß einnehmen und Restaurants, Bars, ein Fitnesscenter, ein Spa, ein Spielzimmer und ein Kino umfassen – mit Sitzen, die einem Bentley-Autoinnenraum ähneln – bietet jede Wohnung auch viel Komfort. Es gibt eine Sauna im Hauptbadezimmer, Blick auf den Atlantik und einen riesigen Balkonbereich, der einen privaten beheizten Swimmingpool und eine Außenküche umfasst.

„Die meisten Wohnungen haben keine besonders nutzbaren Balkone“, sagt Sieger. In diesem Fall seien einige Außenflächen „etwa halb so groß wie die Wohnung“. Es ist auch teilweise von Glas umschlossen, um den Wind auch in den höchsten Stockwerken abzuhalten.

Obwohl das Gebäude in den nächsten drei Jahren keine Bewohner aufnehmen wird, werden die Einheiten bereits verkauft, wobei die Preise derzeit bei 5,25 Millionen US-Dollar beginnen, und zwei Penthäuser kosten jeweils über 30 Millionen US-Dollar (oder etwa 60 Millionen US-Dollar als eine kombinierte Einheit). Baubeginn ist voraussichtlich noch in diesem Frühjahr.