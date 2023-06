Im Dezember 2022 stach Okba Michael B. am Illerkirchberg auf ein 14-jähriges Mädchen ein und verletzte dabei ihre 13-jährige Freundin schwer. Am dritten Verhandlungstag schildert der Überlebende den Tattag. Darüber hinaus berichten Experten über die Verletzungen von Opfern und Tätern und klären die Schuldfrage.

„Er begrüßte uns. Ein höfliches, kurzes Hallo. Dann verspürte ich einen dumpfen Schlag.“ Nalas Stimme (Name geändert) dröhnt aus den Lautsprechern eines Fernsehers im Gerichtssaal des Landgerichts Ulm. Eine kindische, schüchterne Stimme. Nala erzählt, was am Morgen des 5. Dezember 2022 passiert ist Illerkirchberg spielte in der Nähe von Ulm. Was geschah, kurz bevor ihre beste Freundin, die 14-jährige Ece S., getötet wurde. Ihre Aussage wurde im Vorfeld des dritten Verhandlungstages aufgezeichnet. Die 13-jährige Zeugin ist besonders schutzbedürftig, die Aussage im Gerichtssaal könnte sie erneut traumatisieren. Die Zuschauer hören nur den Ton. Nur die am Prozess Beteiligten sehen das zugehörige Video.