Ein Prozess über eine illegale Autorennen mit tödlichen Folgen. Die Anklage richtet sich gegen zwei Männer, die an dem verbotenen Rennen beteiligt gewesen sein sollen.

Die in der Autoszene bekannten Männer sollen zwei Rennen auf Autobahnen mit PS-starken Luxuskarossen ausgetragen haben. Im Oktober 2020 starb bei einem der Rennen auf der A66 bei Hohenheim eine Frau. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte ein unbeteiligter Mann einen Überholversuch unternommen, ohne in den Rückspiegel zu schauen. Dadurch verlor einer der Rennteilnehmer die Kontrolle über sein Auto und prallte in das Auto einer unbeteiligten Frau. Ihr Auto brannte aus und sie starb.

Ursprünglich sollten drei Männer im Alter von 30, 33 und 38 Jahren vor Gericht stehen. Der Fall des dritten Angeklagten wurde jedoch von der Verhandlung abgetrennt, da er zu mehreren Anhörungen nicht erschienen war. Er soll sich derzeit im Iran aufhalten.

Den beiden Angeklagten wird in dem Fall nicht fahrlässige Tötung, sondern die Teilnahme an einem illegalen Autorennen vorgeworfen; eine daraus resultierende Tötung ist bislang nur dem 38-Jährigen zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft beantragte allerdings einen Rechtshinweis, dass dieser Vorwurf auch auf den anderen Angeklagten zutreffen könnte.

Der Fahrer, der nicht am Rennen beteiligt war und den Unfall durch einen Fahrfehler verursacht hatte, war im Mai vom Landgericht Frankfurt-Höchst wegen fahrlässiger Tötung verwarnt worden.

