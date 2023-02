Illegale Parkplätze am Traumstrand sind vom Aussterben bedroht

tz Welt

Aus: Sandra Gyuratis

KommentareTeilt

Playa Percheles an der Küste von Murcia im Südosten Spaniens übt eine magische Anziehungskraft auf Camper aus. Doch nun steht das Ende bevor. © Rathaus von Mazarron

Viele Camper, vor allem aus Deutschland, zieht es an einen der letzten Traumstrände an Spaniens Mittelmeerküste. Dieser Artikel erklärt, warum der Parkplatz am Playa Percheles an der Küste von Murcia von Schließung bedroht ist:

mehr zum Thema Camping am Traumstrand: Beliebter Ort an Murcias Küste vor Aus

Mazarrón – Camping direkt am Strand unter Palmen und mit Bergen statt Betonburgen im Hintergrund: Das war bisher auf einem Stellplatz direkt am Naturstrand von Percheles an der Küste von Murcia möglich. Doch nun dürfte der bei Campern beliebte Standort im südostspanischen Mazarrón geschlossen werden, wie costanachrichten.com berichtet.

Die Stadt Mazarrón hat nach einem vierjährigen Streit mit dem Eigentümer des Parkplatzes ein Enteignungsverfahren eingeleitet. Die Anwohner atmen erleichtert auf und hoffen auf freien Zugang zum Strand. Doch der Parkplatzbetreiber ist dagegen.