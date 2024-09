Ein mutmaßlicher Menschenhändler ist im Landkreis Garmisch-Partenkirchen mit sieben Mitfahrern in seinem Auto angehalten worden – drei davon im Kofferraum. Die Bundespolizei habe den Wagen auf einer Bundesstraße bei Mittenwald kontrolliert, sagte ein Pressesprecher. Vier Mitfahrer hätten auf der Rückbank gesessen, drei hätten zusammengekauert im Kofferraum gesessen.

Die geschleusten Personen im Alter zwischen 18 und 38 Jahren hatten sich zuvor in Slowenien aufgehalten. Vier von ihnen wurde am Donnerstag die Einreise verweigert – weil sie offenbar kein Interesse an Asyl oder Schutz hatten.