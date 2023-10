Am Samstag veröffentlichte Daten der Bundespolizei zeigten, dass im September 21.366 Personen illegal nach Deutschland eingereist sind.

Die Zahl – die höchste monatliche Tabelle „unerlaubter Einreisen“ in das Land seit Februar 2016, als 25.650 nach dem Höhepunkt der sogenannten „Flüchtlingskrise“ kamen – folgt einem siebenmonatigen Trend immer höherer Einreisezahlen.

Polizeidaten zeigt, dass zwischen Januar und September 2023 92.119 Personen illegal nach Deutschland eingereist sind. Damit ist das Land auf dem besten Weg, die Zahl der illegal eingereisten Personen von 112.000 im Jahr 2016 zu überschreiten.

Illegale Migration, seit langem ein heiß diskutiertes Thema in ganz Europa und in Deutschland, übt weiterhin Druck auf die Politik aus, eine wirksame Migrationspolitik zu entwickeln, was ihnen bisher nicht gelungen ist.

Scholz fordert, Deutschland müsse eine Massenabschiebung illegaler Einwanderer durchführen

Am Freitag trafen sich die Spitzenpolitiker der drei Regierungsparteien des Landes in Berlin, um das Thema weiter zu besprechen.

Im Gespräch mit Reportern der deutschen Wochenzeitung Der Spiegel, Bundeskanzler Olaf Scholz sagte: „Wir müssen endlich im großen Stil diejenigen abschieben, die kein Bleiberecht in Deutschland haben.“

Gleichzeitig betonte Scholz die Notwendigkeit, dass Deutschland tatsächlich Asylberechtigte aufnimmt und mehr qualifizierte Einwanderer für die alternde Arbeitswelt des Landes gewinnt.

Scholz sagte Berichten zufolge, dass „ein ganzes Bündel von Maßnahmen“ erforderlich sei, um das Problem der illegalen Migration in die EU anzugehen – darunter eine Verschärfung der Außengrenzen des Blocks und eine stärkere Kontrolle Deutschlands über seine eigenen Grenzen zu den EU-Nachbarn.

Trotz des Grundsatzes der Freizügigkeit innerhalb des Schengen-Raums hat Deutschland seit Kurzem mit der Durchführung von Kontrollen an seinen Grenzen zu Tschechien, Polen und der Schweiz begonnen, um dem Problem illegaler Einreisen entgegenzuwirken. An der deutschen Grenze zu Österreich gibt es solche Kontrollen bereits.

Die Statistik der Bundespolizei kommt auch zu einem Zeitpunkt, an dem die oppositionelle CDU/CSU die Bildung einer kleinen Arbeitsgruppe zwischen ihnen und der Regierung als mögliches Mittel ins Auge gefasst hat, um das gesellschaftlich spaltende Thema endlich in den Griff zu bekommen.

Trotz der Freizügigkeitspolitik der EU im Schengen-Raum hat Deutschland kürzlich wieder Grenzkontrollen zu seinen europäischen Nachbarn eingeführt Bild: Ondrej Hajek/CTK/dpa/picture Alliance

Opposition wirbt für „deutschen Migrationspakt“

Friedrich Merz, der Führer der konservativen Opposition, traf sich kürzlich mit Scholz, um das Thema zu besprechen, und legte ihm einen 26-Punkte-Katalog mit Forderungen vor, darunter eine jährliche Begrenzung der Einreiseerlaubnis (200.000).

Am Freitag schrieb Merz daraufhin einen Brief an die Kanzlerin, in dem er die Idee einer ausgewogenen parteiübergreifenden Gruppe vorstellte.

„Wenn wir den gesellschaftlichen Zusammenhalt in diesem Land erhalten wollen, müssen wir dieses Problem jetzt lösen“, sagte Merz am Samstag vor Parteimitgliedern.

Lars Klingbeil, Fraktionsvorsitzender der Scholzer Sozialdemokratischen Partei (SPD), begrüßte die Möglichkeit, mit der Opposition zusammenzuarbeiten, und nannte sie „ein gutes Signal an die Bürger, dass wir in der demokratischen Mitte miteinander zusammenarbeiten können.“

„Ich gehe davon aus, dass wir schnell eine gemeinsame Lösung finden“, fügte er hinzu.

Dennoch gab Klingbeil zu, dass er nicht an das Konzept der Migrationsobergrenzen glaube und sagte, er könne sich nicht vorstellen, dass der Staat so herzlos sein würde, diejenigen abzuweisen, die einer echten politischen Verfolgung ausgesetzt seien, wenn eine solche Obergrenze bereits erreicht sei.

Merz‘ Idee besteht darin, einen sogenannten „deutschen Migrationspakt“ zu schaffen, mit Maßnahmen, die illegale Einreisen entscheidend eindämmen sollen, um überlastete Kommunen zu entlasten und das Vertrauen der Bevölkerung in die Regierung wiederherzustellen.

Das Thema Einwanderung ist in der deutschen Politik immer zentraler geworden, was unter anderem zu einer wachsenden Beliebtheit der rechtsextremen, einwanderungsfeindlichen Alternative für Deutschland (AfD) geführt hat, die derzeit bundesweit mit rund 22 % deutlich vorn liegt alle drei regierenden Koalitionsparteien.

Die deutsche Migrationspolitik spaltet Gemeinschaften Um dieses Video anzusehen, aktivieren Sie bitte JavaScript und erwägen Sie ein Upgrade auf einen Webbrowser, der HTML5-Videos unterstützt

js/rc (AFP, dpa)