Ilia Malinin: Das Phänomen des amerikanischen Teenager-Eislaufens, das Geschichte schreibt

CNN

—



Der amerikanische Teenager Ilia Malinin landete am Samstag ohne Wackeln den zweiten Vierfach-Axel im Wettbewerb.

Bei Skate America sicherte ihm der historische Free-Skate des 17-Jährigen bei seinem Grand-Prix-Debüt als Senior die Goldmedaille, als er der jüngste Herren-Champion in der Geschichte des Events wurde.

Malinin war die erste Person überhaupt, die im letzten Monat während der US International Figure Skating Classic, einer Veranstaltung auf niedrigerem Niveau, einen Vierfach-Axel in einem Wettbewerb absolvierte.

Trotzdem war er sich nicht sicher, ob er den schwierigsten Zug des Eiskunstlaufs in seine Free-Skate-Routine bei Skate America einbauen sollte.

„Heute Morgen war ich mir nicht sicher, ob ich es versuchen würde oder nicht“, sagte Malinin hinterher zu NBC. „Aber ich denke, es kam mir in den Sinn, dass alle zuschauen, ich muss es versuchen und ich habe es versucht und ich habe es gelandet. Ich bin immer noch geschockt.

„Das ganze Gebäude schrie danach mindestens ein paar Sekunden lang, ich wusste nicht einmal, ob die Musik noch spielte.“

Selbst einige der am meisten dekorierten Stars des Sports waren nicht in der Lage, eine vierfache Achse zu landen, da sie viereinhalb Umdrehungen in der Luft erfordert, um von einem nach vorne gerichteten Start zu einer rückwärts gerichteten Landung zu wechseln. 44 Jahre lang war die Schanze auf dreifach gesperrt gewesen.

Der zweifache Olympiasieger Yuzuru Hanyu sagte vor den Olympischen Spielen 2022 in Peking, dass die Landung eines vierfachen Axels seine größte Motivation sei, aber als er es bei den Spielen versuchte, drehte er sich leicht zu wenig und stürzte.

Inzwischen hat der amtierende Olympiasieger Nathan Chen außer dem Axel jede andere Art des Viersprungs erfolgreich gelandet.

Als Malinin – der Junioren-Weltmeister – einen Sprung landete, der so vielen vor ihm entgangen war, markierte dies einen bemerkenswerten Moment in der Geschichte des Eiskunstlaufs.

„Ich war geschockt, ich wusste nicht, dass ich das gerade getan habe!“ er fügte hinzu. „Ich bin von mir selbst beeindruckt, dass ich das geschafft habe. Auch jetzt fehlen mir noch die Worte. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich wusste nicht, dass ich das kann.“