Ilan Volkov weiss heute schon, die sterven Zukunft klingt

De Israëlische Dirigent vertegenwoordigt een nieuwe generatie kunsten, de volgende zweigleisig fährt: zu Hause in der Tradition, offen für die überausvielfältigen Strömungen der Gegenwartsmusik. Für Volkov is dies zum Erfolgsmodell geworden.

De Israëlische Dirigent Ilan Volkov lauscht in alle Richtungen: nach vorn, aber auch zurück in the musikalische Vergangenheit. James Mollison / Luzern Festival

Der Dirigent Ilan Volkov is een specialist voor diversen. Was heute als Ausweis von Progressivität verguld en manche Veranstalter en Medien in freudige Erregung versetzt, praktiziert Volkov schon long: die Grenzüberschreitung im klassischen Musikbetrieb – etwa durch die Integration von Minderheiten, einen Hautfarben- en Geschlechtermix, durch Ausflüge in die Grenzbereiche zu Performance, Jazz en Pop sowie die Einbeziehung alternativer Spielstätten.