Ikea, de grote Zweedse meubel- en gehaktballenwinkel, blijft uitbreiden naar de categorie consumentenelektronica. Het nieuwste aanbod is de $ 15 Vappéby, een draagbare Bluetooth Speaker dat is ook waterdicht.

De luidspreker, die verkrijgbaar is in zwart, rood en geel, kan worden gecombineerd met een andere Vappeby, zei Ikea vorige week in een persbericht. Het heeft 80 uur afspeeltijd wanneer de audio op 50% volume staat.

Ikea zegt dat de luidspreker een IP67-classificatie voor waterbestendigheid heeft, wat betekent dat hij gedurende maximaal 30 minuten tot 1 meter onder water kan worden ondergedompeld. Maar consumenten zijn dat wel geadviseerd om de grenzen van de water- en stofbestendigheid van een apparaat niet te testenongeacht de IP-classificatie.

Ikea breidt zich sinds 2012 langzaam uit naar de markt voor consumentenelektronica. Het bedrijf heeft hubs gelanceerd voor smart home-producten, luchtkwaliteitsmonitors, boekenplank luidsprekers en tafellamp-speaker hybrides. Hoewel Ikea in 2022 een totale detailhandelsverkoop van $ 43,5 miljard rapporteerde, een stijging van 6,5% ten opzichte van het jaar ervoor, werd niet gedetailleerd hoeveel er afkomstig was van de verkoop van consumentenelektronica. Ikea’s strategie met de Vappeby lijkt, net als met zijn meubels, de concurrentie op prijs te ondermijnen. De Vappeby is goedkoper dan alle apparaten in onze verzameling van de beste draagbare mini Bluetooth-luidsprekers met een behoorlijke tot ruime marge.

