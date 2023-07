Ike Ibeabuchi war ein ungeschlagener, durchsetzungsstarker aufstrebender Star im Schwergewicht, der in den 1990er-Jahren vom „gefährlichsten Mann im Boxen“ bis zum „Nigerianer Mike Tyson“ mit allen möglichen Bezeichnungen betitelt wurde.

Doch die Ringkarriere des Kämpfers mit dem Spitznamen „Der Präsident“ wurde abgebrochen, bevor er überhaupt den Weltmeistertitel im Schwergewicht gewinnen konnte, der sein Schicksal zu sein schien. Stattdessen verbrachte Ibeabuchi die meisten der letzten 24 Jahre im Gefängnis, verzehrt von seinen eigenen Dämonen und Wahnvorstellungen.

4 „Iron Mike“ war einer der einschüchterndsten Kämpfer aller Zeiten und wurde im Alter von 20 Jahren Schwergewichts-Champion Bildnachweis: Getty

4 Ibeabuchi war bereit, in seine Fußstapfen zu treten, verbrachte jedoch stattdessen einen großen Teil seines Lebens im Gefängnis Bildnachweis: Getty

Ike trägt immer noch den Rekord von 20:0 (15 KOs), den er als Profi aufgestellt hat. Sein letzter Wettkampf im Jahr 1999 war sein beeindruckendster überhaupt, als der muskulöse Puncher den zuvor ungeschlagenen Chris Byrd – der später zwei Weltmeistertitel im Schwergewicht gewinnen sollte – innerhalb von fünf Runden pulverisierte.

Doch Ibeabuchis Leben, zu dem bereits 1997 eine viermonatige Haftstrafe gehört hatte, geriet außerhalb des Rings ins Chaos. 1999 glaubte er, er sei wirklich der Präsident, das Opfer einer internationalen Verschwörung und seine Klimaanlage sei von bösen Geistern besessen.

Alles spitzte sich zu, als Ibeabuchi ein Callgirl aus Las Vegas in einem Schrank in seinem Hotelzimmer einsperrte, sich im Badezimmer verbarrikadierte und sich der Polizei erst ergab, als Pfefferspray unter der Tür explodierte.

Ibeabuchi, der zum Boxen inspiriert worden war, nachdem er 1990 miterlebt hatte, wie sein Kindheitsheld Tyson gegen James „Buster“ Douglas verärgert war, kam 1993 aus Nigeria in die USA. Nach einer kurzen, aber erfolgreichen Amateurkarriere gewann er einen Texas Golden Mit dem Titel „Gloves“ wurde Ibeabuchi Profi und stellte einen 16:0-Rekord auf.

Aber es war sein 17. Kampf, der Ike auf die Landkarte brachte. Der geformte, 6 Fuß 2 Zoll große Banger traf 1997 in einem Kampf ungeschlagener Talente auf seinen Puncherkollegen David „Terminator“ Tua.

Beide Männer zeigten ein eisernes Kinn und eine bemerkenswerte Kraft, als sie sich in einem Hin- und Her-Krimi lieferten, der einen neuen CompuBox-Rekord für ausgeführte Schläge in einem Schwergewichtskampf aufstellte: zusammen 1.730 Schläge. Dieser Rekord blieb 20 Jahre lang bestehen, während der einstimmige Entscheidungssieg gegen Tua, den Vorkampffavoriten, Ibeabuchi zu einem sofortigen Konkurrenten machte.

Doch die Warnzeichen seiner inneren Unruhe wurden immer alarmierender. Monate nach dem Tua-Kampf entführte Ibeabuchi den 15-jährigen Sohn seiner Ex-Freundin und prallte mit seinem Auto gegen einen Betonpfeiler auf einer Autobahn in Texas.

Die Gerichte kamen schließlich zu dem Schluss, dass Ibeabuchi versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Er wurde zu 120 Tagen Gefängnis verurteilt und zahlte außerdem 500.000 US-Dollar in einem zivilrechtlichen Vergleich wegen der „zahlreichen Verletzungen“, die der gefangene Teenager bei dem Unfall erlitten hatte.

4 In seinen besten Zeiten war er ein unerschütterlicher Schwergewichtler, der ungeschlagen blieb, aber die Jahre hinter Gittern bedeuteten, dass ihm eine Karriere vorenthalten wurde Bildnachweis: Getty

Ibeabuchis fragiler Geisteszustand wurde allgemein bekannt. Basierend auf seinem Spitznamen als Präsident entwickelte er eine neue Persönlichkeit und glaubte, er sei wirklich ein Weltführer. Seine Betreuer mussten Ike dazu überreden, an den Wiegungen teilzunehmen, indem sie ihm sagten, dass dies eine edle, königliche Sache sei.

Lou DiBella, Geschäftsführer und Promoter von HBO, erklärte später: „Es gab Zeiten, in denen er dachte, er sei wirklich ein Präsident. Er geriet in Geisteszustände, in denen er darauf bestand, dass die Leute ihn ‚Präsident‘ nannten. Es war sein Alter Ego.“

Seine Boxkarriere nahm nach einer 13-monatigen Verzögerung wieder Fahrt auf, wobei Ibeabuchi 1998 zwei KO-Siege erzielte. Aber es war sein Sieg über Byrd im Jahr 1999, der Ikes beängstigende Kombination aus Kraft und hervorragenden Grundlagen wirklich zeigte.

Byrd war wie Tua ein ungeschlagener Kandidat. Obwohl er für ein modernes Schwergewicht klein war, war er ein äußerst schlüpfriger Rechtsausleger, der im Jahr 2000 Klitschko besiegte (als Vitali nach neun Runden verletzt ausschied) und dann mit seinem Bruder Wladimir die 12-Runden-Distanz absolvierte.

Ibeabuchis Lager für den Byrd-Kampf war turbulent. Er wechselte mindestens einmal den Trainer – manche behaupteten, es sei zweimal gewesen – und geriet in eine Konfrontation mit einem Sparringspartner, die dazu führte, dass dieser Trainingspartner sein Lager verließ.

Das Hauptproblem hierbei ist, dass Ibeabuchi zu diesem Zeitpunkt nur einen Sparringspartner hatte. Ike sah immer in einer furchterregenden Verfassung aus, aber es war klar, dass sein Training völlig durcheinander gewesen war.

4 Im Gegensatz zu Tyson, der nach seiner Freilassung im Jahr 1995 nie wieder ins Gefängnis musste, geriet Ibeabuchi wegen schrecklicher Verbrechen immer wieder in Schwierigkeiten Bildnachweis: AFP

Sogar Ibeabuchi zum Kampf zu bewegen erwies sich als Herausforderung, da er behauptete, Geister hätten ihn davor gewarnt, in ein Flugzeug zu steigen. Wie das Magazin Boxing News berichtete, war sein Geisteszustand so schlecht, dass Mitch Winston – ein Assistent von Ikes Promoter Cedric Kushner – 22.000 Dollar wettete, dass Ibeabuchi gegen Byrd verlieren würde.

Als der 26-jährige Nigerianer schließlich im Emerald Queen Casino in Washington ankam, sagte Winston gegenüber Boxing News, dass Ibeabuchi „sauer auf die Welt war, heftig und ohne zu lächeln.“

„Seine dunkle Aura und sein durchtrainierter Körper erinnerten mich an Clubber Lang aus ‚Rocky III‘. Mir wurde klar, dass er allein (wie) Clubber Lang trainiert haben musste, in den privaten Räumen seiner Wohnung, fernab aller Verschwörungen und dämonischen Kräfte.“

Im Ring gegen Byrd erzielte Ibeabuchi einen Highlight-Reel-KO, der Mr. Ts finster blickenden Lang stolz gemacht hätte. Gegen Ende der fünften Runde ließ ein monströser linker Haken und eine anschließende rechte Hand Byrd flach auf dem Gesicht liegen. Der US-Amerikaner stieg zwar auf, hielt aber nicht bis zum Ende der Runde durch.

Nach dem Kampf rief Ibeabuchi die Großen der Division, Lennox Lewis und Evander Holyfield, auf den Plan. „Ich bin jetzt bereit für die Weltmeisterschaft im Schwergewicht“, sagte er. „Es ist Zeit, den jungen Leuten ihre Chance zu geben.“

Doch sein Angriff auf eine 21-jährige Eskorte in Las Vegas machte dem ein Ende. Weitere Anschuldigungen wegen sexueller Übergriffe wurden aufgedeckt und nachdem Ibeabuchi wegen einer bipolaren Störung als verhandlungsunfähig befunden wurde, wurde er in eine staatliche Einrichtung eingewiesen. Schließlich wurde Ibeabuchi wegen Körperverletzung mit der Absicht, ein Verbrechen zu begehen, zu zwei bis zehn Jahren und wegen versuchter sexueller Nötigung zu drei bis 20 Jahren Haft verurteilt.

Vereinzelt gab es in Boxkreisen Gespräche über eine mögliche Freilassung Ibeabuchis und Pläne für ein unwahrscheinliches Comeback. Als er 2015 nach 16 Jahren entlassen wurde, gab es Gerüchte, dass der immer noch fitte 42-Jährige sogar auf der Undercard eines Kampfes gegen Manny Pacquiao antreten könnte.

Doch im April 2016 wurde Ibeabuchi erneut verhaftet, weil er gegen die Bedingungen seiner Bewährung verstoßen hatte, und alle verbliebenen Gerüchte über eine unwahrscheinliche Ringrückgabe wurden endgültig eingestellt.

Im Jahr 1999 bezeichnete das Ring-Magazin Ibeabuchi als „gefährlichsten Mann des Boxens“. Er hatte Kraft in beiden Fäusten, Ausdauer, Geschicklichkeit und ein scheinbar hervorragendes Kinn. Aber unglücklicherweise für Ibeabuchi und alle, die ihn trafen, erwies er sich abseits des Boxens als noch gefährlicher als in den Seilen.