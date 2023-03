Deze First Person-column is de ervaring van Komaldeep Makkar, een Canadese permanente bewoner die terugging naar Dubai. Zie voor meer informatie over de First Person-verhalen van CBC de veelgestelde vragen .

Ik ben opgegroeid in de Indiase deelstaat Punjab. Het voelde alsof bijna elke straat in mijn staat billboards had die een beter leven promootten en veel kansen op werk met hogere salarissen in Canada. Ik kende veel gezinnen waarvan de jongere leden deelnamen aan cursussen voor Engelse taalvaardigheidstests die moeite deden om naar Canada te verhuizen. De trots in de ogen van die ouders toen ze het nieuws vertelden dat hun zoon of dochter zich in Canada vestigde, maakte een sterke indruk op mij. Het deed me denken dat Canada geweldige kansen bood en op een dag ook mijn thuis zou kunnen worden.

Ik ben afgestudeerd met een bachelor in architectuur en een master in stedenbouw uit India. Mijn werk als architect bracht me naar New Delhi en vervolgens naar Dubai, waar ik voor multinationals werkte. In Dubai verdiende ik een salaris dat ik in India waarschijnlijk nooit zou hebben verdiend, terwijl ik ook een goede balans tussen werk en privé had. Maar als expat die in Dubai woont, is er geen rechttoe rechtaan pad naar staatsburgerschap. Dus om mijn carrièredoelen te bevorderen en een plek na te streven om mijn permanente thuis te noemen, heb ik me in 2017 aangemeld voor het Canadese programma voor uitdrukkelijke toegang. Ik ben tijdens het aanvraagproces met een architect getrouwd en heb begin 2020 mijn visum voor permanent verblijf ontvangen. Mijn man en ik waren opgewonden om eindelijk de stap te zetten waarover we zoveel hadden gehoord en gelezen.

Makkar, hier afgebeeld, en haar man emigreerden in 2021 naar Toronto. (Ingezonden door Komaldeep Makkar)

Toen we in januari 2021 in Toronto landden, beleefden we onze eerste sneeuwval. Ik vond het heerlijk om de schone lucht in te ademen en te luisteren naar de geluiden van de natuur, die zo anders waren dan in India. Maar al snel begon onze winter kouder te worden met de ongevraagde telefoontjes die nergens op eindigden. Na een paar maanden zoeken naar een baan, besefte ik dat mijn opleiding en negen jaar ervaring als architect in het Midden-Oosten er niet toe deed.

Toen we in Toronto aankwamen, namen we deel aan door de overheid gefinancierde programma’s voor nieuwkomers om te leren hoe we onze vaardigheden en ervaring konden aanpassen aan de Canadese markt. Ik kreeg van meerdere arbeidsadviseurs te horen dat ik mijn masterdiploma van mijn cv moest verwijderen – hetzelfde diploma dat me extra punten had opgeleverd in het programma voor snelle toegang. Ze suggereerden ook steeds dat ik wat jaren ervaring van mijn cv zou schrappen of een aantal spraakmakende projecten zou schrappen, zodat ik niet overgekwalificeerd overkwam voor functies die voor mij beschikbaar waren.

Architectuur is een erkend beroep in Canada – wat een andere manier is om te zeggen dat ik mezelf geen architect meer mocht noemen. Ik kon me alleen maar identificeren als een internationaal opgeleide architectuurprofessional. Om onze verwarring nog groter te maken, hoewel immigratie de verantwoordelijkheid is van de federale overheid – en we scoorden hoog in het puntensysteem vanwege onze kwalificaties – worden de vergunningsvereisten beheerd door de provincie, die onze diploma’s niet erkende. Als ik mezelf architect wilde noemen, zou ik me moeten inschrijven voor een duur Canadees masterprogramma en de opleiding die ik al had herhalen, of me een weg omhoog moeten banen op de bedrijfsladder door instapstages te volgen. Dat was het advies dat ik kreeg van counselors en andere immigranten die het gehaald hadden. Ik voelde me diep niet gerespecteerd en gedemoraliseerd.

De meeste sollicitatiegesprekken die ik ontving, waren voor coöperatief of onbetaald werk. De weinige vacatures voor functies als bouwkundig technicus die ik ontving, betaalden $ 15 per uur. Ik was ten einde raad. Ik had jaren van mijn leven en veel geld geïnvesteerd in het proces om een ​​permanente verblijfsvergunning in Canada te krijgen. Maar in plaats van een baan te krijgen in het beroep waarvoor ik had gestudeerd en waar ik zo hard voor had gewerkt, liet ik mijn spaargeld dag na dag bloeden, gewoon om de kosten van levensonderhoud in Toronto bij te houden.

Makkar schetste het uitzicht vanaf haar balkon in Toronto tussen het zoeken naar banen als architect door. (Komaldeep Makkar)

Mijn man en ik begonnen gedesillusioneerd te raken door de realiteit van de Canadese droom. We hadden allebei aan grootschalige projecten gewerkt in veel regio’s, zoals de Golfstaten, Afrika en India. En hier waren we als nieuwkomers in het land en legden bedrijven uit waarom we deze ogenschijnlijk speciale ‘Canadese ervaring’ niet hadden.

We hebben onze opties afgewogen. Blijven betekende enorm veel geld uitgeven voor vervolgonderwijs in de hoop uiteindelijk een baan als Canadese architect te krijgen, terwijl we tegelijkertijd onze plannen om te sparen voor ons pensioen of het kopen van een huis in de ijskast zetten. Onze jarenlange opleiding en beroepservaring in het buitenland zou voor niets zijn geweest. In plaats van te kiezen voor dit ondermaatse leven in een land dat systematische blokkades heeft opgeworpen om te voorkomen dat immigranten slagen in hun beroep, besloten we te vertrekken. Ik respecteer mezelf te veel om te blijven.

Ik kan niet begrijpen hoe de Canadese regering zegt dat ze van plan is te verwelkomen 500.000 immigranten een jaar om het tekort aan arbeidskrachten in het land op te vangen, maar lijkt niets te doen om te voorkomen dat gekwalificeerde professionals met minachting worden behandeld. Totdat die kloof tussen het immigratiebeleid en de mazen in de wet wordt gedicht, zullen we verhalen blijven horen van in het buitenland opgeleide artsen die Uber-chauffeurs worden en leraren die alleen een baan als conciërge kunnen vinden.

Ik begrijp ook volledig waarom zoveel immigranten in onze positie ervoor kiezen om te blijven – om de droom waar ze hun hele leven voor geadverteerd hebben te bevestigen. Velen van hen komen zelfs uit mijn geboorteplaats. De handdoek in de ring gooien was niet iets dat ik mezelf ooit zag doen totdat ik mijn bankafschriften zag.

Makkar, vertrok met haar man op een strand in de VAE in juli 2021. (Ingezonden door Komaldeep Makkar)

We wonen momenteel in Dubai, werken in fatsoenlijke banen waar we onszelf met trots architect kunnen noemen en een levensstandaard hebben die we hebben verdiend en waar onze ouders trots op kunnen zijn. We zijn niet van plan om terug te gaan.