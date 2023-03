De meeste gepensioneerde profvoetballers worstelen om dezelfde hoeveelheid deeg te maken als ze hun laarzen ophangen.

Maar dat is niet het geval voor één ex-Premier League-ster, dankzij het feit dat hij van een van zijn andere hobby’s naast de sport zijn fulltime baan heeft gemaakt: investeren in luxe horloges.

Getty Richardson speelde samen met Rio Ferdinand en Wayne Rooney op Old Trafford

Kieran Richardson doorliep de academie van de Rode Duivels en speelde tussen 2002 en 2007 81 keer in het eerste elftal onder Sir Alex Ferguson.

Daarna speelde hij bij West Brom, Sunderland, Fulham, Aston Villa en ten slotte Cardiff en verdiende hij ook acht interlands voor Engeland.

Maar op 33-jarige leeftijd was hij klaar om zijn laarzen op te hangen, omdat hij gedesillusioneerd was geraakt door het spelen.

Maar terwijl de meeste ex-Premier League-sterren zich wenden tot management, coaching, experts of in een bepaalde hoedanigheid betrokken zijn bij voetbal, wendde Richardson – nu 38 – zich in plaats daarvan tot een van zijn andere hobby’s.

De winnaar van de League Cup in 2006 is nu mede-eigenaar van de Broadwalk Group die uurwerken koopt en verkoopt.

De liefde van de ex-winger voor horloges begon op 16-jarige leeftijd toen hij zijn eerste Cartier Tank-model kocht.

youtube Richardson zegt dat hij het voetballer zijn niet mist

Nu heeft hij een aantal grote klanten, handelt hij exclusief in Richard Milles, Patek Philippes, Audemars Piguets en Rolexen en zijn grootste verkoop leverde hem £ 1,7 miljoen op.

Hij wees zelfs een horloge ter waarde van £ 300.000 af omdat het ’te niche’ was.

Hij houdt echter vol dat zijn nieuwe zakelijke onderneming niet om het geld gaat, en hij doet het puur omdat hij het leuk vindt om het te doen.

Sprekend op de Steven Sulley Study-podcast zei de voormalige Engelse ster: “Het leven draait voor mij om ervaringen, ik word niet gedreven door geld.

“Ik heb liever een geweldige vakantie, hard autorijden, het is een kick. Het heeft geen zin om een ​​auto te kopen als je het niet gaat voelen.

Getty Richardson speelde 263 Premier League-optredens

“Je moet ervoor zorgen dat je je dealer vertrouwt. Met mijn achtergrond en wie ik ben, merk ik dat mensen niet het gevoel hebben dat ik ze ga verraden en wegrennen met £ 100.000 omdat ik jouw £ 100.000 niet nodig heb.

“Ik krijg veel klanten van de trustkant en dat is prima. Ik heb veel klanten, maar vertel het niet graag aan de grote namen – ik wil dat blikje wormen niet openmaken, deze horloges zijn echte troeven.

‘Ik ben privé. Ik heb enorme klanten, geloof me – het is anders als ze het daar willen plaatsen. Ik denk aan mensen, niet aan de pondbiljetten. Veiligheid.

“Ik investeer alleen wat ik weet en het kan omhoog gaan, maar het kan ook heel winstgevend zijn – ik heb er geld mee verdiend.”

Getty Richardson speelde 18 keer tegen zijn jeugdclub Arsenal

Maar terwijl zijn inkomen nu voortkomt uit zijn passie voor uurwerken, houdt Richardson nog steeds van voetbal – en hij geeft toe dat zijn genegenheid voor het spel is gegroeid sinds hij met pensioen is gegaan.

De in Greenwich geboren ex-voetballer is nu zelfs op zoek naar een seizoenskaart bij zijn jeugdclub Arsenal.

Dat ondanks het feit dat hij de Gunners in 2012 met Sunderland uit de FA Cup sloeg.

“Tegen het einde van mijn carrière werd het een baan, ik werd er niet meer verliefd op en verloor die vonk. Ik genoot er nog steeds van, maar verloor die liefde, ‘legde hij uit.

Getty Richardson hielp Arsenal uit de vijfde ronde van de FA Cup toen hij scoorde in hun 2-0 overwinning

“Ik kijk nu zo veel naar voetbal – ik keek er niet veel naar als voetballer, het kon me niet zoveel schelen.

“Als iemand die niet speelt, geniet ik ervan een Arsenal-fan te zijn, ik koop een seizoenskaart voor volgend seizoen. Ik denk niet dat er sprake was van belangenverstrengeling.

“Ik ben een Arsenal-fan, maar als je voor een club speelt, denk je niet aan Arsenal. Bij welke club je ook zit, dat is het team waarvoor je rijdt.

“Ik heb Arsenal uitgeschakeld in de FA Cup en ik heb tegen hen gescoord.”

Dus wat vond hij van zijn Manchester United-teamgenoten?

Nou, Richardson heeft zeker veel tijd voor Roy Keane, zo lijkt het.

Getty Richardson bewonderde de houding van Keane in de kleedkamer van Manchester United

“Paul Scholes is absoluut de meest getalenteerde voetballer die ik ken”, voegde hij eraan toe.

“Sir Alex is nummer 1, de beste manager aller tijden. Ik vond het erg leuk om voor Roy te werken – hij haalde het beste uit mij, hij is nu de beste expert.

‘Beiden waren vurig, maar Roy was waarschijnlijk meer. Hij zou je nooit vragen iets te doen wat hij zelf niet kan.

“Aanvoerder zijn gaat over het leiden en het beste uit het team halen en daar was hij perfect in, iedereen respecteerde dat.

“Iedereen ziet hem op tv, hij was hetzelfde op het veld en in de kleedkamer.”