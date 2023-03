Toen Angie Titus uit Hampton, NB, ermee instemde om voor het eerst in 17 jaar ski’s aan te trekken, had ze niet verwacht dat ze uit een stoeltjeslift zou worden geëvacueerd.

Titus en haar zus besloten om de vakantie van maart af te sluiten met een dagje skiën op Poley Mountain, in de buurt van Sussex, op vrijdag.

Maar hun dag op de hellingen eindigde toen de stoeltjeslift waar ze op zaten tot stilstand kwam en ze te horen kregen dat ze met een touw moesten worden geëvacueerd.

Titus schat dat ze iets meer dan een uur in de lift zaten voordat ze werden geëvacueerd, en dat ze het koud begonnen te krijgen.

Er worden teams getoond die skiërs evacueren van de Poley Mountain alpine stoeltjeslift. (Ingezonden door Angie Titus)

“Ik was doodsbang,” zei ze. “Ik kan niet goed tegen hoogtes. Een achtbaan zou me bijvoorbeeld niet storen omdat ik het gevoel heb dat ik veilig ben, maar de stoeltjesliften voelen niet zo veilig aan. Dat is mijn minst favoriete onderdeel van skiën.”

Ze zei dat stoeltjesliften vaak stoppen en beginnen om skiërs in of uit te laten. Maar na enkele minuten zagen ze een persoon in EHBO-uniform op een sneeuwscooter de heuvel oprijden, kort daarna gevolgd door een andere persoon op een sneeuwscooter.

De bezorgdheid groeide

Ze ging ervan uit dat er iemand gewond was en stopte de lift om de persoon te helpen. Maar Titus maakte zich meer zorgen toen een andere skiër op de lift suggereerde dat de tweede sneeuwscooter een reparateur zou kunnen zijn.

Een persoon op de tweede sneeuwscooter stopte bij elke stoel op de lift op weg naar beneden om de situatie uit te leggen.

Medewerkers van de skiheuvel gooiden een touw over de kabel met een sleepstang en een stoel die ze dicht bij hun stoelen in de lift omhoog brachten.

Als persoon in het midden van de lift werd Titus gevraagd om als eerste te gaan. Ze moest de stang vastpakken, hem onder de stang van de stoeltjeslift trekken en de stoel onder zich persen.

Toen ze het eenmaal geregeld had, moesten de andere twee skiërs de rugleuning van hun stoel vasthouden en de stang van de stoeltjeslift optillen zodat Titus eruit kon vallen en langzaam naar de sneeuw beneden kon worden neergelaten.

KIJK | Skiër geëvacueerd uit alpine stoeltjeslift bij Poley Mountain

Skiër gered uit defecte stoeltjeslift Kijk hoe een skiër op Poley Mountain in New Brunswick wordt neergelaten uit een stoeltjeslift nadat deze vrijdag defect was geraakt. Video ingediend door Angie Titus.

‘Ik voelde me veilig genoeg toen ik eenmaal neerviel,’ zei Titus. ‘Maar het kleine ding dat ze gebruiken om je neer te halen, ziet er niet erg veilig uit. Het lijkt niet veel, maar als je er eenmaal op zit, voel je je behoorlijk veilig.’

Titus prees de teams van mensen die betrokken waren bij de evacuatie en zei dat ze kalm en georganiseerd waren en duidelijk hadden geoefend met dit soort evacuaties.

Weer in bedrijf

Op de vraag of ze weer gaat skiën, zei ze van wel.

“Toen ik daarboven was, had ik zoiets van, ik denk dat dit gewoon het skiën voor mij verpestte”, zei Titus. “Maar toen ik eenmaal beneden was, dacht ik, nee, behalve dat het een beetje koud was daarboven en een uur van de dag verloor, was het gedeelte om naar beneden te gaan niet zo erg als ik dacht dat het zou zijn.”

Poley Mountain plaatste op hun sociale media dat ze vrijdag net voor 14.00 uur een “incident” hadden meegemaakt bovenaan de alpine stoeltjeslift, waardoor een noodstop ontstond.

Volgens de post was de stoeltjeslift gerepareerd. Een volgende post bevestigde dat het was geïnspecteerd en zaterdag weer in bedrijf was.