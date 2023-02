Aston Villa-baas Unai Emery bekritiseerde Emiliano Martinez vanwege zijn rol in het late doelpunt van Gabriel Martinelli voor Arsenal.

Toen Villa laat in de wedstrijd met 3-2 verloor, ging de winnaar van het WK naar een hoekschop in de hoop zijn ploeg te helpen de gelijkmaker te vinden.

Getty Martinez ging voor een hoekschop waardoor Arsenal hun vierde scoorde tegen Villa

AFP Emery was niet bepaald tevreden met de beslissing van zijn doelman

Arsenal slaagde er echter in om ze bij de pauze te raken en een vierde doelpunt te scoren om de 4-2 overwinning te bezegelen, waarbij Martinelli een leeg net binnentrok.

Na de nederlaag was ex-Arsenal-baas Emery verre van tevreden met de beslissing van voormalig Gunners-doelman Martinez om voor de hoekschop te gaan.

Exclusief tegen talkSPORT zei hij: “Ons spelplan is natuurlijk echt kwaliteit en op het veld moeten ze de beslissing nemen.

“Hij besloot in de laatste actie om aanvallend naar de hoek te gaan, maar daar hou ik niet van.

“Maar ik heb hem niets verteld, ervoor of erna, want in mijn hele carrière heb ik onze keepers nooit verteld om het te doen en de statistische gegevens gaan meer tegen de teams in dan tegen het maken van goals.”

Op de vraag of hij de doelman heeft gezegd het niet nog een keer te doen, antwoordde Emery: “Hij kan leren voor de volgende wedstrijden.”

Getty Een poging van Jorginho ging ten onder als een eigen doelpunt van Martinez

Getty De finish van Martinelli betekende een enorme overwinning voor de Gunners in de titelrace van dit seizoen

Villa’s optreden in de eerste helft zou velen hebben doen geloven dat ze de Premier League-titeljagers zouden verslaan.

De opener van Ollie Watkins werd teniet gedaan door een volley van Bukayo Saka, maar een knappe finish van Phillipe Coutinho bracht hen bij de rust op voorsprong.

Arsenal bracht de score gelijk via Oleksandr Zinchenko en dacht dat ze nog meer punten zouden laten liggen na de misser van Martin Odegaard.

Echter, een slag van Jorginho vanaf afstand in blessuretijd raakte de onderkant van de lat en ging via Martinez binnen.

Martinelli’s finish vijf minuten later zorgde voor een dramatische overwinning voor de Gunners, waardoor ze weer bovenaan de Premier League-ranglijst kwamen te staan.

De vleugelspeler van Brazilië had zijn armen al gestrekt voordat hij de bal zelfs maar binnen had gegooid.

Voormalig Aston Villa-spits Gabby Agbonlahor was geen fan van de tegenstanders van de Arsenal-man.

Hij vertelde talkSPORT: “Er was een deel van het spel dat ik niet leuk vond. Ik hield er niet van dat Martinelli er doorheen rende, een leeg net, en hij viert gewoon feest voordat hij de bal achter in het net gooit.

‘Je weet dat hij al een maand onzin is, en hij scoort een tap-in en viert feest voordat hij scoort.

“(Het is een) gebrek aan respect voor je teamgenoten, ik vond het niet leuk.”