Ik weet niet waar ik ben. Ik kijk op mijn horloge. Het is 3 uur ’s nachts. De laatste twee uur? Een lege, onkenbare duisternis.

Ik hoor geluiden als een middeleeuws slagveld. Botsende zwaarden, galopperende paarden, schreeuwende mannen. Ik wankel naar voren en probeer me te oriënteren. Ik ben zo verward.

Ik ben in een appartement; Mijn appartement, denk ik. Helemaal versuft, hallucinerend. Ik wil kotsen. Ik kijk naar mijn mobiele telefoon: drie gemiste oproepen, allemaal van mijn vrouw die in de slaapkamer ligt te slapen.

Ik ben uitgeput. Wat is er verdomme aan de hand.

Ik struikel de slaapkamer in en maak mijn vrouw wakker.

“Heb je mij gebeld?”

‘Ik hoorde je het huis verlaten. Waar ben je de afgelopen twee uur geweest?’

Ik pauzeer. Intern word ik gek.

“Ik heb geen idee.”

Slapen als Superman

Ik heb alarmen ingesteld. Veel alarmen. Getty Images

Het is bijna 10 jaar geleden dat ik polyfasische slaap probeerde. Het was een regelrechte ramp.

De meeste mensen, waaronder ikzelf tegenwoordig, slapen in een “monofasisch” patroon. Normale slaap. Brokken van zeven tot acht uur, gevolgd door 16 uur wakker doorgebracht.

Polyfasische slaap is ontworpen om dat slaappatroon op te splitsen in meer beheersbare brokken, waardoor de hoeveelheid tijd die wordt besteed aan snoozen wordt verminderd. Meestal is het een productiviteitshack: acht uur is een lange tijd om jezelf buiten dienst te stellen. Als je minder kunt slapen en net zo effectief kunt zijn, waarom zou je het dan niet proberen?

Er zijn verschillende soorten polyfasische slaapschema’s.

Het “Everyman” -schema is het eenvoudigst. Het zorgt voor een slaapperiode van drie uur, aangevuld met drie dutjes van 20 minuten gedurende de dag – waardoor acht uur slaap effectief wordt teruggebracht tot ongeveer vier uur in totaal.

Aan de andere kant van het spectrum ligt het meedogenloze ‘Uberman’-schema.

Met het polyfasische slaapschema van Uberman zijn geen grote stukken slaap toegestaan ​​- alleen dutjes van 20 minuten. De dagen zijn opgedeeld in periodes van vier uur. Je blijft drie uur en 40 minuten wakker en doet dan een dutje van 20 minuten. Dan doe je dat nog een keer… en nog een keer… zo lang als je het aankan. Het komt overeen met twee uur slaap in totaal per dag — als je slaapt elke seconde van je dutjes, wat je waarschijnlijk niet zult doen.

Dat is degene die ik heb geprobeerd. Mijn plan: doe het Uberman polyfasische slaapschema voor een maand in totaal.

Ik heb het een week volgehouden.

De grove poppenspeler

Als het gaat om polyfasische slaap, varieert het aantal kilometers. Er zijn verslagen van mensen die het voor elkaar hebben gekregen. Na een overgangsperiode van ongeveer een week, zo beweren ze, past je lichaam zich aan en kom je in een ritme. Blijkbaar brengen de dutjes van 20 minuten je rechtstreeks in volledige REM-slaap en word je wakker, nieuwe energie op, klaar voor drie uur en 40 minuten hardcore productiviteit.

Dat is mij niet overkomen. Niet helemaal.

Nou, het deed en het deed het niet.

In het begin was polyfasische slaap relatief eenvoudig. Zoals een grote buitenlandse reis maken, kleine beetjes slaap pakken in het vliegtuig. Ken je dat duizelige gevoel, van de douane naar de bagageband strompelen als een zombie op zoek naar hersens? Dat is hoe ik me voelde – althans de eerste paar dagen.

Ik ging regelmatig naar de sportschool in de kelder en liep, gewoon om wakker te blijven. Mark Serrels

Het voelde ook maar een beetje koel. Om wakker te zijn, videogames te spelen of aan nevenprojecten te werken in de vroege ochtenduren, manieren te vinden om de slaap af te weren, zoals een klein kind dat tot na bedtijd mag opblijven. Ik ontwikkelde al snel een onaangename trots op wat ik aan het doen was. Deze normies, diep in slaap in hun primitieve patronen, konden niet bevatten hoe het voelde om voorbij de behoefte aan regelmatige slaap te zijn geëvolueerd.

Ik was natuurlijk moe, maar de dutjes leken me te ondersteunen. Ik had twee kleine bedden. Een in de logeerkamer van mijn appartement en een opstelling in de bergkast op het werk. Ik herinner me dat collega’s me uitlachten terwijl ik naar mijn vreemde kleine kast sjokte, met een doorleefde bruine slaapzak in de hand. De hele productie was erg leuk.

Totdat het niet zo was.

De eerste veelbetekenende tekenen van strijd deden zich ongeveer twee dagen voor. Ik herinner me dat ik op weg naar mijn werk over het perron liep toen ik – uit het niets – mijn evenwicht volledig verloor. Ik struikelde en viel bijna op de spoorlijn. Ik verliet het station geschokt. Hoe is dit gebeurd? Ik dacht dat ik aan het cruisen was…

Later die avond ging ik wandelen in de pikdonkere duisternis, uitgeput en gebroken. Ik liep rondjes door een plaatselijk park midden op een afgesloten weg en droeg de zwaarte van wat voelde als een regelrechte depressie. Het was een vreemde, beklemmende druk die ik nooit eerder of daarna had gevoeld.

Alles voelde eindeloos, onmogelijk enorm. Onoverkomelijk.

Het is moeilijk uit te leggen. Als je normaal slaapt, hebben dagen een einde en een begin. Als je een slechte dag hebt kruip je in bed, trek de dekens over je hoofd en schrijf het van je af. “Morgen is weer een dag”, zeg je tegen jezelf. Met polyfasische slaap daar is geen andere dag. Dagen zijn eindeloos. Ik heb de impact daarvan dramatisch onderschat.

Ik liep door het park, verlaten en leeg, een paar dode oogballen in een verzonken, achterblijvend brein. Ik liep doelloos door de duisternis en probeerde mezelf in te houden met snikken.

Dagenlang lachte ik niet om grappen.

Ik wist dat er grappen werden verteld. Ik begreep de clou. Maar de synapsen die verbinding maakten met de vereiste fysieke uitvoer waren verbroken. Ik zou mijn vrouw vertellen dat ik van haar hield, uit verplichting en instinct, maar het zou seconden duren voordat die woorden resoneerden. Ik zou in de spiegel kijken en me losgekoppeld voelen van mijn eigen gelaatstrekken. Mijn lichaam was niet van mij. Ik controleerde het als een grove poppenspeler.

Maar toen, rond dag vijf, had ik een doorbraak.

Ik werd wakker. Ik voelde me beter. Op het werk die dag zag ik een grap op Twitter en hardop gelachen. Ik ging naar huis, ik omhelsde mijn vrouw en voelde me tevreden. Ik was bijna overweldigd, euforisch om weer verbonden te zijn met mijn lichaam. Ik begon te lachen. Tranen stroomden over mijn gezicht.

“Ik voel me weer normaal,” zei ik. Mijn vrouw schudde haar hoofd.

“Je bent vergeten wat normaal is.”

Uit elkaar vallen

Slechts enkele dagen later viel alles uit elkaar.

Ik had een zware nacht. Lichamelijk was ik gewoon erg moe. De hernieuwde energie die ik een paar dagen geleden had gevoeld, was verdampt. Ik worstelde niet noodzakelijkerwijs met de psychologische pijn van dit alles, ik vond het gewoon – op een heel primitief niveau – onmogelijk om wakker te blijven.

Mijn oude flatgebouw had een armoedige fitnessruimte in de kelder. Het werd zo erg dat ik daarheen ging en eindeloos op de loopband liep, in een poging de golven van uitputting af te wachten. Ik had maar één doel voor ogen: het volgende dutje halen… het volgende dutje halen… het volgende dutje halen.

Om 2 uur ’s nachts – op de een of andere manier – haalde ik het volgende dutje.

Ik zou slechts 20 minuten slapen, maar mijn volgende bewuste gedachte kwam twee uur later, rond 04.30 uur

Ik werd wakker met de energie van iemand die wist — zonder zelfs maar op een klok te kijken — dat ze te laat op hun werk waren. Onmiddellijk stond ik op, gedesoriënteerd. Ik keek naar mijn telefoon. Drie gemiste oproepen en twee sms’jes van mijn vrouw:

“Waar ben je?”

“Heb je het huis verlaten?”

Beide sms’jes zijn ontvangen op een moment dat ik niet bewust wakker was.

Wat gebeurde er in vredesnaam? Heb ik het huis verlaten in een fuga-staat?

Ik begon te hallucineren. Ik was in paniek, maar kalmeerde mezelf snel. Ik kan hier doorheen komen, zei ik tegen mezelf. Ik kan resetten. Ik moet gewoon naar mijn volgende geplande dutje. Om mezelf af te leiden probeerde ik een videologboek op te nemen.

Tijdens mijn polyfasische slaapexperiment had ik elke nacht een videologboek opgenomen waarin ik mijn mentale en fysieke toestand besprak. De video die ik die avond heb gemaakt, is een taai horloge. Ik stotter, ik ben duidelijk in de war. Ik ben nauwelijks helder, en ik zie mezelf — in real time — proberen uit te zoeken wat er net is gebeurd.

Tijdens de video begon een alarm, een alarm waarvan ik me niet kon herinneren dat ik het had ingesteld, op vol volume te schallen.

Wie heeft die wekker gezet? Wie de hel die wekker zetten?

Ik sloot het videologboek af en pakte mijn telefoon. Toen zag ik het. Iemand — hoogstwaarschijnlijk ikzelf in de afgelopen twee uur toen ik was niet bij bewustzijn — was in mijn telefoon gegaan en had alle alarmen veranderd die ik nauwgezet had ingesteld om mijn slaap bij te houden. De alarmen waren allemaal totaal verschillend.

Bijna alsof een Tyler Durden-achtig secundair zelf opzettelijk had geprobeerd me te saboteren, Severance-stijl, in een poging dit stomme slaapexperiment op zijn weg te stoppen.

Ze waren succesvol.

Op dat moment – wazig, verward, snikkend – besloot ik ermee op te houden. Om 05:04 strompelde ik mijn slaapkamer binnen, kroop naast mijn vrouw en zakte in de diepste slaap van mijn leven. Ik heb meer dan 13 uur geslapen. De opluchting was als niets dat ik ooit heb meegemaakt.

Mijn slaapexperiment was voorbij.

Nooit meer

In de weken en maanden die volgden, stelde ik me vaak voor dat ik opnieuw polyfasische slaap probeerde. Het voelde als onafgemaakte zaken.

Ik had een paar flagrante fouten gemaakt die het me achteraf gezien moeilijk maakten om over te stappen van een normaal slaappatroon naar het Uberman-schema. Destijds dronk ik ongeveer zes blikjes Pepsi Max per dag. Ik gaf mijn lichaam niet de tijd om door cafeïneonttrekkingen te navigeren, en dat maakte het vrijwel zeker moeilijk voor mij om op commando een dutje te doen.

Maar terugkijkend lijkt het allemaal belachelijk. Een zinloze uitdaging gedreven door mannelijke ego-bullshit en een zinloze behoefte om te ‘bodyhacken’. Bewapende giftige mannelijkheid in zijn puurste vorm.

Het leverde wel een goed verhaal op.

Ongeveer vijf jaar na mijn experiment stuitte een tv-producent op mijn liveblogs en nodigde me uit op tv om mijn ervaringen te delen. Het was een Australische panelshow. Ze nodigden mensen uit alle lagen van de bevolking uit om samen met experts uit het veld over hun vreemde slaapervaringen te praten.

Toen het mijn beurt was om mijn verhaal te vertellen, begon een arts — een 20-jarige veteraan in slaaponderzoek — afkeurend zijn hoofd te schudden. Toen ik mijn hallucinaties begon te bespreken, legde hij vol walging zijn hoofd in zijn handen.

Er waren mannen en vrouwen met echte, echte slaapproblemen in dat panel. Mensen met slapeloosheid, tieners die voortijdig van school gingen vanwege abnormale slaappatronen die ze niet onder controle hadden. Er waren mensen die worstelden met narcolepsie en nachtmerries. En dan was ik daar: de LifeHack Bro die voor de lol met slaap rotzooide. Ik voelde me een idioot en een oplichter.

Die nacht, na de show, beloofde ik mezelf dat ik nooit meer polyfasische slaap zou proberen.

Gelukkig had ik geen langetermijneffecten van het proberen van het Uberman-schema. Binnen een week was alles weer normaal.

Maar ik heb nooit, ooit slaap weer als vanzelfsprekend beschouwd.